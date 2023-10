Putin: Ukraina Hanya Akan Bertahan “Seminggu” Jika Dukungan Militer Barat Berhenti

Russian President Vladimir Putin-.jpg

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan Ukraina tidak dapat bertahan lebih dari “seminggu” tanpa bantuan militer dan keuangan dari Barat, sebuah pernyataan yang dia sampaikan pada hari yang sama ketika seorang pejabat Uni Eropa memperingatkan bahwa blok tersebut tidak dapat menggantikan kesenjangan pendanaan jika dukungan untuk Kiev dari Amerika mengering.

Putin menyampaikan pernyataannya mengenai pendanaan Barat untuk Ukraina seiring meningkatnya kekhawatiran bahwa gejolak politik di Washington dapat membahayakan bantuan militer dan kemanusiaan penting yang dibutuhkan Kiev untuk melawan operasi militer khusus Rusia. Presiden AS Joe Biden pekan ini mengakui bahwa dia “khawatir” dukungan AS terhadap Ukraina mungkin akan tergelincir.Berbicara pada hari Kamis (5/10) di pertemuan Klub Diskusi Valdai, sebuah lembaga pemikir yang berbasis di Moskow, di resor Sochi di Laut Hitam, Putin mengatakan bahwa Ukraina mendapat dukungan “berkat sumbangan miliaran dolar yang datang setiap bulannya”.“Jika salah satu dari mereka berhenti, semuanya akan mati dalam seminggu,” kata Putin.“Hal yang sama berlaku untuk sistem pertahanan. Bayangkan saja bantuan itu berhenti besok. Dia hanya akan hidup selama seminggu ketika mereka kehabisan amunisi,” katanya.Putin juga mengatakan bahwa Ukraina telah kehilangan lebih dari 90.000 tentara sejak serangan balasan Kiev terhadap pasukan Rusia dimulai pada bulan Juni.Pada pertemuan Komunitas Politik Eropa (EPC) di Spanyol pada hari Kamis, kepala kebijakan luar negeri UE Josep Borrell mengatakan UE tidak dapat menggantikan AS sebagai donor utama Kiev.“Dapatkah Eropa mengisi kesenjangan yang ditinggalkan Amerika? Tentu saja Eropa tidak bisa menggantikan AS,” kata Borrell.Uni Eropa dan Amerika Serikat – yang keduanya merupakan anggota NATO – berperan penting dalam perjuangan Ukraina melawan Rusia. UE dan negara-negara anggotanya telah menjanjikan lebih dari $100 miliar dukungan multi-tahun kepada Ukraina, termasuk pembiayaan pengiriman senjata. Washington telah memberikan bantuan militer sebesar $43 miliar, sementara Kongres telah menyetujui $113 miliar, termasuk bantuan kemanusiaan.Namun pendanaan baru AS untuk Ukraina telah ditunda sebagai bagian dari kesepakatan akhir pekan dengan oposisi Partai Republik untuk mencegah penutupan pemerintah AS.Pencopotan Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kevin McCarthy yang dilakukan oleh Partai Republik garis keras minggu ini telah menambah ketidakpastian seputar bantuan untuk Ukraina. Beberapa kelompok garis keras menginginkan bantuan AS ke Ukraina dihentikan.Jim Dubik, peneliti senior di lembaga pemikir Institute for the Study of War (ISW) yang berbasis di Washington, DC, mengatakan bahwa Putin mengandalkan NATO dan AS untuk mengurangi dukungan mereka terhadap Ukraina, dan peristiwa baru-baru ini di Kongres AS. bermain di tangan Putin.“Dengan memotong bantuan ke Ukraina, Kongres secara langsung mendukung keinginan Putin untuk memecah aliansi… Tindakan Kongres baru-baru ini tidak menunjukkan kepemimpinan strategis yang diharapkan dunia dari Amerika Serikat,” kata Dubik dalam komentar yang diposting di media sosial.Presiden Ukraina Vladimir Zelensky, saat berbicara pada pertemuan para pemimpin Eropa di Spanyol pada hari Kamis, menyatakan keprihatinannya mengenai “badai politik” yang terjadi di Washington namun dia yakin dia masih mendapat dukungan bipartisan AS.Para pemimpin di KTT EPC mengatakan Putin memperhitungkan bahwa negara-negara Barat akan lelah dengan dukungan jangka panjang terhadap Ukraina, sehingga memberinya jalan menuju kemenangan.“Saya pikir Rusia ingin kita lelah,” kata Perdana Menteri Estonia Kaja Kallas, sambil menambahkan: “Kita harus menunjukkan kepada mereka bahwa kita tidak lelah. Kami harus membantu Ukraina selama diperlukan.”.Presiden Perancis Emmanuel Macron memperkuat pesan tersebut dalam pertemuan dengan Zelensky, menjanjikan dukungan “tak kenal lelah” untuk Ukraina.Namun di dalam Uni Eropa terdapat perpecahan.Slovakia mengumumkan bahwa mereka telah membekukan keputusan mengenai bantuan militer ke negara tetangganya, Ukraina, setelah pemilihan parlemen pada hari Minggu yang dimenangkan oleh partai SMER-SSD mantan Perdana Menteri Robert Fico, yang berkampanye dengan janji untuk mengakhiri dukungan militer untuk Ukraina dan sanksi terhadap Rusia.[IT/r]