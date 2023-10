Bloomberg: Biden Mencari $100 Miliar dalam Bantuan “Israel” dan Ukraina

US President Joe Biden

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden dilaporkan bermaksud untuk mengusulkan rancangan undang-undang bantuan senilai $100 miliar yang akan mencakup pendanaan untuk entitas Zionis “Israel”, Ukraina, Taiwan dan pengamanan perbatasan dengan Meksiko, Bloomberg melaporkan pada hari Selasa (17/10), mengutip orang-orang yang mengetahui masalah tersebut. Penggabungan bantuan ini diyakini akan menjamin dukungan bipartisan di Kongres.

Salah satu sumber anonim mengatakan kepada Bloomberg bahwa rincian rancangan undang-undang tersebut “masih dalam proses pengerjaan,” namun mencatat bahwa rancangan undang-undang tersebut akan mencakup seluruh tahun fiskal, yang berakhir pada Oktober 2024. Permintaan bantuan Ukraina sebelumnya, yang menyebabkan tergulingnya Ketua DPR Kevin McCarthy bulan ini berjumlah $24 miliar dan hanya mencakup tiga bulan.Meskipun mayoritas anggota Partai Demokrat dan Republik mendukung pengiriman bantuan militer ke Zionis “Israel”, Partai Republik kurang yakin mengenai lebih banyak dana untuk Ukraina.Michael McCaul, ketua Komite Urusan Luar Negeri DPR dari Partai Republik, mengusulkan untuk menggabungkan bantuan luar negeri dengan rancangan undang-undang keamanan perbatasan pekan lalu, sebagai cara untuk membuatnya lebih diterima oleh beberapa rekan partainya.Namun, Dewan Perwakilan Rakyat perlu memilih ketua baru sebelum dapat melanjutkan undang-undang apa pun. Mereka gagal melakukannya pada hari Selasa (17/10), karena Jim Jordan dari Partai Republik dari Ohio tidak memiliki cukup suara dari partainya sendiri untuk mengamankan palu.Senator Chuck Schumer, anggota Partai Demokrat New York yang memimpin mayoritas Senat, mengatakan kepada Bloomberg bahwa ia memperkirakan proposal Gedung Putih akan tiba paling cepat “pada akhir minggu ini”.“Kami ingin paket tambahan tersebut dipindahkan secepat mungkin karena kebutuhan di Zionis ‘Israel’ dan Ukraina sangat besar,” kata Schumer.Entitas apartheid Zionis “Israel” telah meminta bantuan “darurat” sebesar $10 miliar dari AS, menurut New York Times, ketika mereka memerangi kelompok perlawanan Palestina Hamas di Gaza.Pada hari Senin (16/10), Menteri Keuangan Janet Yellen mengatakan kepada media Inggris Sky News bahwa AS “pasti mampu” mendukung Ukraina dan entitas Zionis “Israel”.“Saya pernah ke Ukraina dan saya dapat memberitahu Anda bahwa bantuan ekonomi langsung yang kami berikan kepada mereka memungkinkan mereka untuk berperang dalam perang ini,” kata Yellen. Hingga saat ini, Washington telah memberikan bantuan setidaknya $113 miliar kepada Kiev, termasuk bantuan militer senilai $44 miliar.Pejabat Kementerian Pertahanan Ukraina Gennady Kovalenko mengakui kepada Washington Post awal bulan ini bahwa Kiev “seratus persen bergantung pada Amerika Serikat,” dan bahwa bantuan AS sangat penting.[IT/r]