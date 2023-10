AS Memimpin Genosida di Gaza

IslamTimes - Dengan meningkatnya konfrontasi bersenjata antara pasukan pendudukan Zionis 'Israel' dan gerakan perlawanan Palestina terutama di daerah kantong Gaza, Amerika Serikat mulai mengambil langkah-langkah prosedural untuk memperkuat dukungan militer bagi sekutu Zionisnya, sejalan dengan Presiden AS Joe Biden menyampaikan pidatonya pada 10 Oktober 2023 yang menegaskan kelanjutan dukungan tersebut dan menyerang gerakan Perlawanan Hamas. Melalui pesan tersebut, dia memperingatkan “pihak ketiga” agar tidak ikut campur dalam perang yang secara langsung melibatkan Hizbullah di Lebanon selatan. Sementara itu, Pentagon mengumumkan kapal induk AS USS Gerald R. Ford telah tiba di Mediterania timur. Diumumkan juga bahwa peralatan militer telah tiba di wilayah pendudukan Palestina.

Ini adalah kedua kalinya entitas Zionis 'Israel' meminta bantuan mendesak dari Amerika Serikat sejak pendiriannya di tanah Palestina pada tahun 1948. Yang pertama adalah selama Perang Oktober tahun 1973, namun perbedaan antara yang pertama dan yang kedua adalah sangat penting dalam hal signifikansi.Yang pertama, Zionis ‘Israel’ menghadapi dua tentara reguler Arab, “Suriah dan Mesir,” di front yang luas, danyang kedua, Zionis Israel menghadapi perlawanan dengan kemampuan yang sangat sederhana yang terbatas di Jalur Gaza yang kecil dan terkepung.Perbedaan itulah yang membuktikan teori terkikisnya kekuatan Zionis “Israel” Zionis yang “tak terkalahkan” yang kini menimpa entitas ini, dibandingkan dengan garis lintasan perlawanan Palestina yang semakin meningkat.Bandingkan dengan Gaza pada tahun 1987, “Intifada Pertama,” ketika batu dan ketapel adalah satu-satunya cara untuk menghadapi tentara Zionis 'Israel', dengan Gaza saat ini dalam “Badai Al-Aqsa,” di mana perencanaan, pelatihan, senjata, rudal, taktik militer , kemampuan untuk menyerbu pemukiman kolonial ilegal, dan penguasaan perang media muncul. Kami menemukan perbedaan tersebut menunjukkan bahwa faktor waktu tidak berpihak pada entitas Zionis seperti yang diperkirakan.Oleh karena itu mengapa kunjungan Menteri Luar Negeri AS, Anthony Blinken, pada Kamis 12 Oktober, ke Palestina yang diduduki, dimaksudkan untuk memuat lebih dari satu pesan, dan lebih dari satu arah, meskipun awalnya direncanakan sebelumnya, karena sebelum “Badai Al-Aqsa,” sebagai bagian dari upaya Amerika yang pada saat itu mempercepat normalisasi hubungan antara beberapa rezim Arab dan entitas Zionis 'Israel'. Namun perang di Gaza memaksa perubahan jadwal kunjungan, termasuk pertemuan dengan perdana menteri pemerintah musuh, Benjamin Netanyahu, dan pejabat senior di 'Tel Aviv,' termasuk para pemimpin politik dan militer, yang merupakan perpanjangan waktu. mengenai posisi dan langkah yang diambil oleh pemerintahan Amerika pada hari-hari setelah “banjir”, yang paling jelas adalah pidato Presiden Joe Biden, di mana dia menyatakan dukungannya terhadap entitas Zionis, tanpa syarat apa pun.Pemerintahan AS tidak menyembunyikan peran langsungnya dalam mengelola pertempuran secara politik, keamanan, dan di lapangan. Departemen Luar Negeri AS telah melakukan kampanye komunikasi yang luas dengan sebagian besar negara di dunia untuk mencegah adanya posisi yang mengutuk kebrutalan Zionis 'Israel', sementara Komandan Wilayah Tengah Angkatan Darat AS [CENTCOM] Jenderal Michael Corella, bertanggung jawab atas koordinasi langsung. dengan Kepala Staf tentara pendudukan. Bahkan perwira tinggi dan ahli dari intelijen militer AS tiba di ‘Tel Aviv’ menurut harian Lebanon Al-Akhbar dan bergabung dengan ruang operasi di markas besar Unit Intelijen 504, yang berafiliasi dengan Otoritas Intelijen Militer Zionis ‘Israel’.Demonstrasi militer Amerika untuk mendukung entitas Zionis ‘Israel’ ini mungkin menunjukkan bahwa Amerika Serikat sedang dalam perjalanan untuk benar-benar terlibat dalam perang bersama sekutu strategisnya. Namun pengamatan lebih dekat terhadap keadaan yang menyertai gerakan-gerakan ini, serta keadaan internal Amerika, regional, dan internasional yang kompleks, menunjukkan bahwa yang terjadi justru sebaliknya.Dengan mengancam akan menggunakan kekerasan, Washington berusaha semaksimal mungkin untuk menghindari keterlibatan yang berisiko dalam konfrontasi militer baru, terutama jika konfrontasi ini terjadi di Timur Tengah. Mungkin dari sini, kita dapat menjelaskan alasan mengapa Presiden Joe Biden, bersama dengan beberapa lembaga Amerika, seperti Departemen Perang dan Luar Negeri, menolak adanya indikator yang menunjukkan bahwa Iran adalah pihak utama dalam konfrontasi yang terjadi saat ini. Sebuah laporan oleh Wall Street Journal menunjukkan, pada tanggal 9 Oktober, lampu hijau untuk operasi militer diberikan dalam pertemuan antara para pemimpin Korps Garda Revolusi Islam dan gerakan Hamas di Beirut, pada tanggal 2 bulan yang sama, dan bahwa Perencanaan operasi dimulai sekitar dua bulan lalu.Langkah besar AS ini dilakukan untuk mencegah pecahnya konfrontasi yang lebih luas dan memberikan peluang bagi Amerika untuk mengintimidasi pihak-pihak yang ditakuti oleh Zionis ‘Israel’, dengan dimensi operasional dan bukan dimensi politik yang bertujuan untuk menunjukkan dukungan. Perkiraan di sini tidak hanya didasarkan pada kunjungan Blinken; Hal terakhir ini hanyalah salah satu indikator yang terus mengalir, mulai dari dukungan politik, militer, logistik dan keuangan, hingga intervensi langsung selama pertempuran, yang menegaskan bahwa Washington benar-benar mengelola perang, dan memutuskan dampaknya. kecepatan, luas, kontrol dan ruang lingkup.Misalnya, kapal induk USS "Gerald Ford", yang tiba Rabu 11 Oktober malam di lepas pantai Mediterania timur dengan 5 kapal perang, telah dikaitkan dengan ruang operasi tentara pendudukan Zionis. Seorang kru dilaporkan berpartisipasi dalam perencanaan yang sedang berlangsung untuk kemungkinan serangan darat di Jalur Gaza dan untuk menggagalkan kemungkinan perluasan konfrontasi yang mencakup Hizbullah atau kekuatan Poros Perlawanan lainnya.Patut dicatat bahwa Washington menanggapi permintaan musuh untuk meningkatkan tingkat ancaman terhadap Iran dan Hizbullah untuk menghalangi mereka mendukung perlawanan di Gaza. Seorang pejabat senior Pentagon mengarahkan ancaman terhadap Hizbullah, memperingatkannya tentang “konsekuensi dari pengambilan keputusan yang salah untuk membuka front kedua dengan 'Israel',” dengan mengatakan: “Kami sangat prihatin dengan kemungkinan Hizbullah mengambil keputusan yang salah dengan memilih untuk melakukan hal yang sama. membuka front kedua dalam konflik ini.”Penumpukan militer entitas Zionis ‘Israel’ di perbatasan Jalur Gaza menunjukkan niat musuh untuk melakukan operasi ofensif darat besar-besaran. Namun, sumber-sumber dari Perlawanan Palestina di Gaza mengklaim bahwa musuh takut untuk memajukan pasukan lapis bajanya ke daerah perbatasan dengan Jalur Gaza dan ingin tetap berada pada jarak minimal lebih dari 15 km.Ini berarti bahwa Zionis ‘Israel’ mengadopsi kebijakan bumi hangus di wilayah perbatasan Gaza dan melakukan pemusnahan seluruh wilayah seperti Shujaiya bagian timur, Beit Hanoun, dan Khan Yunis bagian timur.Manuver Zionis ini menandakan bahwa kampanye militer mungkin akan berlanjut selama berminggu-minggu, karena pimpinan perlawanan di Jalur Gaza menerima informasi yang berasal dari Kairo yang menunjukkan bahwa musuh memberi tahu Mesir bahwa operasinya akan berlanjut untuk waktu yang lama. Pihak Mesir juga mendengar perkataan ‘Israel’ bahwa pengepungan di Jalur Gaza akan meluas hingga mencakup segalanya, dan bahwa ‘Tel Aviv’ tidak akan mengizinkan masuknya konvoi bantuan kemanusiaan yang disiapkan oleh Mesir, sambil mengancam akan menyerangnya secara militer.Sebagian besar media Perlawanan berbicara tentang rencana pendudukan Zionis ‘Israel’ untuk memperluas lingkaran kehancuran yang memaksa sekitar setengah juta penduduk Jalur Gaza untuk meninggalkan wilayah tersebut. Pihak Zionis ‘Israel’ meminta Mesir untuk membuka penyeberangan Rafah untuk memfasilitasi keluarnya mereka ke Mesir, namun Kairo menolak dan mengumumkan penutupan penyeberangan tersebut hingga pemberitahuan lebih lanjut. Kontak dilakukan dengan PBB untuk memperluas ruang yang menerima masyarakat Jalur Gaza yang rumahnya hancur dalam serangan acak. Namun, seperti yang terlihat dari pernyataan Blinken saat berkunjung ke ‘Tel Aviv,’ AS memberikan tekanan besar pada pemerintah Mesir untuk menciptakan zona penyangga perbatasan dengan Jalur Gaza di mana para pengungsi dari Gaza dapat bermigrasi. Amerika mengatakan kepada Mesir bahwa penolakan mereka untuk membuka jalan bagi para pengungsi menjadikan mereka mitra dalam memikul tanggung jawab atas nasib mereka.Poros Perlawanan, bagaimanapun, yakin bahwa kedatangan kapal induk Amerika tidak akan mempercepat atau menunda jalannya pertempuran “Badai Al-Aqsa”, karena hal itu tidak berguna karena sifat pertempurannya. Menghancurkan gedung tempat tinggal di Gaza atau membunuh warga sipil tidak memerlukan bom pintar atau senjata yang diimpor dari Washington. Amerika Serikat mengerahkan kekuatan militer untuk meyakinkan ‘Israel’, menghalangi pihak-pihak Poros Perlawanan dan mencegah mereka melakukan intervensi dan membuka front lain. Keterlibatan Amerika Serikat dalam pertempuran untuk mempertahankan pendudukan Zionis 'Israel', mungkin secara langsung dengan dalih bahwa di antara para tahanan yang ditahan oleh perlawanan di Gaza adalah warga negara Amerika, hanya berarti satu hal bagi Poros Perlawanan, yaitu bahwa Pemerintahan Amerika telah menjadikan tentara dan pangkalannya di Timur Tengah sebagai target yang sah. Jika AS terus mewaspadai genosida sambil melarang bantuan internasional dan regional masuk ke Gaza ketika pendudukan Zionis mempersiapkan invasi darat, maka Amerika Serikat mungkin akan merasakan peristiwa 7 Oktober di suatu tempat yang tidak pernah mereka duga.