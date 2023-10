Pentagon Mengirimkan Armada Angkatan Laut untuk Mendukung Israel

F-18 jet fighters on the flight deck of USS Gerald R. Ford.jpg

IslamTimes - Pentagon mengirimkan kelompok penyerang kapal induk ke Mediterania Timur sebagai tanda dukungan bagi Zionis Israel selama pertempuran yang sedang berlangsung dengan militan Palestina.

AS juga berjanji untuk memberikan amunisi kepada IDF selama konfliknya dengan HamasArmada yang dipimpin oleh kapal induk USS Gerald R. Ford mencakup lima kapal perusak berpeluru kendali. Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengatakan pada hari Minggu (8/10) bahwa Washington juga akan mengirimkan amunisi dan peralatan militer lainnya ke Pasukan Pertahanan Zionis Israel (IDF).“Memperkuat postur pasukan gabungan kami, selain dukungan material yang akan segera kami berikan kepada Zionis Israel, menggarisbawahi dukungan kuat Amerika Serikat terhadap Pasukan Pertahanan Israel dan rakyat Zionis Israel,” kata Austin dalam sebuah pernyataan.Presiden Joe Biden sebelumnya berjanji untuk menawarkan “semua sarana dukungan yang sesuai” kepada Zionis Israel, yang mendapat serangan mendadak dari Hamas dan kelompok Palestina lainnya pada Sabtu (7/10) pagi.Meskipun IDF berterima kasih kepada AS atas dukungannya, Marwan Bishar, analis politik terkemuka Al Jazeera, berpendapat bahwa pengiriman kelompok kapal induk akan menyebabkan “eskalasi besar.”“Gagasan peningkatan senjata di Timur Tengah pada saat ini berbahaya,” kata Bishar pada hari Minggu (8/10).Kelompok militan memulai serangan mereka terhadap negara Yahudi tersebut dengan menyusup ke Zionis Israel dari Jalur Gaza melalui darat, laut dan udara. Sekitar 5000 roket ditembakkan dan banyak tentara Zionis Israel serta warga sipil terbunuh atau diculik.Zionis Israel membalasnya dengan serangan udara di Gaza dan mengerahkan kembali pasukannya ke perbatasan selatan. Pemerintah Zionis Israel secara resmi menyatakan keadaan perang pada hari Minggu (8/10), dengan menerapkan Pasal 40 Undang-Undang Dasarnya.Lebih dari 700 warga Zionis Israel dan setidaknya 413 warga Palestina telah terbunuh sejak Sabtu pagi, menurut pejabat dari kedua belah pihak.[IT/r]