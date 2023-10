“Langkah Signifikan” Pembalasan Israel: Pembantaian Brutal terhadap Warga Sipil Gaza

Brutal Massacres against Gaza Civilians.jpg

IslamTimes - Jalur Gaza telah menyaksikan malam paling berdarah sejak dimulainya konflik saat ini, ketika militer pendudukan Zionis Israel melancarkan gelombang serangan udara yang kejam.

Anak Palestina memeluk ibunya setelah keduanya secara ajaib diselamatkan dari bawah reruntuhan di Khan Yunis, tempat pesawat tempur Zionis Israel melakukan pembantaian tadi malam. pic.twitter.com/Zy3lLqzgLq— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 10 Oktober 2023Menurut Kementerian Kesehatan Palestina, jumlah korban tewas meningkat menjadi 704 orang, sementara jumlah korban luka melebihi 3.900 orang.Kementerian Kesehatan Palestina: 704 warga Palestina tewas, sekitar 4000 dalam agresi Zionis Israel di Jalur Gaza. pic.twitter.com/ammSiahLu8— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 10 Oktober 2023Militer pendudukan Zionis Israel melakukan pembantaian baru terhadap warga Gaza yang menargetkan daerah padat penduduk dan gedung-gedung pemerintah, dengan masjid dan ambulans juga menjadi sasaran serangan tersebut.Pesawat tempur Zionis Israel menyerang beberapa lokasi di Khan Yunis, selatan Jalur Gaza. pic.twitter.com/btERfsnXBw— TIMES OF GAZA (@Timesofgaza) 10 Oktober 2023Sementara itu, Menteri Energi Zionis Israel, Yisrael Katz, telah memerintahkan agar pasokan air dari wilayah pendudukan ke Gaza dihentikan, begitu pula listrik, bahan bakar, dan makanan.Dalam kejahatan perang lainnya, pasukan pendudukan Israel menargetkan media yang meliput agresi mereka di Gaza. Jurnalis Said Al-Tawil, Mohammad Sobh, dan Hisham al-Nwajha menjadi martir.Jurnalis di Gaza mengambil bagian dalam pemakaman rekan mereka Mohammad Soboh dan Saeed Al-Taweel, yang dibunuh secara brutal setelah menjadi sasaran serangan udara Israel tadi malam saat meliput evakuasi sebuah bangunan yang terancam oleh pemboman Israel di sebelah barat Kota Gaza. pic.twitter.com/CcL8Uk2hIW— Quds News Network (@QudsNen) 10 Oktober 2023Kelompok jurnalis lainnya menjadi sasaran ketika mengevakuasi sebuah bangunan di sebelah barat Gaza, dekat pelabuhan nelayan. Kantor Al-Mayadeen di Gaza juga diserang.PELANGGARAN | Liputan media: “Wartawan Palestina Hesham Nawajha dinyatakan meninggal setelah menjadi sasaran serangan udara Israel saat meliput kejahatan perang Israel di lingkungan Al-Rimal di #Kota Gaza.Dua jurnalis lainnya, Mohammad Soboh dan Said Al-Tawil, memiliki… pic.twitter.com/MHgUkLUeQO— Quds News Network (@QudsNen) 10 Oktober 2023Kejahatan perang ini terjadi bersamaan dengan intensifnya serangan IOF di Gaza, yang menyebabkan ratusan kematian dan ribuan luka-luka di kalangan warga sipil.[IT/r]