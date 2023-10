Politico: Biden Ingin Terbang ke Israel 

US President- Joe Biden.jpg

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden ingin menerima undangan Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu untuk mengunjungi negara tersebut sebagai bentuk dukungan, namun para pejabat Gedung Putih mengkhawatirkan keselamatannya di sana, Politico melaporkan, mengutip dua sumber pemerintah di Washington.

Tidak seperti Rusia selama kunjungannya ke Kiev pada bulan Februari, Hamas mungkin menargetkan presiden AS, kata sumber kepada outlet tersebutUndangan tersebut disampaikan melalui kontak telepon pada hari Sabtu (14/10), dan perjalanan semacam itu – selama konflik bersenjata Zionis Israel dengan militan Hamas – dapat menjadi salah satu hal penting dalam kepresidenan Biden, serupa dengan kunjungan mendadaknya ke Kiev pada bulan Februari, lapor outlet tersebut pada hari Minggu (15/10).Menjelang perjalanan ke Ukraina, AS telah “berkomunikasi dengan Rusia untuk tidak mencampuri” rencana perjalanan Biden. Dan ketika sirene menyambut kedatangan pemimpin AS di Kiev, ketika dia bertemu dengan Presiden Vladimir Zelensky, wartawan Barat yakin bahwa tidak ada tanda-tanda serangan rudal Rusia pada saat itu.“Hamas, sebuah kelompok yang ditetapkan Amerika Serikat sebagai organisasi teroris, kemungkinan besar akan melakukan serangan provokatif terhadap presiden yang sedang dalam perjalanan,” kata surat kabar itu, mengutip pendapat seorang pejabat AS yang tidak mau disebutkan namanya.Beberapa anggota parlemen AS yang mengunjungi Zionis Israel pekan lalu harus berlindung di tempat perlindungan bom ketika sirene serangan udara berbunyi.Pemerintahan Biden menjanjikan dukungan penuhnya kepada Zionis Israel setelah Hamas melancarkan serangan mendadak dari Gaza awal bulan ini. Penggerebekan tersebut mengakibatkan kematian lebih dari 1.300 warga Israel dan penangkapan puluhan sandera. Pada hari Senin, juru bicara Pasukan Pertahanan Israel mengatakan 199 orang diidentifikasi ditahan di Gaza.Pemerintahan Netanyahu telah menyatakan perang terhadap kelompok militan tersebut. Militer Israel mengumumkan rencana pada akhir pekan untuk melakukan “operasi darat besar-besaran” dan memerintahkan warga sipil di Gaza untuk meninggalkan bagian utara wilayah yang diblokade.Biden telah menyatakan keyakinannya bahwa Israel akan melakukan yang terbaik untuk membatasi kematian warga sipil saat menyerang Hamas. Washington dilaporkan telah meminta mediasi Qatar untuk menjamin pembebasan warga sipil di antara para sandera, beberapa di antaranya memiliki kewarganegaraan Amerika.Rusia mengutuk kekerasan terhadap warga sipil yang dilakukan kedua belah pihak dalam konflik tersebut, dan Presiden Vladimir Putin menyebut tindakan Hamas biadab. Moskow berpendapat bahwa pendekatan Washington yang bias terhadap proses perdamaian Timur Tengah dan upaya untuk “memonopolinya” mengakibatkan eskalasi yang terjadi saat ini, dan telah mendesak negosiasi yang sungguh-sungguh mengenai pembentukan negara Palestina, setelah situasi sudah tenang.[IT/r]