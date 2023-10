Sayyid Safieddin: Jawaban Perlawanan terhadap Setiap Kesalahan Barat Akan Sangat Jelas

Sayyed Hashem Safieddine Chief of Hezbollah Executive Council

IslamTimes - Ketua Dewan Eksekutif Hizbullah Sayyid Hashem Safieddin mengecam pembantaian Zionis ‘Israel’ di Gaza, yang terakhir adalah pembantaian di Rumah Sakit Baptis, dan menekankan bahwa pembantaian Zionis ‘Israel’ didukung dan dilindungi oleh Amerika Serikat dan Barat.

Dalam sebuah acara yang diorganisir oleh Hizbullah di pinggiran selatan Beirut untuk mengecam pembantaian tersebut dan untuk mendukung rakyat dan perlawanan Palestina, pejabat Hizbullah menggarisbawahi bahwa musuh melakukan pembantaian genosida terhadap seluruh keluarga di Gaza setiap menitnya tanpa kesadaran Arab.“Pemboman yang menargetkan rumah sakit kemarin menunjukkan bahwa sasaran tersebut telah diputuskan dan direncanakan sebelumnya,” kata Sayyid Safieddin, menjelaskan bahwa administrasi dan pejabat rumah sakit melakukan segala upaya untuk mengamankannya karena, berdasarkan semua undang-undang, dilarang untuk menargetkan rumah sakit.“Keberanian Zionis terlihat jelas kemarin ketika mereka berusaha melepaskan diri dari tanggung jawab [atas pembantaian tersebut] dan meminta pertanggungjawaban faksi-faksi Palestina,” tambah pejabat senior Hizbullah, menekankan bahwa “AS tidak tahu bagaimana mengambil pelajaran dari dosa pertamanya, ketika mengadopsi narasi pemenggalan kepala anak-anak.”Dia lebih lanjut mengecam sikap Barat yang memalukan terhadap pembantaian di Gaza, yang menurutnya menegaskan bahwa negara-negara Barat yang dipimpin AS tidak menganggap orang-orang Arab dan Palestina sebagai manusia.“Dalam beberapa hari mendatang kita akan menghadapi kebohongan baru dan topik jahat bahwa perlawanan di Palestina adalah 'Daesh', namun 'Daesh' yang sebenarnya adalah AS dan Zionis 'Israel' yang melarang penghapusan ideologi teroris yang mematikan,” Sayyid Safieddin memperingatkan, menggarisbawahi bahwa “Saat ini berbeda dari masa lalu, ini adalah era gerakan perlawanan Palestina, masyarakat, dan faksi, dan era kekuatan perlawanan di kawasan.”Berbicara kepada masyarakat Gaza, Sayyid Safieddin berkata: Belajarlah bahwa Anda memberikan pelajaran paling penting dalam membela kesucian bangsa; dan kami menyucikan pengorbanan dan kesabaran Anda yang akan diikuti dengan kemenangan yang belum pernah terjadi sebelumnya.Memperingatkan bahwa tujuan hari ini adalah untuk mengusir rakyat Gaza keluar dari jalur tersebut, dan menambahkan bahwa pernyataan presiden Mesir mengenai hal ini menunjukkan betapa seriusnya rencana ini, Sayyid Safieddin mengejek dilema Netanyahu dan Biden saat ini yang diwakili oleh pembangkangan rakyat. Gaza di dalam jalur tersebut meskipun terjadi pemboman, pembunuhan, dan pengungsian.Sayyid Safieddin lebih lanjut memperingatkan bahwa Zionis ‘Israel’ akan berusaha menargetkan lebih banyak rumah sakit dan warga sipil di Gaza untuk mengusir orang-orang tersebut ke luar jalur tersebut.“Kami mengetahui bahwa seluruh kepemimpinan militer dan keamanan Zionis Israel sedang kebingungan dan lemah, dan bahwa Amerika datang untuk menenangkan ketakutan mereka,” kata Sayyid Safieddin, menggarisbawahi bahwa “Kami harus memikul tanggung jawab kami hari ini agar Gaza tidak jatuh dan itu tidak akan jatuh.”Wilayah kita tidak akan berhenti selama tirani AS masih ada di dunia ini, dan dunia saat ini berada di pihak Gaza dan haknya atau bersama AS, Zionis ‘Israel’, dan negara-negara Barat yang jahat, Sayyed Safieddin menambahkan.Pejabat Hizbullah mencatat bahwa mungkin sudah tiba waktunya bagi masyarakat regional untuk menyatakan sikap mereka melawan tirani AS.Dia lebih lanjut menegaskan bahwa perlawanan di Lebanon ribuan kali lebih kuat dalam hal tekad, kekuatan, dan persamaan, serta menasihati negara-negara Barat untuk mewaspadai kesalahan apa pun yang mungkin mereka lakukan. “Menjawab kesalahan yang Anda buat akan bergema karena apa yang kami miliki lebih kuat dari apa yang Anda miliki, Sayyid Safieddin menyimpulkan.[IT/r]