Biden Menuduh Warga Palestina Membunuh Ratusan Anak di Rumah Sakit Al-Ahli

Sebelum turun dari Air Force One di bandara Tel Aviv hari ini (18 Oktober), popok Presiden AS Joe Biden diganti. Popok kotor semalaman diganti dengan yang baru dan banyak bedak Johnson’s Baby ditaburkan di antara kedua kakinya.Dia berbau seperti bayi segar saat dia menuruni tangga.Sebelum keluar dari pesawat, pawangnya mengingatkannya sekali lagi untuk menghafal dialognya dengan cermat. Mengecam Hamas sebagai organisasi “teroris”; berjanji setia kepada tuan zionis Anda dan menyalahkan orang-orang Palestina atas penderitaan mereka. Dan berpeganglah pada pagar pembatas; jangan jatuh dari tangga lagi.Penting untuk berbau segar karena dia akan bertemu dengan tuan zionisnya.Namun, apa yang dia ucapkan saat tiba di sana adalah kebohongan besar.“Anda [Israel] tidak menembakkan rudal [yang menghancurkan Rumah Sakit Al-Ahli dan menewaskan sekitar 1.000 orang, kebanyakan dari mereka adalah anak-anak]...Dan, berdasarkan apa yang saya lihat, sepertinya hal itu dilakukan oleh tim lain, bukan Anda.”Apa sebenarnya yang Biden lihat dan siapa yang menunjukkannya? Selain itu, ini bukan pertandingan bisbol atau sepak bola sehingga dia menyebut tentang “tim lain”.Seperti para pembunuh berantai zionis, Biden telah menjadi pembohong berantai. Klaimnya sama dengan kebohongan kotor yang ia ucapkan pada tanggal 10 dan 11 Oktober tentang dugaan pemenggalan 40 bayi Israel oleh Hamas.Pemenggalan itu tidak pernah terjadi.Media Amerika yang menyebarkan kebohongan semacam itu kemuadian melakukan pencabutan, termasuk Los Angeles Times pada tanggal 9 Oktober.Berikut ini link untuk mengungkap kebohongan Barat dan Zionis secara lebih rinci:Serangan rudal terhadap Rumah Sakit Al-Ahli begitu mengerikan sehingga kata-kata tidak dapat menggambarkan pembantaian yang diakibatkannya.Laporan awal menyebutkan 500 orang, sebagian besar bayi, tewas.Angka ini dengan cepat meningkat dan sumber-sumber Palestina di lapangan mengatakan jumlahnya telah melampaui 1.000 orang yang tewas.Ini adalah satu-satunya pembunuhan massal paling mengerikan yang dilakukan oleh Zionis bahkan dalam sejarah pembunuhan mereka yang panjang.Presiden Israel Isaac Herzog cukup eksplisit. Dia tidak percaya ada orang di Gaza yang tidak bersalah.“Semua negara di luar sanalah yang bertanggung jawab,” kata Herzog pada konferensi pers pada hari Jumat, 13 Oktober, lapor HuffPost.Dengan pola pikir seperti itu, tidak mengherankan jika Zionis melakukan pembantaian yang mengerikan di rumah sakit.Mereka mungkin tidak menyadari fakta bahwa rumah sakit itu penuh dengan anak-anak, ibu, ayah, dan staf medis yang terluka.Ribuan orang lainnya mencari perlindungan di dalam rumah dengan harapan bahwa mereka akan lolos dari pemboman Israel yang tiada henti.Upaya Biden untuk mengalihkan tanggung jawab atas serangan udara tersebut dari penjahat perang zionis ke Jihad Islam hanya mendapat sedikit peminat di luar lingkaran zionis.Pertemuannya yang dijadwalkan dengan Raja Yordania Abdullah II di Amman tempat Biden akan menjadi tuan rumah, dibatalkan.Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas dan Presiden Mesir Abdel Fattah al-Sisi juga diundang untuk hadir.Sebaliknya, ketiganya menunjukkan penghinaan total terhadap pembantaian yang dilakukan oleh penjahat perang zionis yang mendapat dukungan penuh dari Amerika.Ketika boneka-boneka Amerika menolak untuk bertemu dengan presiden Amerika, itu berarti situasinya tidak bisa ditebus.Dalam pertemuannya dengan Netanyahu, Biden kembali berjanji setia kepada tuan zionisnya. Dia menyatakan dukungannya yang “sangat kuat” terhadap perang Israel di Gaza di mana Zionis telah membunuh sedikitnya 3.200 warga sipil dengan darah dingin.Jumlah anak yang terbunuh telah melampaui 1.000 orang.Apakah hal itu telah menggugah hati nurani Biden dan sejenisnya? Hilangkan pikiran itu.Tahun 2024 adalah tahun pemilu di AS. Setiap kandidat ingin mengungguli kandidat lainnya. Perlombaan ini adalah tentang siapa yang dapat memberikan lebih banyak dolar kepada entitas Zionis bahkan ketika 50 juta orang Amerika berada dalam kemiskinan. Lebih banyak senjata juga diterbangkan ke Israel bersama dengan 2.000 Marinir AS.Israel adalah belati Barat di jantung Islam. Ia tidak bersalah bahkan ketika ia membunuh bayi, dan orang lanjut usia, baik pria maupun wanita.Dikutip dari Crescent International.[IT/AR]