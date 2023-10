Biden Memperingatkan Israel terhadap ‘Pendudukan’ Gaza

Joe Biden, warns Israel against Gaza occupation.jpg

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan dia tidak mendukung pendudukan Zionis Israel dalam jangka panjang di Gaza, namun percaya bahwa Pasukan Pertahanan Zionis Israel “masuk” dan “menghabiskan para ekstremis” akan menjadi “persyaratan yang diperlukan” untuk menjamin keamanan warga negara Yahudi. .

IDF harus melenyapkan Hamas, tetapi melanjutkan pendudukan di Gaza akan menjadi “kesalahan besar,” menurut presiden ASPemimpin AS tersebut berjanji untuk menyediakan “semua yang mereka butuhkan” kepada Zionis Israel untuk melenyapkan militan Hamas di Gaza, namun tidak mengharapkan pasukan Amerika untuk mengambil bagian dalam operasi tempur apa pun.“Saya rasa itu tidak perlu. Zionis Israel memiliki salah satu kekuatan tempur terbaik di negaranya. Saya jamin kami akan menyediakan semua yang mereka butuhkan,” kata Biden dalam wawancara dengan CBS 60 Minutes pada hari Minggu (15/10).Pasukan Pertahanan Zionis Israel mengatakan pada akhir pekan bahwa mereka sedang menyelesaikan persiapan untuk “operasi darat yang signifikan,” yang akan mencakup “serangan bersama dan terkoordinasi dari udara, laut dan darat” di Gaza. Panglima AS menyatakan harapan bahwa “Zionis Israel akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah.”Namun, Biden bersikeras bahwa ada “perbedaan mendasar” antara warga sipil Zionis Israel yang dibunuh oleh militan Hamas dan warga Palestina yang tewas dalam serangan udara balasan.“Zionis Israel sedang mengejar sekelompok orang yang terlibat dalam barbarisme yang sama pentingnya dengan Holocaust. Jadi saya pikir Israel harus meresponsnya. Mereka harus menyerang Hamas,” kata pemimpin AS tersebut, sambil menyatakan harapan bahwa “Zionis Israel akan melakukan segala daya mereka untuk menghindari pembunuhan warga sipil yang tidak bersalah.”Zionis Israel menduduki Gaza selama Perang Enam Hari dengan Mesir, Yordania dan Suriah pada tahun 1967, dan menguasainya selama hampir 40 tahun hingga tahun 2005, ketika Israel menarik pasukan dan pemukimnya, namun tetap mempertahankan kendali penuh atas perbatasannya. Pada tahun 2006, Hamas memenangkan pemilihan legislatif Palestina dan mengambil kendali administratif atas daerah kantong tersebut. Sejak itu, kelompok ini telah terlibat dalam beberapa konfrontasi kekerasan dengan Zionis Israel, yang memicu penolakan keras, namun tidak ada yang sebanding dengan kebrutalan terbaru mereka.Ketika ditanya apakah dia akan mendukung “pendudukan Zionis Israel di Gaza pada saat ini,” Biden mengatakan dia yakin hal itu akan menjadi “kesalahan besar.”“Saya pikir… adalah suatu kesalahan jika… Israel menduduki… Gaza lagi,” katanya. “Tetapi jika kita masuk… tapi memberantas kelompok ekstremis, Hizbullah ada di utara, sedangkan Hamas ada di selatan, adalah sebuah keharusan.”Amerika Serikat mengirim armada kapal induk kedua ke Mediterania Timur, berupaya memberikan tekanan pada Iran, Hizbullah di Lebanon, dan pasukan pro-Palestina lainnya agar tidak terlibat dalam perang Zionis Israel-Gaza. Namun, meskipun banyak pejabat AS berspekulasi tentang kemungkinan keterlibatan Iran dalam serangan mematikan yang dilakukan militan Hamas terhadap Israel, Biden mengakui bahwa “pada saat ini” “tidak ada bukti jelas” bahwa Tehran mengetahui atau membantu Hamas merencanakan serangan tersebut.[IT/r]