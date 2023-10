Apa Kata Pakar Dunia tentang Perubahan Geopolitik di Kawasan pasca Operasi Hamas?

Islam Times - Sekitar 50 tahun setelah Zionis menghadapi serangan darat skala penuh pada bulan Oktober 1973 oleh negara-negara Arab, pada Sabtu pagi, mereka terbangun untuk menghadapi perang skala penuh lainnya yang kali ini dilancarkan oleh pasukan perlawanan Palestina.

Sekitar 300 kematian orang Israel dan 350 tawanan adalah hasil dari hari pertama keberhasilan operasi Hamas di 7 pemukiman dan kota Israel. Sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa hanya dalam 20 menit perang, sekitar 5.000 roket ditembakkan ke wilayah pendudukan. Brigade Al-Qassam sayap militer Hamas yang memimpin serangan di Israel selatan menamakan kampanyenya Operasi Badai Al-Aqsa. Secara bersamaan jet tempur Israel membom sebagian wilayah Gaza dan sumber-sumber Palestina mengatakan bahwa serangan tersebut menewaskan sedikitnya 200 warga Palestina dan melukai 1.600 lainnya.Sementara itu, pandangan para ahli asing mengenai operasi tersebut menarik perhatian.Jonathan Panikoff adalah direktur Inisiatif Keamanan Timur Tengah Scowcroft dalam Program Timur Tengah di Dewan Atlantik dan mantan perwira intelijen Timur Dekat di Dewan Intelijen Nasional (NIC) AS. Dia percaya bahwa serangan terhadap Israel pada hari pertama hanyalah tahap pertama dari konflik. Netanyahu telah berjanji bahwa dia akan mengambil risiko besar dan tidak akan tertarik untuk mundur dari janjinya.Dia berpendapat bahwa ini adalah hal baru. Bukan 5.000 lebih roket yang telah ditembakkan dari Gaza ke Israel selama dua belas jam terakhir yang mengejutkan Israel dan dunia. Ini adalah kompleksitas dari serangan yang sangat terencana dan dipersiapkan dengan baik di mana Hamas menyusup ke Israel melalui darat, laut, dan bahkan udara melalui paralayang. Ini merupakan kegagalan intelijen; tidak mungkin sebaliknya. Hal ini merupakan kegagalan keamanan, melemahkan apa yang dianggap sebagai pendekatan berlapis yang agresif dan berhasil terhadap Gaza oleh Israel.“Yang paling mendesak, kekhawatiran terbesar bagi lembaga keamanan Israel hampir pasti ada dua: melindungi warga Israel yang dikepung oleh Hamas yang telah menyusup dan mencoba mencegah Hizbullah bergabung dalam konflik. Selama bertahun-tahun telah ada peringatan mengenai potensi perang multi-front. Jika ini adalah permulaan dari sebuah bencana, maka potensi kematian dan kehancuran mungkin melebihi apapun yang pernah kita lihat dalam beberapa dekade terakhir. Meskipun sirene berbunyi menandakan serangan roket di Yerusalem dan Tel Aviv hari ini, sebagian besar serangan terjadi di Israel selatan. Jika Hizbullah terlibat dalam konflik, hal ini tidak lagi berlaku; Israel akan menghadapi perang berskala nasional yang belum pernah mereka alami selama beberapa dekade,” tambahnya.Dia berpendapat bahwa bagaimana konflik ini, dan terutama konflik yang berkepanjangan, berdampak pada upaya jangka panjang untuk membangun Perjanjian Abraham dan mungkin menormalisasi hubungan antara Israel dan Arab Saudi akan menjadi pertanyaan strategis yang penting. Meskipun Riyadh mungkin secara pribadi mendukung upaya Israel untuk menghadapi Hamas, Arab Street kemungkinan besar tidak akan begitu mendukungnya, terutama karena gambar-gambar dari televisi, media cetak, dan X (sebelumnya Twitter) menyoroti kematian dan kehancuran di Gaza dan kemungkinan besar di Lebanon.“Beberapa hari dan minggu mendatang kemungkinan besar tidak hanya akan menentukan masa depan keamanan Israel, namun juga akan menentukan masa depan Israel di kawasan ini,” lanjutnya.Richard LeBaron adalah peneliti senior non-residen di Program Timur Tengah Dewan Atlantik. Dia adalah mantan duta besar AS untuk Kuwait dan mantan wakil kepala misi di kedutaan AS di Israel. Dia yakin perkembangan terkini akan membuat normalisasi Saudi-Israel di luar jangkauan. Operasi Hamas mengirimkan pesan yang jelas kepada Saudi bahwa Palestina tidak boleh dianggap sebagai isu bawahan dalam negosiasi normalisasi.“Serangan Hamas akan membuat kelompok ini mendapat rasa hormat yang besar di kalangan warga Palestina di Tepi Barat, di mana beberapa orang mungkin terinspirasi untuk melancarkan serangan yang tidak terlalu dramatis. Persyaratan untuk Intifada ketiga sudah ada. Rasa hormat terhadap tindakan Hamas akan meluas ke masyarakat Arab di wilayah yang lebih luas, bahkan di antara warga negara-negara yang telah menjalin hubungan dengan Israel. Fakta bahwa Hamas mampu melancarkan tantangan serius terhadap Israel akan dirayakan, dan tindakan pembalasan oleh Israel akan dikutuk,” tegasnya.Kristen Fontenrose: Besarnya operasi yang belum pernah terjadi sebelumnyaKristen Fontenrose, seorang peneliti senior non-residen di Inisiatif Keamanan Timur Tengah Scowcroft dan mantan direktur senior Teluk di Dewan Keamanan Nasional AS, mengatakan bahwa besarnya tragedi yang terjadi di Israel saat ini belum pernah terjadi sebelumnya. Hamas telah memberikan pukulan bersejarah terhadap Israel, menyusup ke rumah-rumah Israel, menyandera warga sipil, dan mendukung kehancuran tersebut.Masih belum jelas apakah dan dengan cara apa hal ini akan meningkat—apakah warga Palestina di Tepi Barat atau di Israel akan mengindahkan seruan untuk bergabung atau apakah musuh-musuh Israel di utara seperti Hizbullah akan ikut bergabung. Dia pada saat yang sama memperingatkan bahwa tanggapan Israel “meluas dan menghancurkan.”Ariel Azrahi, peneliti senior non-residen di Program Timur Tengah Dewan Atlantik, mengatakan bahwa perkembangan baru-baru ini akan memperkuat posisi Hamas di dalam dan di luar Palestina karena mereka berhasil mendobrak tembok keamanan Israel.“Israel tampaknya mengalami kegagalan taktis dan operasional,” tambahnya.[IT/Alwaght/AR]