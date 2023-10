Hizbullah Irak Mengancam Akan Menargetkan Pangkalan Amerika di Irak dan Seluruh Kawasan 

IslamTimes - Kelompok perlawanan Irak Kataib Hizbullah [Brigade Hizbullah] mengancam akan menargetkan pangkalan-pangkalan Amerika di Irak dan seluruh kawasan jika Amerika Serikat melakukan intervensi dalam pertempuran yang sedang berlangsung antara pejuang perlawanan Palestina dan entitas pendudukan Zionis ‘Israel’.

“Rudal, drone, dan pasukan khusus kami siap… menyerang musuh Amerika di pangkalannya dan mengganggu kepentingannya jika Amerika melakukan intervensi dalam pertempuran ini,” kata Sekretaris Jenderal Brigade Hizbullah Abu Hussein Al-Hamidawi dalam sebuah pernyataan pada hari Selasa (10/10).Posisi yang dipegang oleh rezim Zionis ‘Israel’ dan tentara bayarannya juga akan menjadi target Kataib Hizbullah jika ada campur tangan AS, tambahnya.Peringatan itu datang pada hari yang sama ketika pemerintahan Presiden AS Joe Biden mengumumkan bahwa Kelompok Tempur Kapal Induk USS Gerald R. Ford telah tiba di Laut Mediterania bagian timur.Hamidawi menekankan bahwa Hizbullah Irak memiliki kewajiban untuk berdiri dalam solidaritas dengan Palestina, dengan mengutip perintah agama.Dia lebih lanjut memuji ketahanan bangsa Palestina dan kelompok perlawanan terhadap kekuatan ‘Israel’.Pada hari Senin, ketua kelompok perlawanan Irak Harakat Hizbullah Nujaba mengatakan bahwa intervensi apa pun yang dilakukan AS atau negara lain terhadap Palestina akan menghasilkan respons militer.Akram al-Kaabi juga meminta rakyat Irak untuk berpartisipasi dalam demonstrasi hari Jumat untuk menunjukkan dukungan terhadap perjuangan Palestina.Hal serupa juga terjadi pada Hadi al-Amiri, sekretaris jenderal Organisasi Badr, yang mengatakan, “Jika mereka [Amerika] melakukan intervensi, kami akan melakukan intervensi… kami akan menganggap semua target Amerika sah.”Rezim Zionis melancarkan serangan mematikan di Jalur Gaza yang diblokade pada hari Sabtu setelah gerakan perlawanan Hamas Palestina melancarkan serangan mendadak, yang disebut Operasi Banjir Al-Aqsa, terhadap rezim pendudukan.Hamas mengatakan bahwa operasinya dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran entitas Zionis di Masjid Al-Aqsa di al-Quds Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan pemukim.Menurut Kementerian Kesehatan Gaza, setidaknya 950 warga Palestina telah menjadi martir akibat serangan ‘Israel’ sejauh ini.Sementara itu, Basim al-Awadi, juru bicara pemerintah Irak, menyatakan dukungan Baghdad terhadap aspirasi dan hak-hak sah rakyat Palestina.“Tindakan Palestina saat ini merupakan respons terhadap penindasan yang sudah berlangsung lama oleh pendudukan Zionis, yang mengabaikan resolusi internasional. Kami mendesak intervensi global untuk memulihkan hak-hak Palestina, memperingatkan terhadap eskalasi yang dapat mengganggu stabilitas kawasan, dan menyerukan pertemuan darurat Liga Arab mengenai situasi Palestina,” katanya dalam sebuah pernyataan.Senada dengan itu, Presiden Irak Abdul Latif Rashid menegaskan kembali pendirian negaranya yang teguh dalam masalah Palestina dan menyuarakan dukungan penuh bagi negara tertindas tersebut.Dia mengutuk keras serangan brutal Zionis ‘Israel’ dan mendesak masyarakat internasional untuk memikul tanggung jawab hukum dan moral dalam upaya menjamin hak-hak sah rakyat Palestina.[IT/r]