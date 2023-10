Apakah Perdana Menteri Irak Mengancam untuk Memotong Pasokan Minyak?

Islam Times - Pada 'pertemuan puncak perdamaian' di Kairo, Perdana Menteri Irak Mohammed Shia al-Sudani membuat pernyataan tegas mengenai agresi Israel yang sedang berlangsung di Gaza. Namun mengingat kekhawatiran yang ada bahwa beberapa negara Timur Tengah mungkin mengurangi, atau bahkan mengurangi pasokan minyak ke negara-negara Barat, pernyataan al-Sudani mengenai pasokan energi mendapat perhatian khusus di media barat.

Melansir dari Palestine Chronicle, pemimpin Irak dilaporkan memperingatkan bahwa pasokan minyak Timur Tengah ke pasar internasional dapat terganggu jika perang antara Israel dan Perlawanan Palestina di Gaza meningkat hingga melibatkan negara-negara lain di wilayah tersebut.Konflik tersebut akan “berdampak pada keamanan global, meningkatkan konflik regional, membahayakan pasokan energi, memperburuk krisis ekonomi, dan mengundang konflik lebih lanjut,” kata al-Sudani yang dikutip Associated Press pada hari Sabtu di Kairo.Al-Sudani menyerukan gencatan senjata segera dan pertukaran tahanan untuk mengakhiri pertumpahan darah. Dia menentang pengusiran warga sipil Palestina keluar dari Jalur Gaza, dengan mengatakan, “Orang-orang Palestina tidak punya tempat lain selain tanah mereka.”Posisinya selaras dengan posisi seluruh aktor politik penting di kawasan, yakni Mesir, Yordania, dan Arab Saudi.Perdana Menteri Irak mengatakan bahwa krisis yang terjadi saat ini dapat dihindari jika resolusi Dewan Keamanan PBB yang menentang kebijakan pemukiman ilegal Israel di wilayah pendudukan Palestina dipatuhi.Peringatan Al-Sudani muncul di tengah kekhawatiran Barat bahwa negara-negara Timur Tengah dapat menghentikan ekspor minyak ke Barat sebagai respons terhadap kemungkinan serangan darat Israel di Gaza yang terkepung.Iran MemimpinMenteri Luar Negeri Iran Hossein Amir-Abdollahian mengguncang pasar energi pada hari Rabu, ketika ia menyerukan negara-negara Muslim untuk memberlakukan embargo minyak “segera dan menyeluruh” terhadap Israel.Jika negara-negara Timur Tengah, atau setidaknya beberapa di antaranya, melakukan tindakan seperti itu, hal ini akan mengulangi embargo minyak Arab pada tahun 1973 terhadap AS dan negara-negara barat lainnya yang mendukung Israel dalam perang melawan negara-negara Arab.Meskipun dampaknya tidak langsung berupa berkurangnya akses AS terhadap sumber energi, keputusan semacam ini sebenarnya dapat berdampak pada pasar energi secara keseluruhan, yang sudah bergejolak akibat perang Rusia-Ukraina.Perang Gaza dapat mendorong harga lebih tinggi, “yang jelas merupakan berita buruk bagi inflasi,” kata direktur eksekutif Badan Energi Internasional Fatih Birol kepada AP.Minyak mentah Brent, yang merupakan patokan utama minyak internasional, saat ini diperdagangkan sekitar $93 per barel, naik dari $85 sebelum perang.Gerakan Perlawanan Palestina, Hamas didukung oleh Iran, yang menempati peringkat kedelapan produsen minyak terbesar di dunia.Bahkan tanpa dukungan embargo dari eksportir besar lainnya, Teheran sendiri berpotensi mengganggu pasar secara signifikan.Selain itu, sekitar sepertiga pengiriman minyak dunia melalui laut melewati Selat Hormuz, yang menghubungkan Teluk Persia dengan Teluk Oman dan Laut Arab.Jadi, untuk menjawab pertanyaan awal, al-Sudani tidak langsung mengancam akan menghentikan pasokan minyak ke negara-negara Barat. Namun mengingat keseluruhan situasi yang kompleks di Gaza, dan kedekatan politik antara Irak dan Iran, peringatan Irak dapat berkembang menjadi lebih dari sekedar peringatan, mungkin dalam waktu dekat.[IT/AR]