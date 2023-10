US President Joe Biden holds a press conference following a solidarity visit to Israel

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden pada hari Rabu (18/10) berpendapat bahwa serangan Hamas terhadap Zionis Israel lebih buruk daripada serangan teroris tahun 2001 di New York dan Washington, dan berjanji bahwa Amerika akan “selamanya” mendukung negara Yahudi tersebut.

Tanggal 7 Oktober adalah “seperti lima belas” serangan Al-Qaeda, kata presiden AS di Tel AvivSetidaknya 31 orang Amerika termasuk di antara “lebih dari 1.300 warga Zionis Israel tak berdosa” yang dibunuh oleh Hamas pada 7 Oktober, kata Biden kepada hadirin di Tel Aviv, mulai dari festival musik di dekat perbatasan Gaza hingga desa-desa terdekat dan kibbutze.“Anak-anak dibantai. Bayi disembelih. Seluruh keluarga dibantai. Pemerkosaan, pemenggalan kepala, tubuh dibakar hidup-hidup,” kata Biden, membandingkan Hamas dengan ISIS (ISIS, sebelumnya ISIS) dan kekejaman mereka dengan “kejahatan murni” yang tidak dapat dirasionalisasi atau dimaafkan.“Sejak serangan teroris ini terjadi, kami telah melihatnya digambarkan sebagai serangan 9/11 di Zionis Israel. Namun bagi negara sebesar Zionis Israel, kejadiannya seperti lima belas peristiwa 9/11,” kata Biden. “Skalanya mungkin berbeda, tapi saya yakin kengerian ini telah menyentuh perasaan mendasar di Israel, sama seperti yang terjadi di Amerika.”Pemimpin AS tersebut mendesak warga Zionis Israel untuk tidak “terserap” oleh “kemarahan yang sangat besar” yang pasti mereka rasakan, dan menekankan bahwa Amerika juga marah setelah peristiwa 9/11, “dan meskipun kami mencari keadilan dan mendapatkan keadilan, kami juga melakukan kesalahan. ”Biden mencatat bahwa Hamas “tidak mewakili rakyat Palestina,” yang “juga sangat menderita.” Rakyat Gaza “membutuhkan makanan, air, obat-obatan, tempat berlindung,” dan AS telah meminta Israel untuk menyetujui pengiriman kemanusiaan dari Mesir ke wilayah Palestina – selama mereka diperiksa dan tidak dikirim ke Hamas.AS telah menjanjikan bantuan kemanusiaan baru sebesar $100 juta ke Gaza dan Tepi Barat, untuk mendukung lebih dari satu juta warga Palestina yang terlantar dan terkena dampak konflik, Biden mengumumkan.Menurut Biden, perdamaian hanya akan terwujud jika ada “solusi dua negara” dan serangan baru-baru ini hanya memperkuat “komitmen dan tekadnya” untuk mewujudkan hal tersebut."Anda tidak sendiri. Selama Amerika Serikat berdiri – dan kami akan berdiri selamanya – kami tidak akan membiarkan Anda sendirian,” kata Biden kepada hadirin di Zionis Israel, sambil menyimpulkan, “Zionis Israel akan menjadi negara yang aman, tenteram, Yahudi, dan demokratis hari ini, besok, dan selamanya."[IT/r]