Korea Utara Mengeluarkan Peringatan Pembom Nuklir AS

US Nuke Bomber

IslamTimes - Korea Utara mengecam penempatan pesawat pembom berkemampuan nuklir Amerika baru-baru ini di Korea Selatan, dan memperingatkan bahwa pesawat tersebut akan menjadi “target penghancuran pertama” jika terjadi konflik nyata.

Dalam komentar yang diterbitkan oleh Kantor Berita Pusat Korea (KCNA) yang dikelola pemerintah pada hari Jumat (20/10), Pyongyang mengecam penempatan pesawat pembom strategis B-52 Stratofortress di Korea Selatan awal pekan ini, dan menyatakan bahwa “provokasi militer Washington sedang berkembang ke tahap yang lebih berbahaya. .”“Ini adalah manuver yang disengaja oleh Amerika Serikat… untuk memprovokasi perang nuklir,” kata pernyataan itu mengenai penempatan pasukan dan latihan gabungan berikutnya dengan pasukan Korea Selatan. “Amerika Serikat tidak akan menyadari fakta bahwa Semenanjung Korea secara hukum berada dalam keadaan perang dan bahwa aset-aset strategis yang berkontribusi terhadap wilayah musuh akan menjadi target penghancuran pertama.”Pentagon menggelar demonstrasi yang sangat mencolok dari B-52 setelah pesawat tersebut tiba di Seoul pada hari Selasa (17/10), memamerkannya melalui jalan layang bersama beberapa pesawat tempur Amerika lainnya, termasuk jet tempur F-22 dan F-16. Divisi Pasifik Angkatan Udara AS menyatakan bahwa langkah tersebut telah menunjukkan “komitmen Washington terhadap stabilitas dan keamanan kawasan Indo-Pasifik” dan juga memperkuat hubungan militer dengan Korea Selatan.Awal tahun ini, Presiden Joe Biden mengatakan militer AS akan meningkatkan “visibilitas rutin” aset-aset militer strategis di semenanjung, dengan harapan bahwa langkah tersebut akan meningkatkan “pencegahan” terhadap DPRK. Segera setelah itu, Pentagon mengirimkan kapal selam rudal balistik nuklir ke Korea Selatan untuk pertama kalinya sejak tahun 1981, yang juga menuai kecaman keras dari Korea Utara.Pyongyang mencatat bahwa mereka menyusun doktrin senjata nuklir baru ke dalam undang-undang pada bulan September lalu, menyatakan bahwa perolehan bom tersebut “tidak dapat diubah,” dan mengizinkan penggunaan senjata nuklir untuk pertama kalinya jika serangan musuh “dinilai akan segera terjadi.”“Waktu ketika Amerika Serikat memegang 'monopoli' atas hak untuk melakukan serangan pendahuluan telah berakhir,” lanjut pernyataan itu, seraya menambahkan bahwa pengerahan B-52 minggu ini adalah “langkah militer serius dari serangan pendahuluan nuklir yang ditujukan pada penghapusan fisik negara kita.”Korea Utara telah meningkatkan uji coba rudal dalam beberapa tahun terakhir, dan bersikeras bahwa itu hanyalah tindakan defensif. AS, Jepang, dan Korea Selatan berpendapat bahwa tindakan tersebut ilegal menurut hukum internasional dan meningkatkan ketegangan di kawasan.[IT/r]