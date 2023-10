Media: Hizbullah Berjanji Akan Melakukan Pembalasan setelah Kematian Anggotanya dalam Serangan Israel 

The Lebanon-based militant group Hezbollah.jpg

IslamTimes - Kelompok militan Hizbullah yang berbasis di Lebanon mengatakan pada hari Senin (9/10) bahwa mereka akan “merespons” serangan Zionis Israel yang menargetkan fasilitas mereka di tengah peningkatan eskalasi baru-baru ini, menurut laporan media lokal. Para militan juga mengkonfirmasi kematian setidaknya satu pejuang mereka dalam serangan tersebut.

Kelompok tersebut dilaporkan telah mengkonfirmasi kematian salah satu pejuangnya dan mengatakan mereka akan merespons sesuai dengan “aturan pencegahan”Kelompok tersebut mengatakan kepada TV al-Jadeed Lebanon bahwa mereka akan menanggapi penembakan di daerah Ayt al-Shaab di selatan negara itu “sesuai dengan aturan pencegahan yang telah mereka terapkan,” tanpa menjelaskan tindakan apa yang sebenarnya mereka rencanakan untuk melakukan tindakan tersebut. mengambil.Beberapa outlet berita lokal melaporkan bahwa Israel terus menyerang Lebanon selatan, dan menambahkan bahwa dua pejuang Hizbullah mungkin tewas dalam serangan tersebut. Menurut media Israel, sejumlah roket ditembakkan dari Lebanon ke Israel pada Senin malam, namun tidak mengakibatkan korban jiwa. Yerusalem Barat telah mengkonfirmasi apa yang disebutnya baku tembak di perbatasan dengan Lebanon dan mengeluarkan pembatasan terhadap penduduk kota-kota di Israel utara, media lokal melaporkan.Bisnis di wilayah tersebut hanya bisa tetap buka jika mereka memiliki akses langsung ke tempat perlindungan bom dan pertemuan dibatasi hanya untuk 30 orang di luar ruangan dan 300 orang di dalam ruangan, kata Komando Front Dalam Negeri militer Zionis Israel, seraya menambahkan bahwa pantai umum ditutup seluruhnya. Tindakan tersebut akan tetap berlaku hingga Selasa malam, media melaporkan, dan menambahkan bahwa tindakan tersebut kemungkinan akan diperpanjang.Pernyataan Hizbullah muncul di tengah konflik terbesar antara Israel dan kelompok militan Hamas Palestina yang menguasai Jalur Gaza dalam beberapa tahun terakhir. Selama akhir pekan, Hamas melancarkan serangan besar-besaran terhadap Israel, melanggar perbatasan dan sempat menguasai permukiman Israel di dekatnya. Mereka juga telah meluncurkan ribuan roket ke Israel selama beberapa hari terakhir.Menurut para pejabat Israel, jumlah korban tewas terkait serangan Hamas telah mencapai setidaknya 900 orang. Zionis Israel menanggapinya dengan melancarkan serangan udara besar-besaran ke Jalur Gaza dan mengumumkan “pengepungan total” terhadap wilayah tersebut.Washington sebelumnya telah mengeluarkan peringatan kepada Hizbullah, mendesak kelompok tersebut untuk tidak ikut campur dalam konflik antara Israel dan Hamas. Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken secara khusus menyebut kelompok yang berbasis di Lebanon itu dalam pembicaraan dengan State of the Union CNN pada hari Minggu (8/10).[IT/r]