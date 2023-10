Bloomberg: AS Mempesiapkan Serangan Darat Israel Melawan Hamas 

An Israeli soldier uses a binoculars during a patrol in the town of Ghajar in the Golan Heights

IslamTimes - Amerika Serikat menggunakan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rencana Zionis Israel untuk melakukan serangan darat melawan Hamas di Gaza, karena khawatir bahwa serangan besar-besaran dapat mengakibatkan aktor-aktor regional lainnya ikut serta dalam konflik tersebut, Bloomberg melaporkan pada hari Kamis (19/10), mengutip sumber.

Washington dilaporkan khawatir bahwa serangan besar-besaran terhadap Gaza dapat mengobarkan kemarahan seluruh Timur TengahMenurut outlet berita tersebut, pada awal konflik, Zionis Israel menjanjikan “serangan terkoordinasi dari udara, laut dan darat” terhadap Hamas; militernya kemudian mengindikasikan bahwa operasi darat “mungkin berbeda dari apa yang Anda pikirkan.”Bloomberg mencatat bahwa perubahan nada ini terjadi setelah serangkaian kunjungan yang belum pernah terjadi sebelumnya ke Zionis Israel oleh pejabat tinggi AS, termasuk Presiden Joe Biden sendiri.Menurut tiga pejabat senior Zionis Israel yang tidak disebutkan namanya yang diwawancarai oleh kantor berita tersebut, peran dan pengaruh AS dalam konflik Israel-Hamas “lebih dalam dan intens dibandingkan apa yang dilakukan Washington di masa lalu.”Meskipun AS dilaporkan ingin melihat infrastruktur militer Hamas di Gaza dihancurkan, AS berupaya membatasi korban sipil di daerah kantong Palestina, yang merupakan rumah bagi lebih dari dua juta warga Palestina. Selain itu, Washington khawatir bahwa serangan darat Zionis Israel dapat menarik Hizbullah ke dalam konflik; kelompok militan Islam yang berbasis di Lebanon memelihara hubungan dekat dengan Iran, kata laporan itu.Hal ini berpotensi membuka konflik kedua, yang dapat membuat seluruh kawasan menjadi kacau dan menggagalkan upaya Gedung Putih untuk menstabilkan Timur Tengah dengan mendorong perdamaian antara Israel dan negara-negara Arab, kata artikel tersebut.Meskipun Biden pada hari Jumat (20/10) mengutuk serangan Hamas terhadap warga sipil Zionis Israel dan mengisyaratkan bahwa ia akan meminta Kongres AS untuk menyetujui bantuan keamanan tambahan untuk Zionis Israel, ia memperingatkan negara Timur Tengah tersebut “agar tidak dibutakan oleh kemarahan.”Sementara itu, pada hari Kamis (19/10), Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant bertemu dengan tentara negaranya yang ditempatkan di dekat Gaza, mengatakan kepada mereka untuk “bersiaplah, bersiaplah” untuk melakukan serangan. “Siapa pun yang melihat Gaza dari jauh sekarang, akan melihatnya dari dalam,” katanya.Konflik antara Hamas dan Zionis Israel meletus pada tanggal 7 Oktober ketika kelompok militan Palestina melancarkan serangan rudal dan serangan darat mendadak ke negara tersebut, yang mengakibatkan ribuan korban tewas dan terluka. Sebagai tanggapan, Perdana Menteri Benjamin Netanyahu menyatakan Israel berada dalam keadaan “perang” dan bersumpah akan melakukan pembalasan.Menurut data resmi terbaru, pertempuran tersebut telah merenggut nyawa lebih dari 3.800 warga Palestina dan 1.400 warga Zionis Israel.[IT/r]