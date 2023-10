Pasukan AS Enggan Mengorbankan Nyawanya untuk “Israel”

US troops do not want to sacrifice their lives for “Israel”.jpg

IslamTimes - Sebuah kelompok dunia maya yang berafiliasi dengan Front Perlawanan berhasil memperoleh korespondensi yang sangat penting dan menentukan antara Jenderal Daniel R. Hokanson, komandan Biro Garda Nasional, dan salah satu komandan senior organisasi ini, yang mengungkapkan fakta penting dari dalam badan militer Amerika.

Korespondensi internal yang sangat penting antara komandan Garda Nasional AS telah terungkap.Menurut kantor berita Tasnim, setelah Badai Al-Aqsa, operasi Hamas melawan Zionis "Israel", banyak pejabat Amerika, termasuk Menteri Perang AS Lloyd Austin, mengumumkan bahwa mereka akan sepenuhnya mendukung tentara Zionis "Israel".Menyusul pengumuman tersebut, Jenderal Daniel Hokanson pada tanggal 9 Oktober mengutuk Hamas dan mengatakan bahwa Garda Nasional AS berdiri bersama Zionis “Israel” dan mendukung mereka dalam situasi sulit ini.Meskipun Garda Nasional Amerika sebagian besar terlibat dalam misi domestik, biro tersebut mengumumkan bahwa mereka siap memberikan dukungan lapangan untuk rezim Zionis.Namun Grup Cyber yang berafiliasi dengan Front Perlawanan telah memperoleh korespondensi yang sangat penting antara Hokanson dan salah satu komandan senior organisasi ini, yang mengungkap fakta penting dari dalam badan militer Amerika.Korespondensi tersebut diperoleh dari salah satu sistem pesan internal Garda Nasional AS.Dalam korespondensi administratif antara komandan Garda Nasional AS dan salah satu komandan senior biro tersebut pada tanggal 13 Oktober, Hokanson menulis bahwa “ada peningkatan anti-Semitisme di antara pasukan tamtama [Amerika] yang secara terbuka menyatakan bahwa mereka menentang Zionis Israel. ' dan tidak bersedia mempertaruhkan nyawanya demi mereka [orang Zionis 'Israel']”.Dia menambahkan bahwa “dengan pernyataan Trump terhadap Netanyahu pada hari Rabu, masalah ini hanya akan bertambah buruk. Kita perlu membuat strategi untuk menghadapi hal ini dan mengerahkan pasukan untuk mendukung Zionis ‘Israel’ melawan Hamas.”“Ketika saya berbicara dengan Ori [Ori Gordin, Komandan Komando Utara Pasukan Zionis ‘Israel’] tak lama setelah serangan itu, dia menyatakan keprihatinannya mengenai Partai Republik di Kongres dan apakah mereka akan menghalangi dukungan penuh dari AS. Saya mencoba meredakan kekhawatirannya tetapi dia tidak salah,” tambah korespondensi tersebut.Hokanson menyatakan bahwa CENTCOM memberitahunya bahwa “Penahanan Tuberville berdampak besar pada operasi mereka. CENTCOM memiliki kekuatan yang terbatas dan tidak memperkirakan akan terjadi perang panas di wilayah tersebut. Hal ini, ditambah dengan kurangnya posisi kepemimpinan yang terkonfirmasi, berarti CENTCOM tidak akan dapat mendukung entitas Zionis ‘Israel’ jika hal ini berubah menjadi perang multi-front jika Hizbullah [Lebanon] ikut terlibat. Sejujurnya, jika Hizbullah atau pemain lain ikut berperang, Zionis ‘Israel’ juga tidak akan bisa membela diri.”“Beri tahu saya jika Anda memiliki saran dan mari kita coba mengumpulkan para pemain kunci untuk bertemu pada hari Senin,” tutup korespondensi tersebut.Menurut Tasnim, isu sikap negatif sejumlah besar tentara Amerika terhadap “orang Zionis Israel” – yang mana narasi resmi Amerika menafsirkan sikap tersebut sebagai anti-Semitisme – mempunyai catatan panjang.Musim semi ini, Gedung Putih telah memerintahkan Pentagon untuk menyelidiki penyebaran fenomena ini dan mengambil tindakan yang diperlukan untuk melawannya.[IT/r]