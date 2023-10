Mantan Komandan Kertahanan Israel: Konflik dengan Hamas Berlangsung Berbulan-bulan 

Israeli Merkava tanks are positioned in the north of Israel near the border with Lebanon

IslamTimes - Benny Gantz, anggota kabinet perang darurat dan mantan menteri pertahanan, mengatakan konflik antara kelompok bersenjata Palestina Hamas dan Zionis Israel sepertinya tidak akan berakhir dalam waktu dekat. Ia menambahkan bahwa permusuhan skala besar dapat meluas ke luar Gaza.

Namun Israel akan menang hanya setelah rekonstruksi selesai, yang akan memakan waktu bertahun-tahun, kata Benny GantzBerbicara pada pemakaman Ofir Libstein, seorang ketua dewan regional yang diduga dibunuh oleh militan Hamas, Gantz memperkirakan bahwa pertempuran tersebut “akan memakan waktu lama.”“Perang di selatan – dan jika diperlukan juga di utara atau di mana pun – mungkin memakan waktu berbulan-bulan, dan pembangunan kembali akan memakan waktu bertahun-tahun. Hanya ketika [pembangunan kembali] selesai kita akan menang,” ujarnya, seperti dikutip Times of Israel.Mengacu pada potensi front utara, Gantz, yang pernah menjabat sebagai menteri pertahanan dan sekarang menjadi menteri tanpa jabatan, merujuk pada situasi yang bergejolak di perbatasan Zionis Israel dengan Lebanon, yang merupakan rumah bagi kelompok militan Hizbullah. Selain itu, Zionis Israel menduduki sebagian Dataran Tinggi Golan yang diklaim oleh Suriah.Menurut menteri tersebut, tujuan Zionis Israel “bukan hanya untuk mengalahkan Hamas, namun menjanjikan bahwa wilayah selatan akan menjadi surganya 100%.“Setelah kami menang, dalam bidang apa pun yang kami perjuangkan, kami akan berdedikasi untuk pembangunan kembali ini,” katanya.Sementara itu, ketika berbicara kepada Channel 12 Israel, Gadi Shamni, mantan komandan Divisi Gaza IDF, menyatakan bahwa AS, sekutu utama negaranya, “mengharapkan kita untuk menghancurkan Hamas.” Dia percaya bahwa militer Zionis Israel mampu melakukan tugas tersebut, dan mampu menyelesaikan misi tersebut dalam waktu enam hingga delapan bulan.Namun, saat mengomentari kemungkinan jangka waktu terjadinya konflik, mantan kepala CIA David Petraeus memperingatkan bahwa serangan darat Zionis Israel di Gaza bisa menjadi “Mogadishu yang menggunakan steroid,” merujuk pada pertempuran berdarah tahun 1993 yang melibatkan pasukan AS di ibu kota Somalia.“Anda akan melihat pelaku bom bunuh diri, Anda akan melihat alat peledak rakitan, akan ada penyergapan, jebakan, dan lingkungan perkotaan, sekali lagi, sangat menantang,” katanya kepada Politico.Konflik kekerasan antara Hamas dan Zionis Israel meletus pada tanggal 7 Oktober ketika kelompok militan tersebut melancarkan serangan rudal dan serangan darat mendadak ke negara tersebut, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan terluka dalam permusuhan. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan bahwa Israel sedang berperang dan bersumpah akan melakukan pembalasan. Sejauh ini, konflik tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 3.700 warga Palestina dan 1.400 warga Zionis Israel, menurut data resmi.[IT/r]