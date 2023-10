Ribuan Pengunjuk Rasa NYC Meneriakkan 'Bebaskan Palestina' di tengah Pemboman Israel

IslamTimes - Protes pro-Palestina, yang ditanggapi dengan demonstrasi pro-Israel, sebagian besar berlangsung secara damai. Beberapa blok Times Square dipadati oleh para pengunjuk rasa yang sebagian besar berusia muda dan juga berusia lanjut, beberapa di antaranya membawa bendera Palestina atau mengenakan keffiyeh, dan para pemimpinnya menggunakan megafon.



Para pengunjuk rasa terdengar meneriakkan, “Dari sungai hingga laut, Palestina akan bebas” yang menggunakan slogan yang dianggap menyerukan kesetaraan antara warga Palestina dan Zionis Israel, namun organisasi-organisasi Yahudi mengecamnya sebagai anti-Semit.



Video menunjukkan lusinan orang berdemonstrasi di depan rumah Senator Demokrat Chuck Schumer di Brooklyn pada Jumat (13/10) malam untuk menuntut gencatan senjata saat dia bersiap melakukan perjalanan ke Zionis Israel bersama delegasi anggota parlemen.



Kota New York juga menyaksikan protes balasan pada hari Jumat, dengan demonstran pro-Zionis Israel turun ke jalan dan kadang-kadang terlibat argumen verbal dengan para pendukung Palestina.



Kota tersebut telah bersiaga sebagai persiapan menghadapi protes dan kehadiran polisi serta patroli ditingkatkan dalam apa yang oleh sebagian orang disebut sebagai Hari Aksi Internasional untuk Palestina.



Protes tersebut sebagian besar berakhir damai, namun beberapa lusin orang dilaporkan ditangkap sepanjang hari, dan di depan rumah Schumer, ketika petugas polisi mencoba membubarkan massa.



New York, yang merupakan rumah bagi komunitas Yahudi terbesar di dunia di luar Israel, sebelumnya telah menyaksikan serangkaian demonstrasi untuk mendukung perjuangan Palestina serta pertemuan solidaritas dengan warga Zionis Israel yang dibunuh oleh Hamas.



“Saya merasa ini adalah tugas saya, bukan hanya sebagai seorang Muslim, tapi juga sebagai manusia, untuk melihat semua orang muncul karena kejahatan yang dilakukan pendudukan Israel terhadap rakyat Palestina,” Laibah Faiaz, seorang remaja berusia 21 tahun. pengunjuk rasa di New York, seperti dikutip kantor berita AFP.



“Tidak ada seorang pun yang mengakui skala kehancuran yang mereka timbulkan terhadap orang-orang yang tidak bersalah ini,” tambahnya.



Anas Amireh, seorang pengusaha berusia 51 tahun dan putra seorang imigran Palestina, mengatakan bahwa menanggapi pembunuhan orang tak berdosa di Zionis Israel dengan “genosida lainnya… di Jalur Gaza adalah perang kriminal dan itu salah”.



Hamas, kelompok politik dan bersenjata Palestina yang menguasai Jalur Gaza, melancarkan serangan kejutan terbesarnya terhadap Israel pada Jumat lalu yang menewaskan sedikitnya 1.300 warga Zionis Israel dan warga negara asing.



Zionis Israel sejak itu terus menggempur daerah kantong Gaza dan telah membunuh sedikitnya 1.900 warga Palestina, termasuk banyak perempuan dan anak-anak.



Perserikatan Bangsa-Bangsa menggambarkan perintah Zionis Israel kepada 1,1 juta warga Palestina untuk mengevakuasi Gaza utara sebagai “tidak mungkin” dan menyerukan cara untuk memberikan bantuan kepada banyak warga Palestina yang terkepung di sana yang kini tidak memiliki listrik, air atau internet.[IT/r]