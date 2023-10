White House.jpg

IslamTimes - Para pejabat tinggi Gedung Putih sedang mempertimbangkan apakah akan memasukkan lebih banyak dana Ukraina ke dalam paket bantuan darurat untuk entitas Zionis tersebut, demikian yang dilaporkan oleh beberapa outlet berita. Seorang staf berpendapat bahwa langkah tersebut akan memaksa anggota parlemen “sayap kanan” untuk mengizinkan bantuan tambahan untuk Kiev.

Meskipun Presiden Joe Biden telah mengumumkan bahwa bantuan militer “sedang dikirim” ke Israel menyusul serangan mendadak yang dilakukan militan Palestina pada akhir pekan, Gedung Putih telah memberi isyarat bahwa mereka akan segera meminta Kongres untuk menyetujui bantuan tambahan untuk entitas Zionis. .Anggota parlemen dari kedua partai dan pejabat senior pemerintahan telah mengisyaratkan bahwa paket bantuan tersebut juga dapat mencakup ketentuan untuk Ukraina, kata sumber yang tidak disebutkan namanya kepada Washington Post, NBC News dan media lainnya pada hari Senin (9/10).Meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil, seorang pejabat yang tidak mau disebutkan namanya mengatakan kepada Post bahwa langkah tersebut adalah tindakan yang bijaksana karena “mengganggu kelompok sayap kanan” – mengacu pada Partai Republik yang secara vokal mendukung ‘Israel’ tetapi skeptis terhadap kelanjutan bantuan ke Ukraina. Sementara itu, juru bicara Gedung Putih John Kirby menolak mengatakan apakah kedua paket bantuan tersebut akan dihubungkan, dan hanya menyatakan “Kami yakin keduanya penting.”Meskipun perdebatan mengenai bantuan tersebut mungkin akan menimbulkan perdebatan, Pentagon bersikeras bahwa pihaknya memiliki banyak senjata untuk semua mitra AS. Dalam pengarahan latar belakang pada hari Senin (9/10), seorang pejabat senior militer mengatakan kepada wartawan bahwa Washington dapat “melanjutkan dukungan kami terhadap Ukraina, 'Israel', dan menjaga kesiapan global kami,” dan mencatat bahwa AS telah mampu memenuhi “setiap permintaan yang kami minta.” Rekan-rekan 'Israel' telah berhasil.”Zionis ‘Israel’ adalah salah satu penerima bantuan luar negeri AS terbesar, menerima sekitar $3,3 miliar dolar pajak Amerika pada tahun 2022 saja – jumlah yang sebanding dengan tahun-tahun sebelumnya – menurut statistik pemerintah AS. Sejak konflik dengan Rusia meningkat pada Februari 2022, Ukraina juga menjadi penerima manfaat besar, dengan Gedung Putih menyetujui setidaknya $45 miliar bantuan militer langsung melalui 47 transfer terpisah.[IT/r]