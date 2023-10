US military In Syria’s Al-Omar Oil Field

IslamTimes - Perlawanan Islam di Irak melancarkan serangan intensif terhadap pangkalan AS di sejumlah wilayah Irak dan Suriah.

Rinciannya, Perlawanan Islam melancarkan serangan drone ke pangkalan militer AS di kota Harir, Erbil.Perlawanan Islam di Irak juga menembakkan rudal ke pangkalan militer AS di ladang gas Koniko, timur laut Deir Ezzor.Pangkalan militer AS di Al-Tanf, sebelah timur Suriah, juga menjadi sasaran serangan pesawat nirawak yang dilancarkan oleh Perlawanan Islam di Irak.[IT/r]