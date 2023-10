AS Menutup Konsulat Karena Takut Terjadi Kerusuhan

Protesters outside a US consulate office during a demonstration solidarity with the Palestinians, in Istanbul, Türki

IslamTimes - Amerika Serikat telah menutup kantor konsulatnya di Türki selatan tanpa batas waktu, karena memperkirakan akan terjadi protes panas selama “beberapa minggu” terkait dengan perang yang sedang berlangsung antara Zionis Israel dan militan Palestina di Gaza.

Sebuah fasilitas diplomatik di Adana, Türkiye ditutup karena kekhawatiran akan terjadinya demonstrasi “kekerasan”.Kedutaan Besar AS di Türki mengumumkan langkah tersebut pada Rabu (18/10) malam, dengan mengatakan bahwa konsulat di kota Adana akan ditutup untuk umum “sampai pemberitahuan lebih lanjut” sambil mendesak warga Amerika untuk menghindari perjalanan ke daerah tersebut.“Demonstrasi besar terkait dengan peristiwa di Zionis Israel dan Gaza diperkirakan terjadi di seluruh Türkiye selama beberapa minggu ke depan. Setiap pertemuan, bahkan yang dimaksudkan untuk damai, dapat meningkat dan berubah menjadi kekerasan,” kata kedutaan dalam sebuah pernyataan, seraya menambahkan bahwa “aktivitas protes dapat mengakibatkan peningkatan kehadiran polisi, penutupan jalan, dan gangguan lalu lintas.”Meskipun kedutaan pada awalnya mengatakan penutupan hanya akan berlangsung hingga Rabu, namun kemudian mengklarifikasi bahwa penutupan tersebut tidak terbatas.Demonstrasi telah meletus di kota-kota di seluruh dunia sehubungan dengan serangan udara Israel di Gaza, yang dimulai awal bulan ini setelah serangan mematikan Hamas terhadap Israel. Protes di beberapa negara mayoritas Muslim semakin meningkat pada hari Selasa (17/10), menyusul serangan terhadap rumah sakit Palestina yang dilaporkan menyebabkan 500 orang tewas. Para pejabat di Gaza menyalahkan pasukan Israel atas kematian tersebut, meskipun IDF bersikeras bahwa rumah sakit tersebut terkena serangan roket yang ditembakkan oleh pihak Palestina.Selain kota-kota di Lebanon, Yordania dan Mesir, protes juga terjadi di Türki, termasuk di Istanbul, Malatya, Gaziantep dan Kayseri. Di Beirut, para perusuh berusaha menyerbu misi diplomatik AS dan bentrok dengan polisi. Kedutaan Besar Amerika di Kairo memperingatkan warga AS untuk menghindari pertemuan besar dan “tidak menonjolkan diri,” dengan alasan kemungkinan adanya “sentimen anti-AS” di kalangan penduduk setempat.Para pengunjuk rasa juga melakukan aksi di kantor-kantor diplomatik Zionis Israel di Türki, dan pemerintah Zionis Israel menyarankan warga negaranya untuk segera meninggalkan negara tersebut pada hari Selasa karena “meningkatnya motivasi para pelaku teroris dan penyerang tunggal untuk menargetkan warga Zionis Israel di berbagai negara di seluruh dunia.”Zionis Israel telah melancarkan serangan udara di Gaza sejak Hamas dan kelompok militan sekutunya melancarkan serangan mendadak terhadap Israel pada 7 Oktober. Setidaknya 3.000 orang telah tewas di wilayah kantong Palestina, selain sekitar 1.400 warga Israel, menurut pejabat di kedua belah pihak.[IT/r]