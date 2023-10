Gaza Menghadapi Kolera dan Penyakit Menular di Tengah Blokade Total

Gaza facing Cholera, infectious diseases amid total Blockade

IslamTimes - Oxfam dan badan-badan PBB telah memperingatkan bahwa runtuhnya layanan air dan sanitasi akan memicu serangan kolera dan penyakit menular mematikan lainnya jika bantuan kemanusiaan yang mendesak tidak diberikan.

Entitas Zionis “Israel” tersebut memutus pipa airnya ke Jalur Gaza yang terkepung, bersama dengan pasokan bahan bakar dan listrik yang menggerakkan pembangkit listrik tenaga air dan limbah, setelah mengumumkan blokade total terhadap wilayah kantong Palestina tersebut menyusul operasi Hamas yang dijuluki Operasi Banjir al-Aqsa.Sebagian besar dari 65 stasiun pompa limbah di Gaza dan kelima fasilitas pengolahan air limbahnya terpaksa menghentikan operasinya. Menurut Oxfam, limbah yang tidak diolah kini dibuang ke laut sementara limbah padat juga berakhir di beberapa jalan di samping mayat yang menunggu untuk dikuburkan.Pabrik desalinasi telah berhenti berfungsi dan pemerintah kota tidak dapat memompa air ke daerah pemukiman karena kekurangan listrik. Beberapa orang di Gaza mengandalkan air keran asin dari satu-satunya akuifer di wilayah kantong tersebut, yang terkontaminasi dengan limbah dan air laut, atau terpaksa meminum air laut. Yang lainnya terpaksa minum dari sumur pertanian.PBB mengatakan bahwa saat ini di Gaza hanya tersedia tiga liter air per orang untuk memenuhi semua kebutuhan mereka termasuk minum, mencuci, memasak, dan menyiram toilet. Menurut Organisasi Kesehatan Dunia [WHO], antara 50-100 liter air setiap hari adalah jumlah yang disarankan bagi seseorang untuk memenuhi kebutuhan kesehatan dasar mereka.Kekhawatiran semakin meningkat bahwa dehidrasi dan penyakit yang ditularkan melalui air akan menyebabkan bencana kemanusiaan di tengah serangan udara Zionis “Israel” yang telah menewaskan 4.137 warga Palestina.Organisasi-organisasi kemanusiaan telah berulang kali mengeluarkan seruan agar bantuan yang disimpan di penyeberangan Rafah, satu-satunya rute bagi bantuan untuk memasuki Jalur Gaza di satu-satunya perbatasan yang berbatasan dengan Mesir, diperbolehkan masuk.Mathew Truscott, Kepala Kebijakan Kemanusiaan di Oxfam, mengatakan dia merasa frustrasi dengan gagasan bahwa penyakit dapat menyebar ketika air dan obat-obatan menumpuk beberapa kilometer di seberang perbatasan.“Kolera hanyalah salah satu dari banyak penyakit yang ditularkan melalui air yang dapat menyebar – jika kita bisa mendapatkan bantuan, banyak penyakit yang bisa dicegah,” katanya. “Tetapi Anda tidak bisa melakukan operasi kemanusiaan jika masih ada bom yang berjatuhan.”Sekjen PBB Antonio Guterres pada Rabu (18/1) menyerukan gencatan senjata kemanusiaan segera di Gaza untuk meringankan “penderitaan besar umat manusia”. Pada hari yang sama, AS memveto resolusi Dewan Keamanan PBB, yang didukung oleh sebagian besar anggota lainnya, menuntut jeda kemanusiaan dalam pemboman Zionis Israel di Gaza.Sementara perang di Gaza terus berlanjut, ada kekhawatiran bahwa akan ada lebih banyak insiden seperti ledakan Rumah Sakit Baptist [Rumah Sakit Arab al-Ahli] pada hari Selasa. “Kami sangat prihatin atas serangan terhadap layanan kesehatan,” Richard Brennan, direktur darurat regional di WHO, mengatakan menurut Al Jazeera.Empat dari 34 rumah sakit tidak lagi beroperasi, menurut badan kesehatan PBB, karena rumah sakit lain dipenuhi pasien yang terluka dan keluarga yang membutuhkan perlindungan. “Kondisinya sudah siap untuk menyebarkan sejumlah penyakit diare dan kulit,” kata Brennan, yang dampaknya akan terasa di wilayah tersebut.Pada tahun 2022, kolera menyebar ke seluruh Suriah dan Lebanon, menewaskan sedikitnya 97 orang. Meskipun epidemi ini belum tercatat di wilayah Palestina selama beberapa dekade, “dapat dibayangkan bahwa bakteri tersebut telah masuk dan kondisinya sekarang sudah siap untuk penyebarannya,” kata Brennan.Untuk upaya apa pun untuk membalikkan keadaan, “mendapatkan bantuan sangatlah penting”, perwakilan WHO menambahkan. “Keputusan ada di tangan para pemimpin politik yang harus menjadikan kebutuhan kemanusiaan sebagai prioritas. Kami siap untuk berangkat, namun kami harus diberikan jalan yang bebas hambatan, aman, dan terlindungi untuk membantu orang-orang yang membutuhkan.”[IT/r]