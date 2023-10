Op. Badai Al-Aqsa: Kegilaan Israel Bisa Membakar Wilayah Saat Perlawanan Menarik Garis Merah

IslamTimes - Situasi ini telah berkembang melampaui kekalahan Zionis Israel yang tidak diakui, dimana para komandan Zionis Israel mencari perhatian internasional atas operasi kriminal besar yang mereka rencanakan untuk dilakukan di Jalur Gaza dan wilayah Palestina lainnya. Artinya, bukan hanya untuk membalas dendam, tapi juga untuk menghapus dampak operasional, psikologis, dan politik dari Operasi Badai Al-Aqsa.

Peristiwa-peristiwa yang tadinya tidak terbayangkan baik oleh kawan maupun lawan kini menjadi kenyataan suram dalam perjalanan konflik Arab-Zionis Israel.Tantangan bagi entitas Zionis Israel terletak pada kenyataan bahwa pilihan untuk melakukan operasi skala besar tidak lagi sepenuhnya berada dalam kendalinya. Hal ini terlihat dalam komunikasi yang sedang berlangsung antara Tel Aviv dan Washington di satu sisi dan diskusi yang dilakukan di antara para pemimpin Poros Perlawanan di sisi lain.Hingga Minggu (8/10) malam, faksi perlawanan Palestina, yang dipimpin oleh Hamas, menahan diri untuk tidak terlibat dengan mediator. Pesan mereka kepada para mediator ini jelas: “Hentikan serangan brutal Israel di Jalur Gaza, dan kemudian kita bisa mempertimbangkan perundingan.”Di sisi lain, pemerintahan Benjamin Netanyahu tampaknya tidak mampu mencapai resolusi yang cepat. Tekanan terhadap pemerintahan Netanyahu bukan hanya akibat kekalahan yang disaksikan dunia baru-baru ini. Hal ini juga berasal dari upaya para komandan militer Zionis untuk memulihkan citra mereka dan antisipasi terhadap evaluasi komprehensif yang dapat mengarah pada pemecatan para pemimpin militer dan keamanan.Beberapa faksi pemerintah berpendapat bahwa Zionis ‘Israel’ harus menghentikan segala bentuk mediasi dengan kekuatan perlawanan dan memberikan pukulan keras terhadap para pemimpin, anggota, dan masyarakat perlawanan. Ada juga tekanan tidak langsung dari sekutu Israel di kalangan masyarakat Palestina dan Arab, yang takut akan dampak runtuhnya Pasukan Pertahanan Zionis Israel terhadap semua hubungan terbuka mereka dengan musuh.Tel Aviv menahan diri untuk membahas strategi respons yang direncanakan secara rinci. Mereka mengadopsi retorika yang mirip dengan para pemimpin AS dan Barat setelah serangan 11 September, dengan menekankan respons yang tidak terbatas dan tidak ada ruang untuk mempertanyakan penyebabnya.Entitas Israel juga telah meminta dukungan keuangan segera untuk mengkompensasi kerugian ekonomi yang diderita selama perang serta bantuan amunisi dan rudal khusus. Mereka juga meminta Amerika Serikat untuk memberikan bantuan angkatan udara jika terjadi eskalasi dan potensi serangan terhadap bandara militernya.Meskipun Washington telah menunjukkan solidaritasnya terhadap Zionis ‘Israel’ dengan mengerahkan kapal induk dan memfasilitasi transfer bantuan militer untuk menstabilkan Pasukan Pendudukan Zionis Israel (IOF), Washington menyatakan keengganannya untuk mengirim pasukan langsung ke Zionis ‘Israel’. Para pejabat AS telah menyampaikan kekhawatiran mereka mengenai potensi kerugian dan ketidakefektifan aksi militer skala besar, yang dapat memicu perang regional.Washington juga mendesak Yordania untuk mengambil tindakan guna menjamin keamanan Zionis Israel dan meminta Mesir untuk memperketat blokade di Jalur Gaza. Selain itu, mereka telah mengirim pesan ke Lebanon, menekankan keengganan Zionis Israel untuk terlibat dalam perang dengan Lebanon namun mendesak pihak Hizbullah untuk menahan diri untuk mencegah tindakan militer apa pun yang mendukung Palestina.“Kolom besar tank dan pengangkut pasukan berbaris menuju perbatasan utara Palestina.”Ketika puluhan ribu tentara cadangan dari semua unit tentara pendudukan Zionis Israel dimobilisasi, dan tank-tank berbaris di perbatasan dengan Lebanon, kewaspadaan meningkat di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina dan segitiga Lebanon-Palestina-Suriah di kawasan Peternakan Shebaa dan Bukit Kfarshouba. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken menyatakan bahwa segala upaya sedang dilakukan untuk menghindari keterlibatan pihak lain dalam konflik tersebut, termasuk Hizbullah di Lebanon.Dalam konteks yang sama, Menteri Perang Yoav Galant memerintahkan desa-desa di sepanjang perbatasan utara dievakuasi hingga kedalaman 10 kilometer. Penduduk di Galilea Atas dan wilayah timur laut Haifa berbagi rekaman tank dan pengangkut pasukan menuju perbatasan utara Palestina, tempat sejumlah besar tentara ditempatkan.Sumber melaporkan kepada surat kabar Al-Akhbar bahwa koordinasi di antara pasukan Poros Perlawanan telah meningkat dalam 24 jam terakhir. Da juga menambahkan bahwa pasukan perlawanan Palestina menegaskan bahwa bentrokan antara pasukan mereka dan pasukan pendudukan di dalam permukiman masih berlangsung, dengan para pejuang beroperasi di daerah-daerah yang menjadi sasaran dan melakukan operasi penangkapan.Pasukan perlawanan, menurut sumber tersebut, sedang menilai situasi dengan cermat dan memperkirakan potensi skala serangan Zionis Israel, mengingat deklarasi perang Zionis Israel. Hal ini terjadi ketika Zionis ‘Israel’ memobilisasi pasukan cadangannya, dan front dalam negeri bersiap menghadapi keadaan perang dengan menangguhkan pekerjaan dan pendidikan serta memperkuat tempat penampungan di berbagai wilayah.Mengenai kemungkinan meluasnya konflik ke bidang lain, operasi Hizbullah di Peternakan Shebaa yang diduduki merupakan sebuah peringatan. Tentara pendudukan Zionis Israel memandangnya sebagai respons operasional yang menolak mediasi Barat dan mengabaikan semua ancaman. Perlawanan Islam di Lebanon mengeluarkan peringatan luas, yang menyebabkan kebingungan di antara tentara dan pemukim Zionis Israel, yang mengakibatkan penembakan yang tidak disengaja di pemukiman Shtola di seberang desa Aita Al-Shaab.Kekuatan Poros Perlawanan telah menetapkan garis merah yang jelas yang, jika dilanggar dalam keadaan apa pun, akan memicu eskalasi yang meluas.Hal ini memaksa Zionis ‘Israel’ untuk mempertimbangkan rencana di luar tanggapan awalnya terhadap Jalur Gaza. Tujuan Netanyahu, yang diumumkan beberapa hari yang lalu, termasuk menghancurkan kemampuan perlawanan, menghilangkan kepemimpinannya, dan menggusur penduduk Gaza dengan dalih melindungi mereka dari operasi militer yang akan datang.Di lapangan, sumber-sumber Hamas memberi tahu Al-Akhbar bahwa mereka telah meningkatkan kehadirannya di dalam wilayah Gaza, meningkatkan jumlah medan perang dan memperkuat tentaranya. Unit elit telah melakukan operasi dan penyergapan, yang menimbulkan korban tambahan pada musuh. Ada rencana untuk terus menempatkan pasukan mereka di wilayah tersebut dan memperluas ke wilayah-wilayah baru seiring dengan berkembangnya konflik.Serangan roket telah menargetkan infrastruktur musuh yang vital, termasuk bandara sipil, stasiun kereta api, dan pembangkit listrik. Korban musuh, termasuk tentara dan pemukim, diyakini mendekati seribu, dengan lebih dari 130 tahanan ditahan oleh faksi perlawanan, terutama dari Angkatan Gaza. Gerakan Jihad Islam juga mengonfirmasi bahwa saat ini mereka menahan sekitar 30 tahanan Israel.[IT/r]*Haitham Al-Moussawi menulis artikel ini (diterjemahkan dan diedit oleh Al-Manar) untuk harian Lebanon Al-Akhbar (diterbitkan pada Senin, 09 Oktober 2023).