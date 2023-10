Haniyeh: Proyek Zionis yang Didukung AS Pasti Gagal

Ismail Haniyeh, political chief of the Palestinian resistance movement Hamas.jpg

IslamTimes - Kepala politik Gerakan Perlawanan Palestina Hamas, Ismail Haniyeh, mengatakan rezim Zionis Israel melakukan kejahatannya di Gaza yang terkepung dengan dukungan Amerika Serikat, dan menekankan bahwa “proyek Zionis yang didukung AS” akan gagal sebagai jalur perlawanan akan terus berlanjut.

Haniyeh menyampaikan pernyataan tersebut saat berpidato tentang perkembangan terkini di Gaza pada hari Sabtu (14/10).“Apa yang dilakukan Zionis Israel adalah dengan dukungan AS dan negara-negara Barat berdasarkan isu standar ganda dan kebohongan. Pemerintah AS memberikan segala yang mereka bisa, semua liputan atas pembunuhan ini,” katanya, seraya menambahkan bahwa perlawanan tidak akan menyerah dalam perjuangan hak-hak warga Palestina meskipun ada tekanan dari Barat.Haniyeh mengatakan operasi Badai Al-Aqsa menandai “awal hilangnya pendudukan dari tanah kami” dan bahwa agresi Zionis Israel terhadap Jalur Gaza merupakan “kejahatan perang.”Dia lebih jauh mengkritik misinformasi yang digunakan mesin media untuk memperkuat kebohongan rezim Zionis Israel, dan menekankan bahwa “pejuang perlawanan, tidak seperti musuh, tidak menargetkan warga sipil, anak-anak, atau orang tua.”Pejabat tinggi Hamas memuji protes di seluruh dunia terhadap rezim Zionis Israel dan solidaritas dengan rakyat Palestina di Gaza dan gerakan perlawanan, serta menyerukan gerakan populer di seluruh dunia untuk melanjutkan dukungan mereka terhadap Palestina.Haniyeh juga mengatakan warga Palestina tidak akan meninggalkan Gaza atau Tepi Barat untuk bermigrasi ke Mesir, mengikuti perintah tentara Israel untuk mengevakuasi Gaza.“Masyarakat Gaza sangat mengakar di Gaza dan mereka tidak akan meninggalkan tanah airnya,” tegasnya.Zionis Israel melancarkan serangan mematikan di wilayah pesisir pada Sabtu lalu setelah gerakan perlawanan Hamas Palestina melancarkan serangan mendadak, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap rezim pendudukan.Hamas mengatakan bahwa operasinya dilakukan sebagai respons terhadap pelanggaran Israel di Masjid Al-Aqsa di al-Quds Timur yang diduduki dan meningkatnya kekerasan terhadap pemukim Israel.Pemerintah negara-negara Barat, khususnya AS, Inggris, Jerman, dan Perancis, telah menawarkan “dukungan teguh” kepada Israel di tengah gencarnya pemboman rezim di Jalur Gaza yang terkepung selama beberapa hari terakhir.[IT/r]