Pentagon: Kapal Perang AS Menembak Jatuh Rudal dan Drone di dekat Israel 

USS Carney

IslamTimes - Kapal perusak Amerika USS Carney telah menembak jatuh tiga rudal dan beberapa drone yang diluncurkan dari wilayah Yaman yang dikuasai pemberontak Houthi, kata Pentagon.

Kapal perusak tersebut telah menyerang sasaran musuh di Laut MerahJuru bicara Pentagon Brigadir Jenderal Pat Ryder mengatakan kepada wartawan bahwa intersepsi tersebut terjadi di Laut Merah pada hari Kamis (19/10). Dia menambahkan bahwa rudal-rudal tersebut mengarah ke utara, “berpotensi menuju sasaran di Zionis Israel,” dan kapal AS tidak terancam.“Tidak ada korban jiwa di pihak pasukan AS dan kami tidak mengetahui adanya korban warga sipil di lapangan,” kata Ryder.Insiden ini terjadi setelah drone menargetkan lokasi militer yang menampung personel AS di Irak dan Suriah. Pada hari Selasa (17/10), UAV menyerang pangkalan udara Al-Asad dan Al-Harir (Bashur), menyebabkan cedera ringan pada pasukan koalisi Barat, menurut Pentagon. Dua drone menyerang pangkalan Al-Tanf di Suriah keesokan harinya. Satu UAV ditembak jatuh, sementara UAV lainnya menghantam pangkalan, juga menyebabkan luka ringan pada pasukan Barat.AS mengirimkan armada angkatan laut yang dipimpin oleh kapal induk USS Gerald R. Ford ke Mediterania timur setelah permusuhan Hamas-Israel meletus pada 7 Oktober.Washington mengirimkan amunisi tambahan dan peralatan lainnya kepada sekutu lamanya, Zionis Israel, dalam perjuangannya melawan militan Palestina. Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengarahkan pengerahan Unit Ekspedisi Marinir ke-26 di wilayah tersebut untuk “menandakan komitmen AS dalam menjamin keamanan Zionis Israel dan menghalangi aktor negara atau non-negara mana pun untuk berupaya meningkatkan perang,” menurut Pentagon.[IT/r]