Media: Pemimpin Palestina Menolak Kontak Telepon Biden 

Mahmoud Abbas in Amman, Jordan

IslamTimes - Mahmoud Abbas dilaporkan menolak permintaan AS untuk berbicara setelah pemboman sebuah rumah sakit di Gaza.

Presiden Otoritas Palestina Mahmoud Abbas menolak untuk melakukan kontak telepon dengan Presiden AS Joe Biden selama kunjungan Presiden AS ke Israel pada hari Rabu (18/10), media pemerintah Zionis Israel melaporkan pada hari Jumat (20/10).Mengutip sumber Palestina di Tepi Barat, kantor berita Kan menyebutkan bahwa tim Biden telah berusaha mengatur percakapan antara para pemimpin tersebut, namun Abbas menolak permintaan tersebut.Biden dan Abbas memang berbicara melalui telepon pada hari Sabtu (15/10), dan presiden AS berjanji untuk mendukung upaya untuk “memberikan bantuan kemanusiaan yang sangat dibutuhkan bagi rakyat Palestina,” menurut pembacaan panggilan yang disampaikan oleh Gedung Putih.Kedua pemimpin dijadwalkan bertemu dengan Presiden Mesir Abdel Fattah el-Sisi dan Raja Yordania Abdullah II di Yordania pada hari Rabu. Namun, KTT tersebut dibatalkan oleh pihak Yordania setelah terjadi ledakan mematikan di Rumah Sakit Arab al-Ahli di Gaza pada malam sebelumnya.Zionis Israel dan Palestina saling menyalahkan atas ledakan yang menurut Kementerian Kesehatan Palestina menewaskan sekitar 500 orang. Menteri Luar Negeri Yordania Ayman Safadi memihak Palestina dan menuduh Israel menyerang rumah sakit tersebut dalam apa yang disebutnya sebagai “kejahatan perang yang keji.”Dengan dibatalkannya KTT tersebut, Biden menghabiskan hari Rabu di Israel, di mana ia secara terbuka mendukung klaim Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu bahwa rumah sakit tersebut terkena serangan roket Palestina.Mesir akan menjadi tuan rumah pertemuan puncak di Kairo pada hari Sabtu untuk membahas perang yang sedang berlangsung. Abbas diperkirakan akan hadir, bersama dengan beberapa pemimpin Teluk dan Eropa, serta perwakilan dari UE. Para pejabat Amerika dan Zionis Israel tidak akan menghadiri pertemuan tersebut.[IT/r]