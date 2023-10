AS Usir Dua Diplomat Rusia; Moskow Menyebutnya sebagai 'Balas Dendam Banal'

IslamTimes - Amerika telah mengusir dua diplomat Rusia dalam apa yang disebut duta besar Rusia untuk Amerika sebagai “balas dendam yang dangkal”.

Departemen Luar Negeri AS mengatakan keputusan tersebut diambil sebagai tanggapan terhadap pernyataan Rusia yang menyatakan dua diplomat AS persona non grata pada bulan September atas dugaan kolaborasi dengan mata-mata Rusia.“Departemen tidak akan mentolerir pola pelecehan yang dilakukan pemerintah Rusia terhadap diplomat kami,” kata juru bicara Departemen Luar Negeri Matthew Miller.Duta Besar Rusia untuk AS Anatoly Antonov mengatakan reaksinya terhadap keputusan tersebut dalam sebuah pernyataan di Telegram setelah pertemuan dengan pihak AS.“Saya meminta lawan bicara saya untuk menjelaskan apa sebenarnya yang dituduhkan kepada rekan-rekan kami dan saya tidak menerima argumen apa pun. Jadi, ini sebenarnya adalah balas dendam yang dangkal, yang tidak menghargai diplomasi Amerika,” katanya.Pada tanggal 14 September, Kementerian Luar Negeri Rusia memanggil Duta Besar AS Lynne Tracy untuk memberitahukan bahwa dua diplomat Amerika – Menteri Pertama Jeffrey Sillin dan Menteri Kedua David Bernstein – telah dinyatakan sebagai “persona non grata”, yang berarti mereka harus meninggalkan Federasi Rusia. dalam waktu seminggu.Kremlin menuduh pasangan tersebut tetap berhubungan dengan seorang warga negara Rusia – Robert Shonov – yang pernah bekerja di konsulat AS yang sekarang ditutup di kota Vladivostok di timur jauh Rusia dan ditangkap awal tahun ini atas tuduhan “kerjasama rahasia” dengan pemerintah asing.Shonov dipekerjakan oleh Konsulat Jenderal AS di kota yang jauh tersebut selama lebih dari 25 tahun hingga tahun 2021, ketika Moskow melarang staf lokal bekerja untuk misi AS.Pada pertengahan September, Miller memperingatkan bahwa AS akan merespons pengusiran dua diplomat AS dari Rusia “secepatnya.” Dia lebih lanjut mengecam tuduhan tersebut sebagai “sepenuhnya tidak berdasar”, dan mengatakan bahwa Shonov telah bekerja “dengan kepatuhan yang ketat terhadap hukum dan peraturan Rusia.”Moskow mengatakan bahwa kedua diplomat AS yang diusir tersebut “melakukan aktivitas ilegal” dan tetap menjalin kontak dengan Shonov, “yang diberi tugas untuk mendapatkan kompensasi finansial yang bertujuan membahayakan keamanan nasional Federasi Rusia.”Ketegangan antara Rusia dan AS telah memburuk selama bertahun-tahun dan kedua belah pihak telah mengusir staf diplomatik sebagai tindakan pembalasan.Pada bulan Februari, AS mengusir 12 diplomat dari misi Rusia yang bermarkas di New York untuk PBB, karena menuduh staf tersebut terlibat dalam kegiatan spionase. Moskow mengutuk tindakan tersebut sebagai tindakan permusuhan dan pelanggaran berat terhadap komitmen AS.[IT/r]