Putin Bertanya Apakah Kapal Induk AS Dikirim untuk Membom Lebanon

IslamTimes - Presiden Rusia Vladimir Putin pada hari Selasa (10/10) bertanya apakah Amerika Serikat mengirim kapal induk Gerald Ford, kapal induk terbesar di dunia dan pada dasarnya adalah pangkalan militer terapung, untuk mengebom Lebanon mengingat meningkatnya ketegangan regional setelah Operasi Banjir Al-Aqsa dan agresi Zionis 'Israel' berikutnya.

“Apakah [AS] akan membom Lebanon atau mereka memutuskan untuk menakut-nakuti seseorang? Tapi ada orang-orang di sana yang tidak lagi takut pada apa pun,” kata Presiden Rusia, meski ia tidak merinci siapa “orang” tersebut.“Saya tidak mengerti mengapa Amerika Serikat menyeret salah satu kelompok kapal induknya ke sana, ke Laut Mediterania, dan mengumumkan kapal induk kedua. Saya tidak mengerti maksudnya,” Putin menggarisbawahi.Putin, di sisi lain, mendesak adanya bentuk solusi lain selain apa yang sedang diupayakan Amerika Serikat. “Kita tidak perlu menyelesaikan masalah dengan cara seperti itu, tapi mencari solusi kompromi. Itu yang perlu kita lakukan,” tegasnya.“Tentu saja, tindakan seperti itu memperburuk situasi dan, tentu saja, jika konflik melampaui wilayah Palestina, tentu saja akan berdampak pada [seluruh dunia],” Putin menekankan ketika sekutu pendudukan Zionis “Israel” tampaknya semakin meningkat. di wilayah tersebut.“Isu Palestina adalah inti dari setiap orang di kawasan ini. Ya, saya percaya bahwa dalam hati setiap orang yang memeluk Islam… Segala sesuatu yang terjadi – tidak hanya sekarang, tetapi selama beberapa dekade – dianggap sebagai manifestasi dari Palestina. ketidakadilan meningkat ke tingkat yang tidak terpikirkan,” kata Putin.Dia menunjukkan bahwa meskipun keputusan untuk menciptakan “dua negara merdeka yang berdaulat, Zionis ‘Israel’ dan Palestina,” pada awalnya dimaksudkan, hal itu hanya dilaksanakan sebagian.“Selain itu, sebagian dari tanah yang selalu dianggap oleh orang Palestina sebagai milik asli Palestina, diambil alih oleh Zionis ‘Israel’ – pada waktu yang berbeda dan dengan cara yang berbeda, namun sebagian besar, tentu saja, dengan bantuan kekuatan militer,” Putin menggarisbawahi. dikatakan.Putin juga melanjutkan pembicaraan tentang tuduhan yang dihadapi Iran, dengan mengatakan: "Sekarang, kita mendengar Iran dituduh melakukan berbagai hal, seperti biasa tanpa bukti. Mari kita lihat, mudah-mudahan, akal sehat akan menang."Presiden AS Joe Biden pada Selasa (10/10) mengumumkan bahwa ia memerintahkan pemindahan kapal induk Gerald Ford ke Mediterania timur dengan tujuan mendukung kehadiran angkatan laut AS di Timur Tengah.Pentagon telah memindahkan kelompok penyerang kapal induk USS Jr. Ford dari Mediterania timur dan memperkuat kehadiran pesawat tempur kami. “Kami siap untuk memindahkan aset tambahan jika diperlukan,” ungkapnya setelah pemerintahannya berjanji mengirim kapal angkatan laut untuk membantu pendudukan Zionis ‘Israel’.Biden pada hari Minggu (8/10) menegaskan bahwa Amerika Serikat mendukung Zionis “Israel” dan berkomitmen untuk memberikan bantuan yang diperlukan guna memastikan kelanjutan agresinya terhadap Perlawanan Palestina.“Amerika Serikat mendukung Zionis ‘Israel’. Kami tidak akan pernah gagal untuk mendukung mereka, kami akan memastikan bahwa mereka mendapatkan bantuan yang dibutuhkan ‘warga negara’ mereka, dan mereka dapat terus membela diri,” kata Biden dalam konferensi pers. .Biden, sementara itu, kemudian menyebut Operasi Banjir Al-Aqsa, yang diluncurkan oleh Hamas terhadap pendudukan Zionis “Israel” sebagai “kejahatan belaka” dan sepenuhnya mengabaikan semua tindakan yang diambil oleh pendudukan Zionis “Israel” terhadap warga Palestina.[IT/r]