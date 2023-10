Anggota Parlemen AS Memperkenalkan Resolusi yang Mendesak Gencatan Senjata ‘Segera’ di Gaza

US Congresswoman Rashida Tlaib

IslamTimes - Anggota Kongres Rashida Tlaib mengecam pemerintahan Biden karena gagal menyerukan de-eskalasi perang Israel di Gaza.

Para legislator progresif di Amerika Serikat telah memperkenalkan resolusi kongres yang mendesak “segera de-eskalasi dan gencatan senjata di Israel dan wilayah pendudukan Palestina”.Keputusan yang diambil pada hari Senin (16/10) – didukung oleh lebih dari selusin anggota Dewan Perwakilan Rakyat dari Partai Demokrat, termasuk Cori Bush, Rashida Tlaib, Summer Lee, Ayanna Pressley, Alexandria Ocasio-Cortez dan Ilhan Omar – menyoroti meningkatnya seruan di Washington untuk gencatan senjata di Gaza.“Seluruh nyawa manusia sangat berharga, dan penargetan warga sipil, tidak peduli agama atau etnis mereka, merupakan pelanggaran terhadap hukum kemanusiaan internasional,” bunyi resolusi yang diusulkan tersebut.Meskipun Kongres memberikan dukungan yang sangat besar terhadap Israel, Bush mengatakan kepada wartawan dalam sebuah pengarahan online bahwa resolusi tersebut merupakan dorongan mendesak yang dapat dilakukan oleh Amerika.“Pemimpin memimpin dari depan, dan kami bergerak berdasarkan seruan rakyat,” kata Bush. “Konstituen kami di seluruh negeri akan mulai memanggil rekan-rekan kami untuk bergabung dengan kami.”“Satu-satunya cara untuk menggerakkan undang-undang adalah dengan memperkenalkan undang-undang tersebut terlebih dahulu,” tambah Bush.Perang meletus pada tanggal 7 Oktober ketika kelompok Palestina Hamas melancarkan serangan yang sangat terkoordinasi terhadap Israel dari Jalur Gaza yang terkepung, menewaskan ratusan orang dan menawan puluhan orang.Israel menanggapinya dengan kampanye pengeboman tanpa henti yang telah menewaskan lebih dari 2.800 warga Palestina, termasuk ratusan anak-anak di Gaza. Organisasi Kesehatan Dunia juga mendokumentasikan puluhan serangan terhadap fasilitas medis di Gaza, yang menewaskan sedikitnya 12 petugas kesehatan.Selain itu, pihak berwenang Israel mengumumkan blokade total terhadap Gaza, mencegah bahan bakar dan pasokan pokok lainnya memasuki wilayah tersebut. Lebih dari 1 juta orang, termasuk pasien rumah sakit, telah diperintahkan oleh Israel untuk meninggalkan Gaza utara, sebuah tuntutan yang dianggap “mustahil” oleh PBB.Para legislator dan pendukung progresif menekankan pada hari Senin bahwa Amerika mempunyai kekuatan untuk mendorong diakhirinya pertempuran.Dengan semakin dekatnya invasi darat ke Gaza, Bush mengatakan bahwa “ratusan ribu, bahkan jutaan, nyawa berada dalam bahaya”.“Dan itu tidak hanya terjadi di depan mata kita. Hal ini terjadi berkat dukungan dan kekuatan pemerintah Amerika Serikat, dan ini sangat memalukan,” katanya.Meskipun krisis semakin meningkat, pemerintahan Presiden AS Joe Biden menghindari seruan ketenangan di Gaza.Faktanya, outlet berita HuffPost melaporkan pekan lalu bahwa Departemen Luar Negeri AS mengedarkan sebuah memo kepada para diplomatnya yang memperingatkan mereka agar tidak menggunakan frasa “de-eskalasi/gencatan senjata”, “mengakhiri kekerasan/pertumpahan darah” dan “memulihkan ketenangan”.Menteri Luar Negeri Antony Blinken kembali ke Zionis Israel pada hari Senin, sekali lagi menyuarakan dukungan teguh Gedung Putih terhadap sekutu AS tersebut.“Anda tahu komitmen mendalam kami terhadap hak Zionis Israel – bahkan kewajibannya – untuk membela diri dan membela rakyatnya,” kata Blinken dalam penampilannya bersama Menteri Pertahanan Israel Yoav Gallant.Dalam wawancara dengan CBS yang disiarkan pada hari Minggu (15/10), Biden menyerukan penghapusan Hamas. Ketika ditanya apakah sudah waktunya untuk menyerukan gencatan senjata, Biden malah menjawab bahwa Zionis Israel harus “mengejar” kelompok Palestina.“Saya yakin Zionis Israel akan bertindak berdasarkan aturan perang,” kata Biden.Namun, dalam pengarahan online hari Senin, Tlaib – satu-satunya anggota Kongres keturunan Palestina-Amerika – menggambarkan situasi kemanusiaan yang mengerikan di Gaza, yang merupakan rumah bagi 2,2 juta orang.“Seluruh keluarga sedang musnah, sementara Presiden Biden dan Menteri Blinken serta mayoritas Kongres bahkan gagal memberi isyarat perlunya mengurangi ketegangan atau memfasilitasi gencatan senjata. Dan bagi saya itu adalah sebuah kegagalan,” kata anggota kongres itu.Tlaib menekankan bahwa hukuman kolektif terhadap warga Palestina adalah kejahatan perang. “Lihat apa yang terjadi. Jangan berpaling. Yang perlu mereka lakukan hanyalah melihat warga Palestina sebagai manusia untuk melihat kembali bahwa ini adalah kejahatan perang,” katanya.Resolusi yang dikeluarkan hari Senin ini menandai perubahan kecil namun signifikan dalam dukungan bulat terhadap upaya perang Zionis Israel di Washington.“Kita harus melakukan segala daya kita untuk mengakhiri kekerasan yang sedang berlangsung ini,” kata Anggota Kongres Jamaal Bowman, salah satu sponsor resolusi tersebut, dalam sebuah pernyataan.“Tindakan kita harus dilakukan atas dasar pengakuan atas rasa kemanusiaan kita bersama, termasuk menolak kekerasan dalam segala bentuk dan mengupayakan gencatan senjata dan deeskalasi yang mendesak sehingga kita dapat menyelamatkan nyawa warga sipil.”Maya Berry, direktur eksekutif lembaga pemikir Arab American Institute, mengatakan resolusi tersebut penting karena peran AS dalam konflik tersebut.AS memberi Israel setidaknya $3,8 miliar bantuan militer setiap tahunnya, meskipun kelompok hak asasi manusia seperti Amnesty International menuduh negara tersebut menerapkan apartheid terhadap warga Palestina.Jumlah tersebut kemungkinan akan meningkat tahun ini karena para pejabat AS berjanji untuk mendukung Israel dengan lebih banyak senjata dan amunisi untuk perang yang sedang berlangsung.Washington juga secara rutin menggunakan hak vetonya di Dewan Keamanan PBB untuk melindungi Israel dari kritik atas pelanggaran hukum internasional.“Kami bukanlah pengamat yang ramah dalam konflik ini,” kata Berry kepada Al Jazeera, merujuk pada AS. “Kami telah mengaktifkan pendudukan selama bertahun-tahun dan saat ini memungkinkan terjadinya serangan. Jadi menurut saya penting bagi Kongres untuk menjalankan tugas mereka dengan serius.”Beth Miller, direktur politik Jewish Voice for Peace Action, juga menggarisbawahi pentingnya resolusi yang diusulkan pada hari Senin, dengan mengatakan bahwa resolusi tersebut memberikan tuntutan yang kuat kepada para pembela hak asasi manusia yang dapat mereka ajukan kepada anggota parlemen mereka.“Kami belum punya apa-apa untuk didorong karena satu-satunya hal yang keluar dari Kongres sejauh ini adalah resolusi sepihak yang hanya menghargai atau berbicara tentang kehidupan Israel dan sepenuhnya mengabaikan kehidupan Palestina,” kata Miller kepada wartawan. “Dan sekarang kita punya ini.”[IT/r]