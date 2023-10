Ledakan Mengguncang Situs Militer AS di Irak dan Suriah

IslamTimes - Dalam serangkaian peristiwa yang mengkhawatirkan, ledakan dilaporkan terjadi di lokasi militer AS di Irak dan Suriah. Ledakan pertama terjadi di dekat lokasi militer AS di Victoria, yang terletak di dekat Bandara Bagdad, di pinggiran barat ibu kota Irak. Menurut laporan media, ledakan tersebut mengirimkan gelombang kejut ke seluruh wilayah.

Sementara itu, di pedesaan utara Deir Ezzor, beberapa ledakan dahsyat mengguncang ladang minyak Al-Omar dan jalur gas yang menghubungkan ladang gas Conoco dan gurun Abu Khashab. Sumber lokal mengungkapkan kepada Sputnik bahwa dua roket menargetkan ladang minyak Al-Omar, mengakibatkan dua ledakan tambahan.Waktu terjadinya insiden ini menimbulkan kekhawatiran, karena baru kemarin, Jaafar al-Husseini, juru bicara militer Kataib Hizbullah Irak, mengumumkan bahwa Perlawanan Irak telah memasuki medan perang dengan tujuan khusus untuk menyerang pangkalan AS. Al-Husseini menjelaskan bahwa hari ini adalah keberhasilan serangan pertama mujahidin Irak, yang menandakan niat mereka untuk mengintensifkan operasi.Sumber yang terkait dengan Perlawanan Islam Irak memberi tahu kami pada hari Rabu (18/10) bahwa mereka mengaku bertanggung jawab atas berbagai operasi melawan pasukan pendudukan AS di Irak.Lebih khusus lagi, mereka menyebutkan “operasi yang menargetkan pasukan pendudukan AS di Ain al-Assad dan Harir di Kurdistan Irak.”[IT/r]