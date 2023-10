Hizbullah kepada AS: Anda Mitra Penuh dalam Agresi di Gaza, Faksi Perlawanan Siap Melakukan Konfrontasi

IslamTimes - Kami sama sekali tidak terkejut dengan posisi politik dan tindakan lapangan yang diambil oleh pemerintah AS, terutama pernyataan Presiden AS baru-baru ini, yang secara terang-terangan menyatakan dukungan tanpa batas terhadap mesin pembunuh dan agresi Zionis terhadap rakyat Palestina. Ini adalah inti sebenarnya dari seluruh kebijakan Amerika dalam dukungannya yang terus menerus terhadap agresi dan terorisme sejak berdirinya entitas perampas dan pendudukan ini.

Hizbullah mengeluarkan pernyataan berikut.Kami menganggap bahwa AS adalah mitra penuh dalam agresi Zionis karena AS bertanggung jawab penuh atas pembunuhan, kriminalitas, pengepungan, penghancuran rumah, dan pembantaian mengerikan terhadap warga sipil yang tidak berdaya, di antaranya adalah anak-anak, perempuan, dan orang tua.Oleh karena itu, kami menyerukan kepada masyarakat Arab dan negara Islam, yang mengetahui wajah buruk AS dan agresinya terhadap rakyat negara kami di Irak, Suriah dan Afghanistan, untuk mengutuk intervensi AS dan mitra internasional dan regionalnya.Hizbullah lebih lanjut mendesak negara-negara Arab dan Islam untuk mengekspos intervensi AS di semua tingkat politik, popularitas, media dan hukum serta di berbagai forum dan pertemuan regional dan internasional.Secara paralel, mereka menganggap bahwa AS perlu mengirimkan kapal induknya ke wilayah tersebut – dengan tujuan untuk meningkatkan moral musuh dan tentaranya yang frustrasi – mengungkapkan kelemahan mesin militer Zionis meskipun terdapat kejahatan dan pembantaian yang dilakukannya, dan oleh karena itu diperlukan dukungan eksternal yang berkelanjutan untuk menyediakan sarana kehidupan bagi entitas perampas sementara ini.Kami menegaskan bahwa langkah ini tidak akan membuat takut rakyat negara kami maupun faksi-faksi perlawanan, yang siap melakukan konfrontasi hingga kemenangan akhir dan pembebasan penuh tercapai.[IT/r]