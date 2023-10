Perempuan Iran Memimpin Perjuangan Melawan Perang Propaganda yang Kejam*

IslamTimes - Salah satu negara tertua dan paling kaya budaya di Asia Barat, Iran menyimpan peninggalan kebangkitan dan kejatuhan kerajaan di masa lalu. Tehran, ibu kota dan kota terbesarnya, penuh dengan keajaiban arsitektur, memiliki populasi 9,5 juta jiwa.

Seorang jurnalis Amerika menceritakan pengalamannya di negara Islam dan perbedaannya dengan gambar-gambar di layar BaratNamun di Masyhad, sebuah kota di timur laut negara itu, yang dikenal sebagai tempat ziarah keagamaan, saya, bersama lebih dari 100 perempuan lainnya di media, menghadiri Khorsheed Media Festival, sebuah festival yang disponsori oleh pemerintah kota setempat sebagai serta Kementerian Kebudayaan dan biro wakil presiden Iran untuk urusan perempuan dan keluarga. Tujuannya adalah untuk menghubungkan perempuan dalam jurnalisme dan memaparkan realitas Iran pada mereka, khususnya peran perempuan dalam masyarakatnya.Di antara jalan-jalan di Tehran dan Masyhad terdapat perbedaan mencolok antara apa yang dituduhkan media Barat tentang Iran dan perlakuannya terhadap perempuan, dibandingkan dengan kenyataan di lapangan, menjadi lebih jelas. Menurut media Barat, perempuan di Iran tidak mempunyai hak sama sekali, dan protes di Iran pun meletus, dengan dukungan dari AS dan negara-negara Barat lainnya, yang menyerukan kebebasan bagi perempuan-perempuan yang tertindas ini.Suara-suara oposisi terhadap pemerintah Iran ini semakin keras setelah kasus Mahsa Amini, seorang wanita berusia 22 tahun yang diduga meninggal dalam tahanan polisi karena dipukuli secara brutal oleh polisi moral karena tidak mematuhi aturan berpakaian. Polisi membantah mereka pernah menyentuhnya atau bahkan melakukan penangkapan. Presiden Iran segera menyerukan penyelidikan dan menyesalkan kematian wanita muda tersebut. Namun insiden tersebut memicu gelombang protes di seluruh Iran, dengan banyak orang di AS menuntut intervensi dan menyerukan penghapusan pemerintahan saat ini.Rekaman CCTV kemudian mengungkapkan bahwa setelah Amini dan seorang petugas bertukar kata, dia pingsan sendiri sebelum dibawa ke rumah sakit di mana dia kemudian meninggal. Lebih lanjut, forensik dari laporan koroner terhadap Amini menunjukkan kematiannya bukan disebabkan oleh pukulan di kepala, namun oleh kegagalan beberapa organ yang disebabkan oleh kurangnya oksigen ke otak. Para profesional medis juga memastikan bahwa dia menderita tumor otak dan sebelumnya telah pergi ke rumah sakit untuk mendapatkan perawatan.Setelah melakukan perjalanan ke negara-negara lain yang diberi label 'kediktatoran brutal', di mana sebagai orang Amerika saya dilarang untuk pergi, seperti Nikaragua, Kuba, Venezuela, dan Rusia, yang pada akhirnya jauh dari gambaran kejahatan, saya mempunyai gagasan yang cukup tajam bahwa saya tidak akan melihat persis apa yang diklaim media. Namun saya langsung terkejut saat tiba di bandara di Tehran dan melihat seorang wanita tanpa jilbab di depan petugas polisi, masuk ke dalam kendaraan tanpa diganggu atau bahkan disuruh menutup aurat. Kejutan akan terus datang di dunia ini ketika saya melihat perempuan di kafe dan jalan tidak mengenakan jilbab sama sekali, dan bahkan hampir tidak ada pandangan dari sebagian besar orang. Meski alkohol dilarang di Iran, ada tarian, nyanyian, dan banyak keluarga merayakan akhir pekan di kafe, namun ada juga beberapa perempuan yang disaksikan pria dan keluarganya tidak mengenakan jilbab.Berbagai sumber menyebutkan bahwa seorang remaja putri Armita Geravand telah meninggal di Iran karena pemukulan lagi oleh polisi, namun dia sebenarnya dalam keadaan koma. Hal ini sekali lagi dijadikan senjata untuk menyalahkan pemerintah dan mendorong perubahan rezim, meskipun rekaman CCTV menunjukkan sebaliknya. Itu… pic.twitter.com/sdlTYZPocO— Fiorella Isabel (@FiorellaIsabelM) 7 Oktober 2023Selain isu hijab atau jilbab, perempuan di Iran secara statistik berpendidikan tinggi, dengan lebih dari 57 persen perempuan mengenyam pendidikan tinggi pada tahun 2020, dan itulah yang saya saksikan di antara sekelompok pengacara, dokter, profesor, ilmuwan. , dan anggota penting masyarakat Iran. Faktanya, tingkat melek huruf perempuan dewasa meningkat tiga kali lipat dari 24% pada tahun 1976 menjelang akhir monarki Iran menjadi 81% pada tahun 2016, sementara mereka yang menyelesaikan pendidikan dasar meningkat dari 36% pada tahun 1971 menjadi 99% pada tahun 2017. Tidak hanya perempuan Iran yang memiliki tingkat melek huruf yang tinggi. Berpendidikan tinggi, para laki-laki mendukung upaya mereka dalam mengatasi permasalahan yang mereka rasa paling memerlukan perhatian. Para perempuan tersebut nampaknya memimpin acara tersebut, terutama berfokus pada propaganda Barat yang dilancarkan terhadap Iran, dan bagaimana mereka memimpin upaya memerangi Iran.Dari apa yang saya saksikan, perempuan di Iran menikmati kedudukan yang lebih tinggi di rumah keluarga dibandingkan dengan perempuan di Barat. Saya bergabung dengan para perempuan dari Aljazair, Turki, dan Kenya untuk menyampaikan pengalaman kami di Press TV, dan meskipun kami tidak saling mengenal, kami semua memiliki pengamatan yang sama ketika menceritakan apa yang kami lihat versus apa yang diberitahukan kepada kami akan kami lihat. Perbedaan cara pandang perempuan di Iran dan di Barat terletak pada cara mereka memandang peran gender. Di Barat, feminisme telah menyatu dengan gagasan tentang ekspresi seksual dan kemampuan melakukan apa pun yang dapat dilakukan oleh laki-laki. Namun di Iran, perempuan diperlakukan dengan cara yang halus dan dipuji sebagai anggota masyarakat yang penting dengan peran yang berbeda dari laki-laki, namun perbedaan tersebut dihargai dan bukan ditentang.Beberapa dari kami juga berkesempatan bertemu dengan Presiden Ebrahim Raisi, yang menyampaikan pidato yang menyebutkan bagaimana “Barat menggunakan perempuan sebagai alat” dan tidak benar-benar mendukung hak asasi manusia atau hak perempuan, namun menggunakan keduanya untuk memberikan tekanan pada negara-negara merdeka. . Dia menambahkan bahwa “Republik Islam memandang perempuan bukan sebagai instrumen atau ibu rumah tangga. Ada pandangan ketiga yang berpendapat bahwa perempuan dapat menjadi pembangun masyarakat bersama laki-laki dan memainkan peran penting dalam keluarga dan masyarakat.”Dia lebih lanjut mengkritik Barat karena mengabaikan hak asasi manusia rakyat Palestina selama tujuh dekade dan menduduki Afghanistan selama 20 tahun, hanya menyisakan kekacauan dan kerusakan.Namun, narasi di Barat tetap sama sekitar setahun setelah kematian Mahsa Amini. Baru-baru ini, dugaan penyerangan terhadap perempuan muda lainnya menjadi katalis baru untuk tuduhan terhadap pemerintah Iran. Menurut laporan media Barat yang mengutip kelompok Kurdi terkemuka, Armita Geravand yang berusia 16 tahun mengalami koma setelah menderita “serangan fisik yang parah” di tangan polisi pemerintah di dalam metro. Mirip dengan kasus Amini, polisi menyangkal bahwa mereka ada hubungannya dengan kematiannya dan merilis rekaman CCTV yang menunjukkan wanita muda tersebut tiba di Metro Shahada, memasuki kereta, dan kemudian digendong oleh teman-temannya. Orang tuanya membenarkan hal ini, mengatakan dia mengalami penurunan tekanan darah dan pingsan, kepalanya terbentur tepi pintu, setelah itu dia dibawa ke rumah sakit oleh teman-temannya yang telah memanggil ambulans. Yang lebih menarik lagi adalah pernyataan teman-teman yang mendampingi Geravand kepada media, yang mengatakan tidak ada yang menyerang atau mendekati mereka. Namun hal itu tidak menghentikan media Barat untuk memberitakan cerita tentang bagaimana dia diduga “dipukuli hingga koma.” Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran mengkritik para pejabat AS, Inggris, dan Jerman atas pernyataan mereka mengenai kasus Geravand dan hak-hak perempuan, dengan mengatakan, “Daripada melontarkan pernyataan intervensionis dan bias serta mengungkapkan keprihatinan yang tidak tulus terhadap perempuan dan anak perempuan Iran, sebaiknya Anda tidak melakukan hal tersebut. prihatin terhadap petugas layanan kesehatan AS, Jerman dan Inggris, pasien dan mengatasi situasi mereka.”Meskipun pasti ada protes dan sentimen anti-pemerintah, para perempuan yang saya temui dan lihat di jalan tampaknya mengenakan jilbab karena mereka menginginkannya dan mengatakan kepada saya bahwa mereka tidak merasa “tertindas” tetapi berusaha melawan propaganda tentang perempuan di Iran. . Bangsa Asia Barat merupakan negara teokratis namun bukan berarti perempuan tidak memiliki nilai. Sebaliknya, perbedaan budaya yang besar berarti definisi kebebasan yang berbeda. Seorang dosen universitas dan pembuat film dengan gelar Master bernama Sheida mengatakan kepada saya, “Media Barat sengaja tidak menyebutkan contoh keadilan bagi perempuan di Republik Islam Iran. Tentu saja mereka melihatnya, tetapi mereka berpura-pura tidak melihatnya.” Menurutnya, Revolusi Islam memberikan nilai bagi perempuan, dan perempuan Muslim dan non-Muslim Iran tidak lagi menjadi komoditas yang dipilih untuk tubuhnya, sehingga perempuan di bidang ilmu pengetahuan dan budaya, militer, olahraga, dan politik dapat memainkan peran besar. dan mempunyai dampak yang besar terhadap pembangunan negara. Seksualitas mereka tidak menghalangi kemampuan mereka seperti yang terjadi di Barat.Saya juga mempunyai kesempatan untuk berbicara di sebuah panel yang membahas tentang sejarah intervensi AS di seluruh dunia, di mana saya menguraikan mekanisme yang digunakan oleh Barat untuk menggulingkan para pemimpin yang tidak setuju dengan kebijakan luar negeri mereka. Saya menyebutkan bagaimana AS telah melakukan apa pun kecuali memenuhi cita-cita kebenaran dan kebebasan, sementara klaim ‘demokrasi’ Barat diwujudkan dalam bentuk penipuan, intervensi, dan perang terhadap seluruh dunia. Dan apakah saya atau orang asing mana pun yang tidak setuju dengan Islam, pendapat kami tentang perempuan Muslim ini atau pemerintah Iran tidaklah relevan. Iran adalah negara berdaulat dan rakyatnya mempunyai hak untuk mengambil keputusan sendiri, tanpa mengeksploitasi cita-cita ‘kemanusiaan’ yang menutupi keinginan buruk untuk melakukan intervensi dan kepentingan politik.[IT/r]*Oleh Fiorella Isabel, jurnalis, analis geopolitik, koresponden RT dan pembawa acara talk show independen The Convo Couch. Ikuti Fiorella di X @FiorellaIsabelM