NYT: AS Memperingatkan Israel terhadap Perang Dua Front 

Muslim clerics chant an anti-Israel slogans in Lebanon's southern city of Nabatieh

IslamTimes - Pemerintahan Presiden AS Joe Biden berusaha mencegah Zionis Israel melakukan serangan besar-besaran terhadap Hizbullah, kelompok militer Islam yang berbasis di Lebanon, karena khawatir hal itu akan membuat seluruh Timur Tengah berada dalam kekacauan, New York Times melaporkan pada hari Jumat (20/10), mengutip sumber.

Washington dilaporkan khawatir sekutunya akan mengalami kesulitan dalam perang dua front yang dapat melibatkan IranMenurut para pejabat AS dan Zionis Israel yang diwawancarai oleh surat kabar tersebut, Washington khawatir jika Zionis Israel melancarkan serangan besar tidak hanya terhadap Hamas tetapi juga terhadap Hizbullah, maka negara tersebut akan mengalami perang dua front. Dilaporkan juga ada kekhawatiran bahwa tindakan semacam itu dapat menyeret Amerika Serikat ke dalam konflik bersama dengan Iran, yang memiliki hubungan dekat dengan kelompok yang berbasis di Lebanon.Laporan tersebut mengatakan bahwa para pejabat AS telah mencoba untuk tetap berhubungan dengan Hizbullah dan Iran menggunakan mediasi negara-negara Arab sambil menasihati Zionis Israel untuk “berhati-hati agar tindakan mereka di utara terhadap Hizbullah dan di selatan di Gaza tidak memberikan alasan yang mudah bagi Hizbullah. untuk memasuki perang.”Menurut New York Times, kekhawatiran ini terungkap dalam pertemuan yang diadakan oleh Biden dan Menteri Luar Negeri AS Antony Blinken dengan para pejabat Zionis Israel. Presiden AS dikatakan secara khusus “meningkatkan kekhawatiran akan keputusan buruk” Washington untuk menyerang Irak dan mengobarkan perang di Afghanistan.Meskipun Hizbullah dan Zionis Israel telah saling melancarkan serangan lintas batas dalam beberapa hari terakhir, kedua belah pihak sejauh ini menahan diri untuk mengerahkan kekuatan mereka sepenuhnya. Menteri Pertahanan Zionis Israel Yoav Gallant menggambarkan Hizbullah “10 kali lebih kuat dari Hamas” dan memperingatkan bahwa militer negara tersebut harus siap untuk melawannya.Sumber NYT menggambarkan Gallant sebagai tokoh garis keras Hizbullah, yang menganjurkan serangan pendahuluan terhadap kelompok tersebut, sebuah sikap yang tidak dimiliki oleh pejabat Zionis Israel lainnya.Sementara itu, pada hari Minggu (22/10), wakil pemimpin Hizbullah, Naim Qassem, mengatakan bahwa kelompok tersebut berada “di jantung pertempuran” antara Zionis Israel dan Hamas, menjelaskan bahwa mereka berusaha untuk “melemahkan musuh Zionis Israel dan memberi tahu mereka bahwa kami siap”. untuk kemungkinan eskalasi besar.Timur Tengah mengalami pergolakan kekerasan baru pada tanggal 7 Oktober ketika kelompok bersenjata Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak terhadap Zionis Israel, yang mengakibatkan pertempuran yang mengakibatkan ribuan orang tewas dan terluka. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu telah menyatakan negaranya “sedang berperang,” dan persiapan sedang dilakukan untuk operasi darat besar-besaran di Gaza.[IT/r]