AS Mengirim 2.000 Marinir ke Pantai yang Diduduki ‘Israel’

IslamTimes - Pentagon telah mengirimkan 2.000 marinir dan pelaut ke perairan lepas pantai Palestina yang diduduki Zionis Israel sebagai bagian dari “unjuk kekuatan” di wilayah tersebut, CNN melaporkan, mengutip pejabat AS yang tidak disebutkan namanya. Langkah ini dilakukan di tengah perang Zionis Israel yang sedang berlangsung di Gaza, yang telah memakan banyak korban jiwa pada bulan ini.

Dipimpin oleh Unit Ekspedisi Marinir ke-26 yang elit, “pasukan respons cepat” menuju wilayah yang diduduki Zionis ‘Israel’ dengan kapal USS Bataan, sebuah kapal serbu amfibi yang sebelumnya ditempatkan di Teluk Oman, kata para pejabat kepada outlet tersebut pada hari Senin (16.10). Mereka tidak merinci tujuan pasti unit tersebut, atau mengatakan apakah unit tersebut akan bergabung dengan dua kelompok kapal induk AS yang diparkir di Mediterania Timur.Secara terpisah, pada hari Minggu, Menteri Perang AS Lloyd Austin memerintahkan 2.000 tentara lainnya untuk bersiap menghadapi potensi misi “dukungan medis dan logistik” di Zionia ‘Israel’, menurut beberapa kantor berita.Namun, staf Pentagon menekankan bahwa perintah tersebut tidak menjamin keterlibatan langsung AS dalam konflik dengan Hamas, dan menyatakan bahwa Gedung Putih “tidak ingin memberikan kesan bahwa pasukan Amerika dapat terlibat dalam perang panas.”The Wall Street Journal, yang pertama kali melaporkan persiapan tersebut, juga menyatakan bahwa pasukan tersebut akan ditugaskan untuk “memberi nasihat dan dukungan medis” dan “tidak dimaksudkan untuk bertugas dalam peran tempur.”Sebanyak 2.000 tentara tersebut kini ditempatkan di wilayah yang luas, termasuk di Timur Tengah dan Eropa, namun telah diberitahukan untuk dikerahkan dalam waktu 24 jam jika diperlukan.[IT/r]