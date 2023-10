Trump: Biden Memimpin Amerika Menuju Perang Dunia III 

Donald Trump Republican presidential candidate former President

IslamTimes - Amerika sedang berjalan dalam tidur menuju konflik global baru karena Presiden Joe Biden tidak tahu ke mana dia akan mengarahkan negaranya, demikian klaim pendahulunya Donald Trump.

AS berada dalam bahaya karena ketidakmampuan presidennya, kata kandidat terdepan dari Partai Republik ituMenulis di Truth Social pada hari Sabtu (21/10), presiden AS ke-45 menyatakan bahwa “kita sedang menuju Perang Dunia III karena kepemimpinan yang sangat tidak kompeten, dipimpin oleh seorang Presiden yang tidak tahu apa-apa.”Namun, Trump dengan nada mengejek memuji Biden karena bergabung dengan Truth Social, sebuah platform sayap kanan yang dia dirikan setelah dia dilarang di Facebook dan Twitter (sekarang dikenal sebagai X) pada tahun 2021 menyusul serangan terhadap US Capitol di Washington. “Selamat, Joe, setidaknya untuk itu!” dia menyindir.Tim kampanye kepresidenan Biden membuka akun Truth Social bernama Biden-Harris HQ dengan gambar spanduk bertuliskan “Malarkey berakhir di sini” awal pekan ini. Menulis di X, tim presiden mengatakan mereka melakukan hal itu “terutama karena kami pikir itu akan sangat lucu.”"Dengan baik. Mari kita lihat bagaimana kelanjutannya. Selamat datang bagi para mualaf!” kampanye tersebut menulis dalam postingan pertamanya di platform tersebut.Trump, yang dianggap sebagai kandidat terdepan untuk nominasi Partai Republik pada pemilihan presiden tahun 2024, telah berulang kali mengkritik Biden atas keputusan kebijakan luar negerinya, terutama mengenai Ukraina, dan memperingatkan bahwa pengiriman senjata ke Kiev dapat memicu konflik global.Awal tahun ini, mantan presiden AS tersebut juga menyatakan bahwa jika dia “menjadi presiden, perang Rusia/Ukraina tidak akan pernah terjadi.” Dia juga berargumen bahwa meskipun hal itu terjadi, "dia akan mampu menegosiasikan untuk mengakhiri perang yang mengerikan dan meningkat pesat ini dalam waktu 24 jam.”Mengomentari pernyataan ini, Sekretaris Pers Kremlin Dmitry Peskov mencatat bahwa Trump “tidak jauh dari kebenaran” dalam artian bahwa AS, yang muncul sebagai pendukung utama Kiev, dapat dengan cepat mengakhiri konflik tersebut.[IT/r]