Diplomat AS Disuruh Menghindari Seruan ‘Gencatan Senjata’ di Gaza

IslamTimes - Sebuah memo kepada para pejabat menunjukkan bahwa Washington tidak akan mendesak Zionis Israel untuk menahan tindakan militernya di wilayah kantong Palestina

Departemen Luar Negeri AS telah menyarankan para diplomat untuk menghindari seruan “de-eskalasi” atau “gencatan senjata” di Gaza di tengah berlanjutnya pertempuran antara Zionis Israel dan militan Palestina, menurut laporan beberapa media. Para pejabat AS telah menyuarakan dukungan keras terhadap hak negara Yahudi tersebut untuk “membela diri” setelah serangan mematikan Hamas pekan lalu.Dalam email yang ditujukan kepada sekelompok kecil pejabat pada hari Jumat (13/10), Departemen Luar Negeri mengatakan materi pers AS harus menghindari frasa seperti “memulihkan ketenangan,” “mengakhiri kekerasan/pertumpahan darah,” atau “de-eskalasi/gencatan senjata,” yang tidak disebutkan namanya. pejabat pemerintah mengatakan kepada NBC News dan outlet lainnya.The Huffington Post, yang memperoleh salinan email tersebut, menyebut surat tersebut sebagai “sinyal yang menakjubkan” dan merupakan indikasi “keengganan Gedung Putih untuk mendorong Israel menahan diri.” Email tersebut dikirim di tengah putaran baru serangan udara di Gaza sebagai tanggapan atas serangan teroris yang dipimpin Hamas pada Sabtu (7/10) lalu.Ketika ditanya tentang arahan tersebut, seorang pejabat Departemen Luar Negeri yang tidak disebutkan namanya mengatakan kepada HuffPo bahwa mereka tidak akan mengomentari komunikasi internal.Terlepas dari diskusi di balik layar, pada acara pers di Qatar pada hari Jumat (13/10), Menteri Luar Negeri Antony Blinken mengatakan kepada wartawan bahwa Washington telah menekankan kepada Zionis Israel “pentingnya mengambil setiap tindakan pencegahan untuk menghindari merugikan warga sipil” di Gaza. Dia menambahkan, “Kami menyadari bahwa banyak keluarga Palestina di Gaza menderita bukan karena kesalahan mereka sendiri dan warga sipil Palestina telah kehilangan nyawa mereka.”Presiden Joe Biden menggambarkan serangan Hamas akhir pekan lalu sebagai “kejahatan murni” dan menegaskan bahwa Zionis Israel berhak untuk menanggapinya. Namun, dalam pernyataannya baru-baru ini, dia mengklaim bahwa Washington dan sekutunya “menjunjung hukum perang,” dan dilaporkan meminta mitranya dari Zionis Israel, Benjamin Netanyahu, untuk meminimalkan korban sipil di Gaza selama diskusi pribadi, menurut NBC.Menteri Pertahanan AS Lloyd Austin menyampaikan pesan serupa kepada para pejabat IDF selama pertemuan di Zionis Israel pada hari Jumat, tambah outlet tersebut, dan mencatat bahwa dia mendesak mereka untuk “mematuhi aturan perang internasional.”Sejak Sabtu lalu, setidaknya 1.300 warga Zionis Israel dan hampir 1.900 warga Palestina telah tewas dalam permusuhan, dan ribuan lainnya terluka di kedua sisi, menurut pejabat setempat. Serangan bom IDF terus berlanjut hingga Sabtu pagi, meratakan seluruh blok apartemen dalam beberapa serangan, sementara pasukan darat Zionis Israel telah memulai serangan awal mereka ke Gaza.Pemerintah Zionis Israel telah memerintahkan lebih dari 1 juta penduduk di Gaza utara untuk mengungsi dari daerah tersebut demi keselamatan mereka sendiri, meskipun PBB dan kelompok hak asasi manusia lainnya mengecam arahan tersebut, dengan mengatakan bahwa hal tersebut tidak mungkin dilakukan tanpa adanya korban kemanusiaan yang besar. Ketika ditanya tentang kebijakan tersebut pada hari Jumat, juru bicara Gedung Putih John Kirby menolak untuk mendukung atau mengutuk kebijakan tersebut, dan hanya menyebutnya sebagai “perintah yang sulit.”[IT/r]