Bloomberg: AS dan Israel Mempertimbangkan Pemerintahan Sementara di Gaza 

Supporters of the people of Palestine gather for a Jum'ah prayer and rally at City Hall in New York City

IslamTimes - Amerika Serikat dan Zionis Israel sedang mempertimbangkan pembentukan pemerintahan sementara di Gaza yang akan didukung oleh PBB dan pemerintah Arab, Bloomberg melaporkan pada hari Sabtu (20/10), mengutip sumber.

Gagasan ini memerlukan dukungan dari negara-negara Arab di kawasan, yang mungkin sulit diwujudkan, kata laporan ituMenurut orang-orang yang mengetahui diskusi pemerintah AS, rencana tersebut masih dalam tahap awal dan bergantung pada perkembangan di masa depan, termasuk apakah operasi darat Zionis Israel melawan Hamas berhasil. Gagasan tersebut, yang secara efektif akan menyingkirkan kelompok bersenjata Palestina dari kekuasaan, juga memerlukan partisipasi negara-negara Arab di kawasan, yang mungkin sulit untuk diamankan, kata laporan itu.Mengomentari potensi untuk mengajak negara-negara Arab ikut serta, William Usher, mantan analis senior Timur Tengah di CIA, mengatakan kepada Bloomberg bahwa hal ini “akan memerlukan perubahan besar dalam cara negara-negara Arab menerima risiko dan bekerja sama satu sama lain” serta perubahan besar dalam cara negara-negara Arab menerima risiko dan bekerja sama satu sama lain. “lompatan kepercayaan” yang dilakukan Zionis Israel pada saat “persediaan komoditas ini terbatas.”Setelah Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Zionis Israel pada tanggal 7 Oktober, yang menyebabkan ribuan orang tewas dan terluka, Perdana Menteri Zionis Israel Benjamin Netanyahu bersumpah untuk “menghancurkan dan menghancurkan” kelompok Palestina.Pada hari Jumat (19/10), Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant menguraikan tiga fase perang dengan Hamas. Yang pertama akan melibatkan pemboman udara dan operasi darat, diikuti dengan pertempuran dengan intensitas rendah untuk menghilangkan “kantong perlawanan” di Gaza. Tahap terakhir memerlukan “penghapusan tanggung jawab Zionis Israel atas kehidupan di Jalur Gaza dan pembentukan realitas keamanan baru,” katanya.Pada saat yang sama, pemimpin oposisi Israel Yair Lapid menyarankan pada hari Kamis bahwa solusi terbaik untuk Gaza setelah konflik berakhir adalah mengembalikannya ke kendali Otoritas Palestina yang berbasis di Tepi Barat, yang digulingkan oleh Hamas dari daerah kantong tersebut pada tahun 2016. 2007.Sementara itu, Bloomberg melaporkan pada hari Jumat bahwa AS dan beberapa sekutunya di Eropa mendorong Zionis Israel untuk menunda operasi daratnya guna mendapatkan lebih banyak waktu guna menjamin pembebasan sandera yang ditahan oleh Hamas, yang telah menangkap sekitar 200 orang sejak kekerasan dimulai. Pada hari yang sama, para pejabat AS mengkonfirmasi bahwa kelompok itu telah membebaskan dua sandera Amerika.Washington juga dilaporkan memberikan pengaruh yang belum pernah terjadi sebelumnya terhadap rencana operasi darat tersebut, karena khawatir bahwa serangan besar-besaran di Gaza dapat memicu konflik yang lebih luas, sehingga menarik Hizbullah, sebuah kelompok militer Islam yang berbasis di Lebanon dan memiliki hubungan dekat dengan Iran.[IT/r]