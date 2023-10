Rencana Licik Pentagon: Ukraina Akan Menerima Pertahanan Udara 'Frankenstein' dari AS

Islam Times - Menurut laporan media AS, Ukraina akan menerima sistem rudal antipesawat yang diproduksi dengan cara yang tak biasa oleh industri pertahanan AS. Sebuah langkah yang akan mencapai tiga tujuan sekaligus: memenuhi industri pertahanan AS dengan pesanan “FrankenSAM”, menyingkirkan bahan peledak usang, dan menunjukkan dukungan untuk sekutunya kepada dunia.

Dilansir dari Sputnik, Militer Ukraina dilaporkan mengalami kekurangan pertahanan antipesawat yang serius. Ini karena penggunaan drone kamikaze Lancet jarak jauh oleh pasukan Rusia, dan penempatan bom luncur berpemandu presisi oleh Angkatan Udara Rusia, yang sangat menipiskan barisan pertahanan udara garis depan Angkatan Bersenjata Ukraina. Untuk melindungi infanteri dan peralatannya, Kiev terpaksa memindahkan sistem pertahanan udaranya lebih dekat ke garis depan, sehingga mereka bisa menjadi mangsa drone FPV murah Rusia.Akibatnya, permintaan Kiev akan pertahanan udara canggih dari negara-negara Barat menjadi semakin mendesak. Konflik bersenjata yang pecah di Timur Tengah memperburuk masalah ini. Israel meminta bantuan dari AS pada hari pertama permusuhan. Pentagon berada di ambang dilema – apakah Israel atau Ukraina lebih layak mendapat dukungannya. Retorika terbaru menunjukkan bahwa Washington lebih cenderung membantu Tel Aviv, sementara Ukraina harus berjuang keras untuk mendapatkan apa pun yang tersisa.Program FrankenSAM (kata gabungan dari "Frankenstein" dan "SAM" [rudal permukaan-ke-udara]) melibatkan pengembangan dan produksi sistem pertahanan udara improvisasi dengan menggunakan komponen dan bahan dari persediaan Ukraina, AS, dan sekutu. Rudal anti-pesawat lama yang dinonaktifkan akan digunakan kembali sebagai amunisi untuk “chimera” ini.Chimera atau terkadang disebut Khimaira, adalah makhluk mitologi yang memiliki kepala singa, tubuh kambing, dan ekor naga. Dalam mitologi Yunani, Chimera dikisahkan suka meneror orang-orang Lycia (sekarang masuk wilayah Turki).Menurut salah satu kantor berita internasional besar, Departemen Pertahanan AS yakin pendekatan ini akan dengan cepat memberikan Angkatan Bersenjata Ukraina kemampuan pertahanan udara yang sangat dibutuhkan. Hal ini, pada gilirannya, akan mempersiapkan tentara Ukraina untuk kampanye musim dingin.Dengan cara ini, Washington berharap dapat mencapai tiga tujuan sekaligus: memenuhi industri pertahanannya dengan pesanan “FrankenSAM”, menyingkirkan bahan peledak usang, dan menunjukkan dukungan untuk sekutunya kepada dunia.[IT/AR]