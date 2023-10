NYT: Biden Mendesak “Israel” untuk Tidak Membuka Front Melawan Hizbullah

Joe Biden & Benjamin Netanyahu

IslamTimes - Presiden AS Joe Biden mendesak para pemimpin Zionis “Israel” untuk menahan diri melancarkan serangan besar-besaran terhadap kelompok perlawanan Hizbullah di Lebanon, yang dapat membuka front kedua melawan entitas Zionis “Israel” dalam perang tersebut, kata New York Times pada Jumat (20/10) malam.

Menurut laporan tersebut, Washington khawatir bahwa anggota koalisi sayap kanan mendorong entitas Zionis “Israel” untuk mengambil tindakan di front utara setelah tembakan roket dan anti-tank berulang kali diarahkan ke entitas tersebut dan upaya pejuang perlawanan untuk menyusup perbatasan, yang telah menyebabkan korban jiwa.Surat kabar itu mengatakan kekhawatiran Amerika adalah bahwa Iran dan Amerika akan terseret ke dalam perang. Meskipun entitas Zionis “Israel” dan pemerintahan Biden berusaha menunjukkan persatuan di depan umum, di balik layar terdapat perbedaan pandangan. Namun Times menambahkan bahwa Washington sedang berupaya melalui saluran tambahan untuk mendesak Hizbullah agar tidak melakukan eskalasi.Sumber Amerika dan Zionis “Israel” mengatakan kepada publikasi tersebut bahwa belum ada bukti yang ditemukan yang menunjukkan keterlibatan langsung Hizbullah atau Iran dalam Operasi Badai al-Aqsa yang dilakukan Hamas pada tanggal 7 Oktober, yang menewaskan lebih dari 1.400 “warga Zionis Israel” dan sekitar 200 orang disandera. .Laporan tersebut juga mengungkapkan bahwa setelah Menteri Luar Negeri Antony Blinken bertemu dengan Menteri Perang Yoav Gallant minggu lalu, keduanya sepakat tidak akan ada pernyataan yang dibuat tetapi Gallant berbicara di depan kamera, berterima kasih kepada AS karena mengirim USS Gerald Ford ke wilayah tersebut, sebuah kekuatan yang jika diperlukan, dapat bertindak melawan Hizbullah jika konflik meluas.Seorang pejabat di Kantor Perdana Menteri entitas Zionis “Israel” mengatakan sebagai tanggapan terhadap laporan New York Times bahwa entitas tersebut bersatu dalam perang melawan Hamas dan jika Hizbullah ikut berperang, mereka akan membuat kesalahan besar dan akan menanggung kerugian yang sangat besar. .Departemen Luar Negeri AS, Dewan “Keamanan Nasional” AS, IOF dan Kementerian Perang semuanya menolak berkomentar.[IT/r]