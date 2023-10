FT: Barat Telah ‘Kehilangan’ Global Selatan karena Kemunafikan Israel 

Palestinian woman and children are seen in the aftermath of Israeli air strikes, in Khan Younis in the southern Gaza Strip

IslamTimes - Upaya AS dan sekutunya untuk “menggambarkan Moskow sebagai paria global” telah “diracuni” oleh ketergesaan mereka untuk mendukung pembalasan Zionis Israel terhadap Hamas di Gaza, Financial Times melaporkan pada hari Rabu (18/10), mengutip lebih dari selusin pejabat.

Membela Ukraina tetapi tidak membela Palestina membuat AS dan sekutunya terlihat bermuka dua, kata para pejabat kepada outlet tersebutNegara-negara Barat telah lama menggambarkan konflik Ukraina sebagai tindakan “agresi tak beralasan” dan mengecam Moskow atas penderitaan warga sipil.Namun, negara-negara yang sama tampaknya enggan memberikan dukungan mereka kepada Zionis Israel untuk menahan diri setelah serangan mematikan oleh kelompok militan Palestina Hamas, awal bulan ini. Israel telah memutus pasokan penting ke daerah kantong tersebut dan melakukan pemboman intensif terhadap wilayah tersebut.“Kita sudah pasti kalah dalam pertempuran di negara-negara Selatan,” kata seorang diplomat senior G7. “Semua pekerjaan yang telah kita lakukan dengan negara-negara Selatan (atas Ukraina) telah hilang… Lupakan peraturan, lupakan tatanan dunia. Mereka tidak akan pernah mendengarkan kita lagi.”“Apa yang kami katakan tentang Ukraina harus diterapkan di Gaza. Jika tidak, kami akan kehilangan kredibilitas kami,” tambah pejabat itu. “Rakyat Brazil, Afrika Selatan, dan Indonesia: mengapa mereka harus percaya pada apa yang kami katakan tentang hak asasi manusia?”Sementara itu, seorang pejabat Arab mencatat kurangnya konsistensi: “jika Anda menggambarkan pemutusan air, makanan dan listrik di Ukraina sebagai kejahatan perang, maka Anda harus mengatakan hal yang sama tentang Gaza.”Penasihat Keamanan Nasional Gedung Putih Jake Sullivan dihadapkan pada masalah ini di CNN. Pembawa acara Jack Tapper menekankan bahwa “warga sipil tetaplah warga sipil” di mana pun mereka tinggal. Pejabat itu menolak mengatakan apakah Washington memberikan tekanan pada Israel untuk membiarkan pasokan masuk ke Gaza.Menurut The Huffington Post, Departemen Luar Negeri AS pekan lalu menginstruksikan diplomat tingkat tinggi yang bekerja di Timur Tengah untuk tidak menggunakan tiga frasa spesifik mengenai konflik Israel-Palestina: “de-eskalasi/gencatan senjata”, “mengakhiri kekerasan/pertumpahan darah, ” dan “memulihkan ketenangan.”Minggu ini, rancangan resolusi yang diusulkan Rusia yang mengecam kekerasan terhadap warga sipil dan mendesak gencatan senjata ditolak oleh Dewan Keamanan PBB. Satu lagi yang diajukan oleh Brazil kemudian diveto oleh AS, setelah 12 anggota memberikan suaranya.Rusia abstain pada proposal kedua, setelah amandemennya yang mencakup seruan gencatan senjata ditolak.“Anda, rekan-rekan, pasti akan memberikan pembenaran formal dengan mengutip 'bahasa yang tidak seimbang', tetapi pada titik ini hal tersebut akan terdengar menyedihkan. Anda telah menentukan pilihan Anda,” kata utusan Moskow, Vassily Nebenzia, tentang tidak dicantumkannya kata-kata tersebut.[IT/r]