‘Israel’ Terkejut Saat Perlawanan Palestina Meluncurkan “Op. Badai Al-Aqsa” dengan Cepat

Palestinians celebrate as an Israeli military vehicle burns after it was hit by Palestinian.jpg

IslamTimes - Gerakan perlawanan Palestina Hamas yang berbasis di Gaza pada hari Sabtu (7/10) melancarkan operasi kejutan di mana para pejuangnya menyusup dan menguasai beberapa pemukiman Zionis Israel di wilayah Gaza dan menembakkan ribuan roket ke Al-Quds dan beberapa kota Zionis Israel.

Operasi yang dijuluki Banjir Al-Aqsa itu telah menewaskan atau melukai puluhan pemukim Israel. Hal ini juga melibatkan ribuan roket dari daerah kantong Palestina yang terkepung menuju wilayah pendudukan dan Al-Quds (Yerusalem), media Palestina melaporkan.Liputan media: “Rekaman yang dirilis oleh harian Zionis Israel Maariv menunjukkan pasukan pendudukan Zionis Israel berhadapan langsung dengan pejuang perlawanan #Palestina di dalam pemukiman kolonial Zionis Israel di Sderot, di selatan Palestina yang diduduki tahun 1948, malam ini.” pic.twitter.com/GtDGWPonEI— Jaringan Berita Quds (@QudsNen) 7 Oktober 2023Serangan Cepat, Banyaknya KorbanWartawan Al-Manar di Gaza, Imad Eid, mengatakan serangan cepat itu dimulai pada pukul 6:30 pagi, dan mencatat bahwa pendudukan Zionis Israel terkejut.“Zionis Israel kehilangan kendali atas perbatasan antara Gaza dan pemukiman Zionis Israel,” lapor Al-Manar’s Eid, merujuk pada kegagalan intelijen Zionis Israel.Media Zionis Israel melaporkan tingginya jumlah korban, mencatat bahwa pejuang Palestina terlihat di jalan-jalan Sderot dan permukiman lain yang berbatasan dengan wilayah pesisir tersebut.#Video mencerminkan ketakutan #Israel terhadap #pejuang perlawanan Palestina yang menyerbu pemukiman Zionis #طوفان_الأقصى pic.twitter.com/CDsXdIEtBA— ManarWeb (@WebManar) 7 Oktober 2023Video yang beredar di media sosial menunjukkan tentara Zionis Israel ditangkap oleh pejuang perlawanan Palestina. Rekaman lain menunjukkan para pejuang Palestina kembali ke Gaza dengan menggunakan kendaraan militer yang disita dari tentara Israel.#Pejuang perlawanan Palestina melintasi pagar pemisah dan bentrok dengan IOF di pemukiman Sderot di perbatasan Jalur Gaza#طوفان_الاقصي #غزة pic.twitter.com/QGUH8IGHcp— ManarWeb (@WebManar) 7 Oktober 2023Setidaknya 40 orang telah tewas dan 740 lainnya luka-luka sejak dimulainya serangan besar-besaran oleh Hamas, The Times of Israel mengutip layanan darurat Magen David Adom.Liputan Media: “Pejuang kemerdekaan Palestina berhasil menyita jip militer Zionis Israel dan membawa mereka ke Jalur Gaza.” pic.twitter.com/Lxdvu1z7Uy— Jaringan Berita Quds (@QudsNen) 7 Oktober 2023Sumber-sumber Palestina melaporkan bahwa pejuang perlawanan berhasil menangkap puluhan tentara Israel selama operasi tersebut. Outlet media melaporkan bahwa Kepala Batalyon Tentara Pendudukan Gaza Nimord Aloni termasuk di antara para tawanan.Radio Tentara Zionis Israel menyebutkan jumlah warga Zionis Israel yang ditangkap sebanyak 35 orang.Brigade Al-Quds, sayap militer gerakan perlawanan Jihad Islam mengumumkan bahwa mereka menahan beberapa tentara pendudukan Zionis Israel.“Hari Revolusi Besar”Jembatan Al Qassam, sayap militer gerakan perlawanan Hamas, telah mengumumkan bahwa ribuan roket ditembakkan ke wilayah pendudukan sejak operasi besar dimulai pada Sabtu (7/10) pagi.Brigade Al-Qassan mengatakan operasi tersebut “adalah respons terhadap provokasi yang sedang berlangsung di Al-Aqsa dan tindakan yang diambil terhadap tahanan Palestina di penjara-penjara Zionis Israel.”Mohammad Deif, komandan militer Hamas, mengeluarkan pernyataan yang menyebut operasi pagi itu sebagai “hari revolusi besar.”Mohammad Deif HamasDia mendesak masyarakat Palestina di Tepi Barat dan wilayah pendudukan untuk mengangkat senjata, dan mendorong masyarakat Arab di negara-negara tetangga untuk ikut serta dalam serangan tersebut.“Hari ini, rakyat membawa kembali revolusi dan menghidupkan kembali aksi demonstrasi,” katanya, sambil mendesak warga Palestina di Yerusalem dan di wilayah Israel, di wilayah Negev, Galilea dan Segitiga untuk “membakar bumi di bawah kaki mereka.” para penjajah.”Dia lebih lanjut menyerukan “perlawanan Islam di Lebanon, Irak, Suriah dan Lebanon untuk menggabungkan perlawanan mereka dengan perlawanan Palestina saat ini dan mulai bergerak menuju Palestina sekarang.”Kelompok Jihad Islam Palestina mengatakan ini adalah “bagian dari pertempuran ini”. Juru bicara kelompok tersebut mengatakan: “Kader kami berdiri berdampingan dengan saudara-saudara mereka di Hamas, bahu-membahu, hingga kemenangan.”Kelompok perlawanan lain di Palestina mengumumkan bahwa mereka bergabung dalam pertempuran bersama Hamas, termasuk Brigade Al-Aqsa, Sarang Singa, dan Brigade Al-Mujahedon.“Zionis Israel Siap Berperang”Militer pendudukan Zionis Israel menyatakan bahwa mereka “siap berperang” dengan alasan meluasnya tembakan roket dan infiltrasi ke wilayah pendudukan “melalui berbagai titik masuk.”Dikatakan bahwa mereka telah meluncurkan operasi “Pedang Besi” sebagai tanggapan atas serangan mendadak Hamas. Juru bicara tentara pendudukan Laksamana Muda Daniel Hagari mengatakan lebih dari 2.200 roket ditembakkan ke ‘Israel’ sejak pukul 6:30 pagi ini, The Times of Israel melaporkan.“Penduduk di bagian selatan dan tengah negara tersebut diharuskan berada dekat dengan kawasan yang dilindungi, dan mereka yang berada di pinggiran Gaza harus tetap berada dalam tempat yang aman,” pengumuman militer pendudukan, menurut Jpost.Roket Gaza di Zionis Israel selatanPerdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu membuat pernyataan di awal pertemuan kabinet keamanan.“Sejak pagi ini, Negara Zionis Israel sedang berperang. Tujuan pertama kami adalah membersihkan wilayah dari pasukan musuh yang telah menyusup, dan memulihkan keamanan dan perdamaian di pemukiman yang diserang,” kata Netanyahu.“Tujuan kedua, pada saat yang sama, adalah mendapatkan dampak besar dari musuh, juga di Jalur Gaza,” tambahnya.“Tujuan ketiga adalah membentengi arena lain sehingga tidak ada yang melakukan kesalahan dengan ikut serta dalam perang ini,” kata Netanyahu.Sementara itu, Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant telah mengumumkan situasi darurat dalam jarak 80 kilometer dari Jalur Gaza, kata kantornya. Menteri tersebut juga telah menyetujui pemanggilan pasukan cadangan dalam skala besar, menyusul serangan mendadak oleh Hamas terhadap Israel, kata kantornya.Jumlah pasukan cadangan yang akan dipanggil akan bergantung pada kebutuhan militer, lapor media Zionis Israel.Serangan GazaBeberapa jam setelah serangan itu, pesawat tempur dan drone Israel menargetkan beberapa lokasi di wilayah kantong yang terkepung.Rezim pendudukan Israel saat ini sedang menyerang lingkungan pemukiman di Jalur Gaza utara, menurut sumber-sumber lokal. pic.twitter.com/KkdMa2QWCk— Jaringan Berita Quds (@QudsNen) 7 Oktober 2023Pasukan pendudukan Zionis Israel mengatakan telah melakukan sejumlah serangan pesawat tempur dan drone terhadap pejuang Hamas di perbatasan dengan Jalur Gaza.“Serangan udara terus berlanjut di wilayah lain di Jalur Gaza pada saat ini,” tambah militer pendudukan.Sumber-sumber medis di Gaza melaporkan bahwa 161 jenazah warga Palestina telah tiba di rumah sakit di wilayah pesisir tersebut, sehingga jumlah warga Palestina yang terluka melampaui 930 orang.[IT/r]