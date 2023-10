Menhan Iran Memperingatkan Rencana Israel Melancarkan Serangan Darat di Gaza

A rescuer looks on amid debris in the aftermath of Israeli strikes in Gaza City

IslamTimes - Menteri Pertahanan Iran Brigadir Jenderal Mohammad Reza Ashtiani telah memperingatkan bahwa potensi serangan darat Zionis Israel di Jalur Gaza akan semakin memperumit situasi.

“Masuknya pasukan Zionis Israel ke Gaza dan operasi darat di sana akan membuat situasi lebih rumit dari sudut pandang kemanusiaan dan keamanan,” kata Ashtiani dalam percakapan telepon dengan Menteri Pertahanan Irak Thabet al-Abbas pada hari Jumat (20/10).Dia mengatakan pemerintah AS mendukung rezim Zionis Israel yang brutal dengan mengirimkan pengiriman senjata dan memasok kebutuhan rezim Tel Aviv dari pangkalannya di wilayah tersebut.Menteri Pertahanan Iran merujuk pada veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB yang menyerukan penghentian serangan dan kejahatan Zionis Israel terhadap rakyat Gaza, dan menekankan bahwa tindakan tersebut akan menjadi “izin” bagi rezim tersebut untuk membunuh lebih banyak lagi rakyat Palestina yang tertindas, khususnya di Gaza.Presiden Iran Ebrahim Raisi mengatakan pada hari Kamis (19/10) bahwa veto AS terhadap resolusi Dewan Keamanan PBB adalah “penindasan ganda” terhadap Palestina dan kemanusiaan.Amerika pada hari Rabu memveto resolusi yang telah dirancang oleh Brazil dan berusaha untuk menengahi akses bantuan ke Gaza di tengah gencarnya serangan udara Israel dan penembakan terhadap orang-orang di wilayah kecil tersebut.Perwakilan dari 12 negara di DK PBB yang beranggotakan 15 negara memberikan suara mendukung resolusi tersebut, sementara Inggris dan Rusia abstain. Resolusi DK PBB memerlukan persetujuan dari kelima anggota yang mempunyai hak veto, termasuk Amerika Serikat, untuk dapat disahkan. Selain itu, agar resolusi dapat disahkan, tidak ada anggota tetap yang boleh memveto.Duta Besar AS Linda Thomas-Greenfield membenarkan veto negaranya, dengan mengatakan “resolusi ini tidak menyebutkan hak pembelaan diri Zionis Israel.”AS selalu menjadi pendukung setia Zionis Israel. Washington telah mendukung rezim tersebut dengan menghalangi upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban rezim atas tindakannya.Ashtiani mengatakan kunjungan presiden AS dan negarawan lainnya ke wilayah-wilayah pendudukan membuktikan bahwa mereka berupaya untuk menimbulkan lebih banyak komplikasi di wilayah tersebut “tetapi mereka harus mengetahui bahwa ada ambang batas toleransi umat Islam.”Dia mengatakan berlanjutnya blokade Gaza dan tidak diberikannya izin untuk mengirim bantuan kemanusiaan akan menyebabkan “bencana kemanusiaan”.“Perlu diketahui bahwa negara-negara di kawasan tidak akan mentolerir kelanjutan kejahatan rezim ini,” dia memperingatkan.Ia mengatakan Kementerian Pertahanan Iran siap mengirimkan bantuan kemanusiaan, termasuk makanan dan obat-obatan, untuk membantu masyarakat di Gaza.Menteri Pertahanan Iran menambahkan bahwa Israel telah melakukan kejahatan terhadap penduduk Gaza selama 75 tahun “dengan dukungan negara-negara Barat dan Amerika Serikat.” Dia sekali lagi mendukung Iran dalam pertempuran yang sedang berlangsung antara gerakan perlawanan Palestina, Hamas, melawan Zionis Israel.“Republik Islam Iran meyakini Operasi Badai Al-Aqsa dan tindakan pejuang Hamas dilakukan dalam kerangka pertahanan yang sah dan perlawanan terhadap pendudukan tanah Palestina,” kata Ashtiani.Lebih dari 4.100 orang tewas dan lebih dari 13.000 orang terluka dalam lebih dari 14 hari serangan Israel di Gaza. Kampanye brutal ini dimulai setelah gerakan perlawanan Hamas yang berbasis di Gaza melancarkan serangan terhadap pemukim Israel dan pasukan militer pada tanggal 7 Oktober untuk membalas kekerasan selama berbulan-bulan terhadap warga Palestina dan tempat suci mereka.AS selalu menjadi pendukung setia Zionis Israel. Washington telah mendukung rezim tersebut dengan menghalangi upaya internasional untuk meminta pertanggungjawaban rezim atas tindakannya.Sementara itu, Menteri Pertahanan Irak mengatakan Baghdad mengutuk keras kejahatan Israel terhadap rakyat Palestina dan dengan tegas menentang normalisasi hubungan dengan rezim tersebut.Dia mengatakan perdana menteri Irak mengadakan konsultasi dengan pejabat negara-negara Arab dan Muslim untuk memperkuat persatuan dan membantu orang-orang tertindas di Gaza. Ia juga menyuarakan kesiapan Irak untuk mengirimkan bantuan kemanusiaan ke Gaza.[IT/r]