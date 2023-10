Media: Staf Muslim Takut Membahas Israel di Gedung Putih 

White House is illuminated in the colors of the Israeli flag

IslamTimes - Beberapa anggota staf pemerintahan Presiden AS Joe Biden, khususnya mereka yang berlatar belakang Muslim, khawatir akan adanya pembalasan jika mereka mempertanyakan tindakan Zionis Israel di Gaza, HuffPost melaporkan pada hari Rabu (18/10).

Beberapa pejabat dilaporkan menyesalkan “budaya diam” mengenai Gaza dan PalestinaOutlet tersebut mengutip beberapa staf “di berbagai lembaga, yang sebagian besar bekerja pada masalah keamanan nasional,” namun tidak menyebutkan nama satupun dari mereka.Hari-hari sejak serangan Hamas pada 7 Oktober adalah “pertama kalinya dalam pemerintahan terdapat budaya diam yang nyata,” kata seorang pejabat. “Rasanya seperti pasca 9/11 ketika Anda merasa pikiran Anda diawasi, dan Anda benar-benar takut dianggap anti-Amerika atau anti-Semit.”Seorang lainnya, yang diidentifikasi hanya sebagai pegawai negeri karir, mengatakan bahwa mereka khawatir dengan konsekuensi mengkritik presiden di media sosial.“Saya merasa tidak ada lagi tempat bagi saya di Amerika, dan saya berada dalam kondisi yang sulit dengan izin saya karena warisan saya dan karena saya peduli dengan kematian orang-orang saya,” kata pegawai negeri sipil tersebut.Biden dan para pemimpin AS lainnya, termasuk Menteri Luar Negeri Antony Blinken, telah menjanjikan dukungan untuk Israel dalam perang yang sedang berlangsung dengan Hamas.“Kita harus jelas: Kami mendukung Zionis Israel. Dan kami akan memastikan Zionis Israel memiliki apa yang dibutuhkannya untuk menjaga warganya, mempertahankan diri, dan merespons serangan ini,” kata Biden pekan lalu, yang kemudian mengulangi sentimen tersebut saat berkunjung ke Israel pada hari Rabu.Seseorang yang bekerja di pemerintahan mengatakan kepada HuffPost bahwa “lingkaran dalam” yang memutuskan kebijakan AS “sama sekali tidak beragam,” yang tidak berarti adanya beragam pendapat.“Apakah hal ini sepenuhnya menjelaskan betapa besarnya pengabaian terhadap kehidupan orang-orang Palestina yang tidak bersalah? Tidak, tapi sulit untuk berpikir bahwa hal-hal ini sepenuhnya tidak berhubungan,” kata orang itu.Orang yang sama menambahkan bahwa keputusan kebijakan pemerintahan Biden “menunjukkan pengabaian yang luar biasa terhadap warga Palestina yang tidak bersalah – dan dehumanisasi yang sama juga tercermin dalam cara staf diperlakukan.” Ada “begitu banyak kepedulian terhadap beberapa nyawa” di luar negeri, dan terhadap staf “tertentu”, namun tidak pada staf lainnya.Pejabat lain menggambarkan “efek yang mengerikan” di antara para staf, dan mencatat bahwa mereka memerlukan waktu beberapa hari untuk mengumpulkan keberanian untuk berargumen bahwa akan berdampak buruk bagi AS “jika kami dianggap bertanggung jawab atas pembunuhan anak-anak Palestina” dan masuk ke negara lain di Timur Tengah. perang.“Ada keheningan yang canggung seperti pin bisa jatuh, dan saya berpikir, 'Apakah mereka akan melaporkan saya ke Komite Aktivitas Un-Amerika DPR'?” pejabat itu menambahkan.Seorang birokrat karir dengan pengalaman lebih dari satu dekade dalam kebijakan luar negeri menggambarkan budaya “swasensor” khususnya di kalangan staf muda, yang tampaknya “terkejut” oleh perbedaan antara respons Gaza dan retorika kampanye tentang hak asasi manusia. atau Ukraina.Direktur personalia Gedung Putih Gautam Raghavan mengadakan panggilan telepon dengan “pejabat tinggi Muslim saat ini dan mantan pejabat tinggi” pada hari Minggu, menurut salah satu orang yang ikut serta. Dua tema utama yang dilaporkan adalah “risiko peningkatan Islamofobia secara nasional dan perasaan bahwa staf Muslim di pemerintahan berada dalam bahaya.”Dalam emailnya ke HuffPost, Raghavan membantah klaim bahwa dia menyebut proses kebijakan Zionis Israel-Palestina “rusak,” dan bersikeras bahwa dia “hanya berbicara tentang bagaimana kami dapat mendukung dan menegaskan anggota tim kami.”Robyn Patterson, juru bicara Gedung Putih, mengatakan kepada HuffPost bahwa Biden “telah menyusun pemerintahan kepresidenan yang paling beragam dalam sejarah dan bangga dengan peran terbuka dan kolaboratif yang dimainkan oleh orang-orang yang ditunjuknya dalam memberi nasihat mengenai kebijakan dan strategi – termasuk anggota tim Muslim dan Arab Amerika.” Dia adalah satu-satunya pejabat lain yang disebutkan namanya dalam cerita tersebut.[IT/r]