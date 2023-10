Bagaimana Media Barat Mengubah Narasi dan Memutarbalikkan Fakta Mengenai Pemboman Rumah Sakit Gaza

How Western media changed narratives, distorted facts on Gaza Hospital bombing

IslamTimes - Di tengah hiruk pikuk pemboman udara rezim Zionis Israel yang tak henti-hentinya terhadap Jalur Gaza yang terkepung dan pembantaian warga sipil Palestina, media Barat sibuk dengan kampanye disinformasi untuk menutupi kejahatan perang yang dilakukan rezim tersebut.

Menyusul serangan dahsyat terhadap Rumah Sakit Arab al-Ahli di kota tua Gaza pada Selasa (17/10) malam, pemberitaan awal di media Barat menyalahkan militer Zionis Israel atas serangan tersebut – dan memang demikian adanya.Para influencer media sosial, termasuk Hananya Naftali, yang dekat dengan rezim di Tel Aviv, juga tanpa disadari mengakui serangan udara tersebut dilakukan oleh pesawat tempur Zionis Israel.Namun, ketika jumlah korban tewas melonjak melampaui angka awal yaitu 500 orang, sehingga memicu kemarahan dan kecaman besar-besaran di seluruh dunia, narasi berubah dan rezim tidak lagi bisa disalahkan.Faktanya, para pembela rezim Zionis Israel yang awalnya mengaitkan serangan tersebut dengan militer Zionis Israel, dan mengklaim bahwa rumah sakit tersebut adalah basis kelompok perlawanan Hamas, segera berbalik arah.Naftali, yang terkenal memiliki hubungan dekat dengan Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu, men-tweet bahwa Angkatan Udara Zionis Israel telah “menyerang pangkalan teroris Hamas di dalam sebuah rumah sakit di Gaza”.Postingan di X, dulunya Twitter, langsung hilang namun tangkapan layarnya dibagikan secara luas.Malam harinya, dia mengajukan permintaan maaf karena membagikan “laporan Reuters” yang “menyatakan secara salah bahwa Zionis Israel menyerang rumah sakit”, dan menambahkan bahwa tentara Zionis Israel “tidak mengebom rumah sakit.”Media Barat, yang awalnya mengatakan rumah sakit tersebut, yang penuh dengan pasien dan pengungsi, dihantam oleh “pesawat perang Zionis Israel”, dengan cepat menarik kembali pernyataan tersebut dan mengatakan bahwa rumah sakit tersebut telah “dibom.”Media-media besar, termasuk New York Times, CNN dan Wall Street Journal, mengambil narasi resmi Zionis Israel bahwa pemboman tersebut disebabkan oleh “roket yang salah tembak”, sehingga memberikan komentar yang jelas kepada rezim tersebut.Peringatan evakuasi Zionis IsraelPada 12 Oktober, militer Israel memerintahkan evakuasi 22 rumah sakit di Gaza utara, termasuk Rumah Sakit Arab al-Ahli yang dikelola Anglikan, tempat ratusan pasien menerima perawatan.Pernyataan tersebut dikecam oleh Organisasi Kesehatan Dunia (WHO), yang memperingatkan bahwa perintah evakuasi akan semakin memperburuk situasi yang sudah menimbulkan bencana di wilayah tersebut.“Organisasi Kesehatan Dunia mengutuk keras perintah berulang-ulang Israel untuk mengevakuasi 22 rumah sakit yang merawat lebih dari 2.000 pasien rawat inap di Gaza utara,” kata badan kesehatan dunia itu.“Evakuasi paksa terhadap pasien dan petugas kesehatan akan semakin memperburuk bencana kemanusiaan dan kesehatan masyarakat saat ini.”Kemudian pada hari itu, al-Ahli Arab terkena tembakan roket Zionis Israel, melukai sedikitnya empat orang. Serangan roket itu dikonfirmasi dalam pernyataan Uskup Agung Canterbury, kepala gereja Anglikan.“Rumah Sakit Al-Ahli terkena serangan roket Israel tadi malam, dan empat staf terluka dalam ledakan tersebut. Rumah sakit lain juga terkena dampaknya,” bunyi pernyataan itu, seraya menyebutkan “bahaya besar” yang dihadapi rumah sakit dan pasien.“Saya mengimbau agar perintah evakuasi di rumah sakit di Gaza utara dibatalkan – dan agar fasilitas kesehatan, petugas kesehatan, pasien, dan warga sipil dilindungi.”Beritanya dimuat di banyak media. Peristiwa dan pernyataan sebelumnya dengan jelas menunjukkan peran Zionis Israel dalam serangan dahsyat yang terjadi pada tanggal 17 Oktober, menurut para ahli.Waleed Siam, duta besar Palestina untuk Jepang, seperti dikutip oleh Spectator, mengatakan bahwa militer Zionis Israel telah mengeluarkan peringatan ke rumah sakit Baptis Al-Ahli di Gaza “satu jam sebelum ledakan.”Dia kemudian mengeluarkan klarifikasi untuk menekankan bahwa rezim bermaksud menargetkan rumah sakit, tempat banyak pengungsi internal berlindung di tengah serangan udara yang tidak pandang bulu.Rumah Sakit Gaza berbohongUntuk menghasilkan persetujuan yang mendukung rezim Zionis Israel, media Barat dalam beberapa hari terakhir sibuk dengan distorsi dan kebingungan, yang berkontribusi terhadap kampanye disinformasi rezim Zionis Israel.Setelah para pejabat rezim Netanyahu dan para pembantu dekatnya secara memalukan mengubah narasi mengenai pemboman rumah sakit di Gaza, menyalahkan Hamas dan kemudian Jihad Islam, CNN, New York Times, Wall Street Journal dan lainnya juga dengan cepat mengubah berita utama mereka.CNN, yang melaporkan pengeboman rumah sakit pada dini hari, menulis bahwa Zionis “Israel menyerang rumah sakit dan sekolah di Gaza ketika blokade membuat sistem layanan kesehatan hancur.”Judul tersebut kemudian menghilangkan nama Zionis Israel sebagai pihak yang bertanggung jawab atas pembantaian tersebut. “Ratusan kemungkinan tewas dalam ledakan rumah sakit di Gaza, karena blokade Zionis Israel melumpuhkan respons medis.”CNN melompat ke dalam kereta band!CNN telah mengedit artikelnya tentang pembantaian Rumah Sakit Baptis Al-Ahli, menghapus nama Zionis Israel dari judulnya!#Gazagenocide #WeAreAllGaza pic.twitter.com/7Kte7Bdiws— Sorotan Palestina (@PalHighlight) 18 Oktober 2023Putaran ini dirancang untuk mengalihkan fokus dari pembantaian ke pengepungan jalur pantai, dan ini merupakan upaya sadar dari saluran berita untuk membebaskan rezim Zionis Israel dari kesalahannya.Wall Street Journal, dalam laporan aslinya pada hari yang sama, menulis bahwa “serangan udara Zionis Israel terhadap Rumah Sakit Gaza menewaskan lebih dari 500 orang, kata para pejabat Palestina.”Empat jam kemudian, judulnya berubah menjadi “Serangan terhadap Rumah Sakit Gaza menewaskan lebih dari 500 orang, kata para pejabat Palestina,” dan menambahkan bahwa Presiden AS Joe Biden “sangat sedih dengan ledakan tersebut.”Wall Street Journal mengedit judul artikelnya, menghapus nama rezim Israel.#WeAreAllGaza pic.twitter.com/8CuPRYDFkR— Sorotan Palestina (@PalHighlight) 17 Oktober 2023Reportase New York Times sangat mengejutkan. Surat kabar tersebut dalam laporan aslinya memuat judul utama: Serangan Israel menewaskan ratusan orang di rumah sakit, kata warga Palestina.”Beberapa jam kemudian, judulnya berubah menjadi: “Setidaknya 500 orang tewas dalam serangan di Rumah Sakit Gaza, kata warga Palestina”, yang akhirnya berubah menjadi “Setidaknya 500 orang tewas dalam ledakan di Rumah Sakit Gaza, kata warga Palestina.”BREAKING: NEW YORK TIMES MENGUBAH UTAMA 3 KALI SETELAH PROPAGANDA ZIONIS ISRAEL- KONTROL MEDIA ZIONIS“Serangan Zionis Israel MEMBUNUH ratusan orang di rumah sakit”Kemudian“Setidaknya 500 orang tewas dalam STRIKE di rumah sakit Gaza”Kemudian“Setidaknya 500 orang tewas dalam BLAST di rumah sakit Gaza” pic.twitter.com/5JVgMyMtZR— Sulaiman Ahmed (@ShaykhSulaiman) 17 Oktober 2023Mulai dari meminta pertanggungjawaban Zionis Israel atas pemboman tersebut hingga memberikan pengakuan bersih kepada rezim tersebut, dalam kurun waktu beberapa jam, para spin doctor berperan di semua media yang setia kepada Washington dan Tel Aviv.Jika kita membedah modus operandi konglomerat media besar Barat ini, menjadi jelas bahwa mereka melihat peristiwa yang terjadi di Jalur Gaza melalui prisma Zionis.Kebohongan dan kebingungan ZionisSetelah kelompok perlawanan Palestina Hamas meluncurkan 'Operasi Badai Al-Aqsa' pada tanggal 7 Oktober sebagai tanggapan atas penodaan yang berulang terhadap Masjid al-Aqsa dan meningkatnya kekerasan terhadap warga Palestina, berita utama seperti “amukan mematikan yang dilakukan oleh Hamas” ( the Guardian), “serangan haus darah yang dilakukan Hamas (The Economist) digunakan untuk mempengaruhi narasi populer.Untuk mendukung bias pro-Zionis Israel, media arus utama Barat yang dipimpin oleh jaringan berita CNN mulai mendorong kampanye disinformasi yang terkoordinasi, khususnya terhadap kelompok perlawanan Hamas.Salah satu klaim palsu yang menyebar dengan sangat cepat adalah tentang “40 bayi yang dipenggal oleh pejuang perlawanan Hamas”, yang dimulai oleh seorang jurnalis Zionis Israel dan diangkat oleh banyak media.CNN mengatakan juru bicara Benjamin Netanyahu, Tal Heinrich, membenarkan laporan pemenggalan kepala bayi dan mengutip pejabat militer Zionis Israel lainnya yang mengatakan bahwa dia “belum pernah melihat hal seperti ini.”Presiden Biden juga ikut-ikutan dan memperkuat klaim palsu tentang “anak-anak Zionis Israel yang dipenggal”, yang kemudian dicabut oleh kantornya tanpa permintaan maaf.Judul utama 'The Times' pada 13 Oktober 2023: "Zionis Israel memperlihatkan bayi-bayi yang dimutilasi."Gambar yang digunakan adalah gambar anak-anak Palestina yang terluka dan dirawat di Rumah Sakit Shifa di Gaza setelah serangan udara Israel.#FactCheckGaza#GazaUnderAttack pic.twitter.com/jxeS1jnFlj— Detektor Berita Palsu (@FakeNewsDetctor) 13 Oktober 2023Di Tel Aviv pada hari Selasa (17/10) , Biden kembali menjajakan klaim yang belum diverifikasi dari pejabat rezim Israel serta media Barat tentang pemboman Rumah Sakit Gaza, dengan mengatakan “pihak lain” berada di belakangnya.Dalam seminggu terakhir, politisi dan media Barat hanya menyebarkan kebohongan tentang operasi Hamas sambil menutup mata terhadap pemboman tanpa pandang bulu yang dilakukan rezim Israel terhadap daerah padat penduduk di Gaza dan pembunuhan terhadap warga sipil Palestina, termasuk anak-anak.Kejahatan rezim Zionis telah ditutupi dengan pernyataan seperti “Zionis Israel mempunyai hak untuk membela diri”, sementara perjuangan kemerdekaan rakyat Palestina digambarkan sebagai “terorisme”.Jurnalis Inggris Harry Fear baru-baru ini menuduh media Barat bias dalam pemberitaannya mengenai perkembangan di Gaza, dan mengatakan bahwa “penceritaan secara menyeluruh didasarkan pada narasi Zionis Israel.”“Pembingkaian konflik dalam putaran terakhir pertempuran ini biasanya membungkam konteks pencekikan dan pengepungan selama 16 tahun, perang yang sedang berlangsung di Gaza, penolakan total terhadap warga Palestina, hak asasi manusia, hak-hak sipil, hak-hak ekonomi politik, sungguh martabat yang tidak bisa diremehkan sebagai manusia, sebagian besar didasarkan pada ideologi supremasi dan dominasi rasial,” kata Fear.Para ahli komunikasi menyebut perang informasi ini sebagai “Perang Kognitif” yang bertujuan untuk mengubah sikap dan perilaku dengan mempengaruhi kognisi individu dan kelompok untuk mendapatkan keuntungan.[IT/r]