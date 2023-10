Pasukan Terluka saat Drone Menargetkan Pangkalan Pendudukan AS di Irak

US Occupation Bases in Iraq

IslamTimes - Pasukan pendudukan pimpinan AS terluka di Irak dalam serangkaian serangan pesawat nirawak selama 24 jam terakhir di pangkalan-pangkalan pendudukan di Irak ketika ketegangan regional berkobar setelah pembantaian Zionis ‘Israel’ di Rumah Sakit Baptist di Gaza.

Dua drone menargetkan pangkalan udara al Assad di Irak barat yang diduduki pasukan AS dan satu drone menargetkan pangkalan di Irak utara, kata seorang pejabat AS kepada The Associated Press.Pasukan AS mengklaim telah mencegat ketiganya, menghancurkan dua, namun hanya merusak yang ketiga. Hal ini menyebabkan luka ringan di antara pasukan koalisi, menurut pernyataan Komando Pusat AS pada hari Rabu (18/10).“Pada saat kewaspadaan meningkat ini, kami dengan waspada memantau situasi di Irak dan kawasan sekitarnya. Pasukan AS akan membela pasukan AS dan koalisi dari ancaman apa pun,” kata Komando Pusat dalam rilisnya.Kelompok perlawanan Irak mengancam akan menyerang fasilitas AS di negara tersebut karena dukungan Amerika terhadap entitas pendudukan Zionis ‘Israel’. Perlawanan Islam di Irak kemudian mengeluarkan pernyataan yang mengaku bertanggung jawab atas dua serangan tersebut dan mengatakan bahwa hal itu “menandakan lebih banyak operasi” melawan pendudukan Amerika.[IT/r]