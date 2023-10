Polisi Capitol AS Menangkap sekitar 300 Demostran Yahudi yang Menuntut Gencatan Senjata di Jalur Gaza

Protesters with the group Jewish Voice for Peace against the Israeli military operation in Gaza inside the Cannon House Office Building

IslamTimes - Polisi Capitol AS telah menangkap sekitar 300 pengunjuk rasa Yahudi setelah mereka menduduki sebagian kantor DPR yang menuntut gencatan senjata di Jalur Gaza yang terkepung, yang telah mengalami serangan udara Zionis Israel tanpa henti selama 13 hari.

Pada hari Rabu (18/10), ratusan pengunjuk rasa, termasuk warga Yahudi Amerika dan sekutunya yang mengkhawatirkan warga Palestina di Gaza, melakukan aksi duduk di Capitol Hill, memegang spanduk bertuliskan “Darah kami berwarna sama,” sambil mengibarkan bendera Palestina dan membawa poster bertuliskan “ “Kesedihanku bukan senjatamu,” “Tidak akan pernah lagi bagi siapa pun,” dan “Zionisme adalah rasisme.”Massa pengunjuk rasa, sebagian besar mengenakan kaos hitam bertuliskan “Yahudi katakan gencatan senjata sekarang” dan “Bukan atas nama kami,” sambil memegang spanduk besar bertuliskan “Gencatan Senjata” dan “Biarkan Gaza Hidup”, memasuki rotunda Gedung Kantor Cannon House, menuntut Kongres mengeluarkan resolusi gencatan senjata mengenai perang Israel di Jalur Gaza di tengah meningkatnya krisis kemanusiaan di daerah kantong yang terkepung tersebut.Namun, unjuk rasa di dalam gedung tersebut dibubarkan ketika Polisi Capitol AS menyerang pengunjuk rasa, menangkap sekitar 300 dari mereka. Menurut polisi, jumlah tersebut bisa bertambah seiring mereka terus memproses penangkapan.“[Presiden AS Joe] Biden adalah satu-satunya orang yang memiliki kekuatan untuk menekan Israel saat ini dan dia perlu menggunakan kekuatan itu untuk menyelamatkan nyawa orang yang tidak bersalah,” kata Hannah Lawrence, 32, yang berasal dari Vermont.Biden melakukan kunjungan singkat ke Tel Aviv pada hari Rabu (18/10), berjanji bahwa AS akan mendukung rezim pendudukan dan menjanjikan paket bantuan baru kepada entitas tersebut. Perjalanannya ke wilayah pendudukan dibayangi oleh serangan udara Israel yang mengerikan terhadap sebuah rumah sakit di Kota Gaza yang menyebabkan sedikitnya 500 warga Palestina tewas, sebagian besar adalah wanita dan anak-anak.Linda Holtzman, 71, seorang rabi dari Philadelphia, menuntut gencatan senjata segera, dan mendesak presiden Amerika untuk “membuka mata Anda.”“Lihatlah apa yang terjadi di Gaza. Lihatlah kehancuran yang terjadi di Gaza,” katanya, seraya menambahkan, “Jika Anda ingin hidup mandiri, Anda harus bangkit dan mengakhiri genosida. Saya menuntut gencatan senjata sekarang juga.”Pengunjuk rasa lainnya, Jay Saper, mengatakan “Kami di sini untuk mengatakan, ‘Bukan atas nama kami’”, dan menambahkan, “Kami di sini sebagai orang Yahudi – yang sebagian besar merupakan keturunan penyintas genosida – untuk menghentikan terjadinya genosida secara real-time.”Demonstrasi menentang kekejaman Israel di wilayah pesisir ini diorganisir oleh kelompok Jewish Voice for Peace, sebuah organisasi Yahudi anti-Zionis.Aksi protes ini terjadi di tengah protes di Timur Tengah menyusul serangan mengerikan terhadap sebuah rumah sakit di Jalur Gaza, dimana kekurangan makanan, air dan obat-obatan akibat pengepungan total mengancam kehidupan warga Gaza sementara rumah sakit kewalahan di tengah gencarnya pemboman Zionis Israel.Zionis Israel melancarkan perang di daerah kantong tersebut pada 7 Oktober setelah kelompok perlawanan Hamas Palestina melancarkan serangan mendadak, yang dijuluki Operasi Badai Al-Aqsa, terhadap entitas pendudukan.Sejauh ini, 3.500 warga Palestina telah tewas dalam serangan udara Israel, termasuk lebih dari 1.000 anak-anak dan 1.000 wanita.[IT/r]