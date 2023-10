Nakba 'Israel' di Wajah Gaza: Mobilisasi Politik, Militer, dan Intelijen Amerika

IslamTimes - Dihadapkan pada kengerian orang-orang yang terluka yang menghancurkan harga diri Zionis “Israel” dan kekuatan pencegahnya terhadap kelompok perlawanan Palestina yang menyerbu permukiman dan kamp-kamp mereka, Tel Aviv segera meminta bantuan dari para dermawan Amerika, yang merespons secara militer, politik, dan melalui aparat intelijen mereka. .

Setelah hari pertama kemenangan operasi perlawanan Palestina, lembaga-lembaga politik Amerika telah terlibat dalam mobilisasi secara luas. Sesi-sesi berturut-turut telah dilakukan dan pernyataan-pernyataan dikeluarkan untuk meredakan ketakutan Zionis “Israel” dan meyakinkan Tel Aviv bahwa dukungan AS sedang dalam proses dan bahwa Washington berada di sisinya dalam segala bidang.Salah satu ironi yang menyoroti besarnya krisis ini adalah bahwa “Israel”, yang digambarkan di media Barat sebagai “kekuatan militer terkuat di Timur Tengah,” meminta bantuan mendesak dari AS dalam menghadapi perlawanan Palestina. yang telah terkepung selama bertahun-tahun.Seorang koresponden surat kabar Yediot “Israel” mengatakan bahwa “Israel” melewati saluran keamanan pada hari Sabtu (7/10) (hari pertama pertempuran) permintaan kepada Amerika Serikat untuk membantu mereka secara militer. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken membenarkan permintaan ini dan merespon dengan cepat.Sementara itu, Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin mengumumkan beberapa langkah untuk memperkuat postur Pentagon di kawasan dan “meningkatkan upaya pencegahan regional.”Langkah-langkah tersebut antara lain pengerahan USS Gerald R. Ford Carrier Strike Group ke Mediterania Timur, beserta kapal penjelajah yang dilengkapi rudal dan kapal perusak, serta memperkuat skuadron pesawat tempur Angkatan Udara AS di wilayah tersebut.Selain itu, pemerintah AS akan segera menyediakan peralatan dan sumber daya tambahan kepada Pasukan Pertahanan Zionis “Israel”, termasuk amunisi. Bantuan keamanan pertama akan mulai berdatangan dalam beberapa hari mendatang.“Saya dan tim saya akan terus berhubungan erat dengan rekan-rekan Zionis “Israel” kami untuk memastikan mereka mendapatkan apa yang mereka butuhkan untuk melindungi warga negaranya dan membela diri,” tegas Austin.Terlepas dari kontroversi yang sedang berlangsung di Amerika Serikat mengenai kelayakan pengeluaran untuk perang di luar negeri, yang terbaru di Ukraina, yang menyebabkan defisit permanen dalam anggaran umum dan mengancam akan menghentikan pekerjaan pemerintah Amerika, Presiden Joe Biden mengumumkan bahwa dia telah menyetujui paket bantuan militer darurat untuk Zionis “Israel” senilai $8 miliar.Dana tersebut ditambahkan ke bantuan Amerika yang diterima Zionis “Israel” setiap tahunnya sebesar $3,8 miliar, yang sebagian besar disalurkan ke militer, selain bantuan ekonomi darurat seperti mendukung pemukiman kembali orang-orang Yahudi yang bermigrasi ke wilayah pendudukan Palestina.Biden menelepon Perdana Menteri Zionis “Israel” Benjamin Netanyahu dan memperingatkan “bahwa tidak ada musuh Zionis “Israel” yang percaya bahwa mereka dapat atau harus mengambil keuntungan dari situasi saat ini” – sebuah sinyal yang ditafsirkan oleh Zionis “Israel” sebagai ditujukan kepada Hizbullah.Pemerintah Amerika dengan cepat menutupi terlebih dahulu setiap langkah militer yang akan diambil oleh pemerintah Zionis “Israel”. Departemen Luar Negeri AS mengatakan bahwa tanggapan Zionis “Israel” “kemungkinan akan memakan waktu, dan ini penuh dengan keputusan yang sangat sulit untuk diambil oleh Zionis “Israel”.Ini berarti AS memberikan waktu yang cukup kepada Zionis “Israel” untuk mencapai tujuan agresinya sehingga mereka tidak terburu-buru. Konvensi ini menganggap bahwa setiap orang harus menerima tanpa berdiskusi mengenai keputusan-keputusan sulit Zionis “Israel” tanpa memberikan kendali atau pembatasan terhadap tindakan Zionis “Israel” yang diharapkan.Jika entitas Zionis sangat khawatir dan frustrasi dengan serangan perlawanan Palestina terhadap permukiman di Jalur Gaza, maka dampaknya akan segera sampai ke badan intelijen Amerika, terutama dalam mencari penyebab kekalahan Zionis “Israel” yang menyedihkan. Pemerintahan AS memberi tahu anggota Komite Tetap Intelijen DPR tentang situasi di Zionis “Israel”.Menurut laporan Politico, yang mengutip Jim Himes, anggota Komite Tetap Intelijen DPR, operasi tersebut “sangat mengejutkan dalam hal ukuran dan ambisinya.” Himes mengatakan serangan itu “menimbulkan banyak pertanyaan tentang siapa yang tahu apa.”Petugas CIA Mick Mulroy menggambarkan apa yang terjadi sebagai “kegagalan intelijen”. Meskipun ia menyalahkan pejabat Zionis “Israel” atas kegagalan tersebut, dia mengatakan bahwa intelijen AS juga seharusnya mengetahui beberapa indikatornya.Semua tindak lanjut Amerika terhadap perkembangan yang menggemparkan di Zionis “Israel” ini berisi poin-poin penting:Zionis “Israel” benar-benar berada dalam kesulitan dan tidak akan mampu menghadapi tantangan ini sendirian, yang merupakan tantangan pertama dalam beberapa dekade terakhir. Ini adalah harimau karton yang hanya diperkuat oleh angkatan udara yang diberikan oleh Amerika.Tanpanya, Zionis “Israel” bisa jatuh dalam hitungan jam seperti yang terjadi pada pemuda Gaza yang melakukan penetrasi ke permukimannya dan sangat mengganggu efektivitas intervensi udara. Bahkan tank-tanknya, yang mereka tunjukkan kepada media hari ini sebagai persiapan untuk apa yang mereka gambarkan sebagai kemungkinan operasi darat, tidak mampu mengusir pejuang perlawanan Palestina yang memasuki kamp-kamp Zionis “Israel” dan mengambil kendali atas banyak tank, kendaraan lapis baja, dan lain-lain, Juga senjata setelah tentara meninggalkan mereka tanpa melakukan perlawanan atau memberikan sedikit perlawanan.Biasanya, ada kapal induk Amerika di Mediterania untuk digunakan bila diperlukan. Oleh karena itu, menambahkan kapal perang lain ke dalamnya tidak akan memberikan beban yang signifikan terhadap kehadiran militer Amerika di wilayah tersebut. Kita tahu bahwa Amerika Serikat telah menarik banyak kapal angkatan laut dan persediaan militernya ke laut dan negara-negara yang berhadapan dengan China dan telah memindahkan beberapa di antaranya untuk mendukung Ukraina dalam konfrontasinya dengan Rusia.Kehadiran kapal angkatan laut Amerika tidak akan berdampak pada jalannya pertempuran di front Gaza, kecuali bahwa hal itu merupakan faktor dukungan moral bagi entitas pendudukan, yang kepercayaannya terhadap kemampuan mereka telah terguncang. Dalam hal ini, radio tentara Zionis “Israel”, mengutip laporan Amerika, mengindikasikan bahwa tentara AS berencana hendak membawa kapal perang dan pesawat tempurnya lebih dekat ke Zionis “Israel” sebagai bentuk dukungan.Zionis “Israel” tidak memerlukan pesawat, tank, senjata, dan amunisi tambahan; itu memiliki banyak dari mereka. Yang paling kurang saat ini adalah keinginan untuk berjuang mengingat keengganan banyak pemuda untuk menjadi sukarelawan di unit darat karena tingginya risiko bekerja di sana, selain perpecahan internal.Diketahui bahwa terdapat gudang senjata AS yang besar di wilayah pendudukan Palestina jika pasukan Amerika membutuhkannya dalam keadaan darurat. Namun, pemerintah Amerika mengizinkan entitas Zionis “Israel” bertahun-tahun yang lalu untuk menggunakan persediaan ini bila diperlukan. Namun, laporan terbaru menunjukkan bahwa sebagian dari persediaan tersebut dikirim ke Ukraina. Hal ini membuat kecil kemungkinan bahwa pasokan baru Amerika yang diumumkan diperlukan pada saat ini dan mungkin mengindikasikan adanya tujuan lain dari pengumuman ini.Kemungkinan besar peringatan militer Amerika yang baru, jika kita menerima bahwa ini merupakan tambahan baru pada kehadiran permanen Amerika di Mediterania dan Laut Merah, merupakan pesan kepada kekuatan Poros Perlawanan untuk tidak ikut campur dalam konflik di Suriah yang memihak rakyat Palestina dalam jihad sah mereka.Gedung Putih mengatakan bahwa bantuan militer AS kepada Zionis Israel akan menghalangi Hizbullah untuk berpartisipasi dalam perang. Menteri Luar Negeri AS Anthony Blinken juga menyatakan bahwa pemerintahannya melakukan “segala yang kami bisa untuk memastikan tidak ada pihak lain dalam konflik ini, termasuk Hizbullah di Lebanon.”Dengan kata lain, ada upaya Amerika untuk memulihkan keseimbangan kekuatan demi mendukung entitas pendudukan setelah posisinya digantikan oleh perlawanan Palestina.Selain itu, Amerika berusaha mencegah faksi poros perlawanan lainnya mempengaruhi perkembangan di Palestina. Pada tingkat ini, akan sulit – menurut perkiraan – untuk meyakinkan kekuatan poros perlawanan agar tidak mendukung perlawanan Palestina jika Washington semakin mendukung sekutunya Zionis “Israel” dalam agresi terhadap Palestina.Selalu dikatakan bahwa Zionis “Israel” adalah basis Amerika yang maju di wilayah tersebut. Setiap kesulitan yang dihadapi Zionis “Israel”, mulai dari perang tahun 1973 hingga operasi syahid di Palestina pada tahun 1990an, hingga perang di Lebanon tahun 2006, hingga operasi kualitatif terakhir perlawanan Palestina di permukiman sekitar Gaza, menegaskan bahwa guncangan Zionis “Israel” Hal ini merupakan goncangnya landasan kebijakan Amerika di kawasan dan merupakan pukulan telak bagi kawasan tersebut. Namun, pemerintah Amerika tidak dapat berbuat banyak untuk sebuah entitas yang mengalami keretakan dan kerusuhan yang memerlukan lebih dari sekadar dukungan darurat eksternal.[IT/r]