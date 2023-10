Biden Akan Meminta Bantuan 'Mendesak' untuk Israel dan Ukraina

Israel's Iron Dome air defense system fires to intercept a rocket launched from the Gaza Strip, near Ashkelon

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mengatakan dia akan meminta Kongres untuk menyetujui paket bantuan militer yang “belum pernah terjadi sebelumnya” untuk Zionis Israel dan Ukraina, dengan alasan bahwa dana tersebut akan menjadi “investasi cerdas” bagi Washington.

Bantuan yang berkelanjutan kepada kedua negara merupakan hal yang “penting” bagi keamanan Amerika, kata presidenDalam pidatonya di Ruang Oval pada Kamis (19/10) malam, Biden mengemukakan alasan untuk meningkatkan dukungan AS terhadap Kiev dan Yerusalem Barat, dengan menyatakan bahwa Amerika Serikat adalah “negara penting” yang “menyatukan dunia.” Dia mengatakan dia akan menyerahkan rencana pengeluaran kepada anggota parlemen pada hari Jumat (20/10).“Saya akan mengirimkan permintaan anggaran mendesak ke Kongres untuk mendanai kebutuhan keamanan nasional Amerika, untuk mendukung mitra penting kami, termasuk Zionis Israel dan Ukraina,” lanjutnya. “Ini adalah investasi cerdas yang akan memberikan keuntungan bagi keamanan Amerika selama beberapa generasi, [dan] membantu kita menjaga pasukan Amerika dari bahaya.”Biden melanjutkan dengan mengatakan bahwa bantuan militer kepada mitra seperti Zionis Israel dan Ukraina “penting” untuk kepentingan keamanan AS. Dia memperingatkan bahwa “kekacauan bisa menyebar di belahan dunia lain” jika Washington gagal bertindak melawan “teroris” dan “diktator”, dan mengklaim bahwa Hamas dan Rusia berupaya untuk “menghancurkan sepenuhnya demokrasi di negara tetangga.”Meskipun Gedung Putih belum mengungkapkan rincian permintaan anggaran tersebut, permintaan anggaran tersebut diperkirakan akan menelan biaya sebesar $105 miliar, termasuk $60 miliar untuk Ukraina dan $14 miliar lainnya untuk Zionis Israel, menurut sumber yang dikutip oleh Associated Press. China juga dilaporkan akan mengalokasikan $14 miliar untuk keamanan perbatasan AS, $7 miliar untuk kawasan Indo-Pasifik, yang mencakup bantuan ke Taiwan, dan $10 miliar untuk proyek-proyek kemanusiaan.Presiden mengatakan bantuan tersebut akan menjadi “komitmen yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap keamanan Zionis Israel,” dan akan membantu mendanai sistem pertahanan rudal Iron Dome di negara tersebut, dengan harapan dapat memberikan “keunggulan militer kualitatif.” Sementara itu, pengeluaran Ukraina akan membiayai pengiriman senjata lanjutan ke Kiev dan menambah persediaan senjata AS.Gedung Putih telah menyuarakan dukungan kuat untuk Israel sejak serangan mematikan Hamas pada 7 Oktober, yang disamakan Biden dengan “9/11” saat berkunjung ke negara itu awal pekan ini. Israel membalas serangan tersebut dengan gelombang serangan udara ke Gaza. Setidaknya 1.400 warga Israel dan sekitar 3.500 warga Palestina telah tewas sejak pertempuran meletus bulan ini, menurut pejabat dari kedua belah pihak.Pemerintahan Biden telah berulang kali berupaya menghubungkan dukungan AS untuk Ukraina dan Israel dalam beberapa hari terakhir. Dalam komentarnya kepada Washington Post, seorang pejabat yang tidak disebutkan namanya mengatakan langkah tersebut akan membantu mengatasi perlawanan dari sekelompok anggota Partai Republik yang secara vokal mendukung Zionis Israel namun menentang bantuan tambahan ke Ukraina.[IT/r]