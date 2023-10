AS Akan Mengerahkan Sistem Pertahanan Udara Tambahan di Dekat Israel

US Army Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) launching station sits at the ready in Israel

IslamTimes - Amerika Serikat telah secara signifikan meningkatkan kehadiran militernya di Timur Tengah di tengah konflik Zionis Israel-Hamas, dengan mengirimkan sistem pertahanan udara tambahan ke wilayah tersebut, Pentagon mengumumkan.

Pentagon mengatakan pihaknya telah mengirimkan baterai THAAD dan Patriot tambahan ke wilayah tersebutDalam sebuah pernyataan pada hari Sabtu (21/10), Menteri Pertahanan Lloyd Austin mengatakan dia telah “mengaktifkan penempatan baterai Terminal High Altitude Area Defense (THAAD) serta batalyon Patriot tambahan” di beberapa lokasi yang dirahasiakan di Timur Tengah untuk meningkatkan perlindungan pasukan AS. .Sistem THAAD memiliki jangkauan operasional sekitar 200 km dan dirancang untuk mencegat berbagai jenis rudal. Patriot, yang baru-baru ini beraksi di Ukraina, memiliki jangkauan hingga 160 km dan dapat menembak jatuh rudal, drone, dan pesawat tempur.Menurut Austin, keputusan tersebut diambil setelah “diskusi mendetail” dengan Presiden AS Joe Biden “mengenai eskalasi yang dilakukan Iran dan pasukan proksinya di Timur Tengah baru-baru ini,” dengan upaya keseluruhan yang dimaksudkan untuk mendukung Zionis Israel. Menteri tersebut menambahkan bahwa dia juga telah memerintahkan sejumlah pasukan AS untuk siap dikerahkan “sebagai bagian dari perencanaan darurat yang bijaksana.”Setelah kelompok militer Palestina Hamas melancarkan serangan mendadak ke Zionis Israel awal bulan ini, AS mengerahkan dua kapal induk – USS Gerald R. Ford dan USS Dwight D. Eisenhower – serta kapal pendukung ke wilayah tersebut.Pada hari Selasa, CNN melaporkan bahwa Pentagon telah mengirim 2.000 Marinir dan pelaut ke perairan lepas pantai Zionis Israel untuk “mengirim pesan pencegahan ke Iran dan kelompok militan Lebanon Hizbullah.”Pada hari Kamis (19/10), Pentagon mengatakan kapal perusaknya yang dikerahkan di Laut Merah telah menembak jatuh tiga rudal dan beberapa drone yang diluncurkan oleh pemberontak Houthi dari Yaman. Mereka menyatakan pada saat itu bahwa mereka tidak dapat mengatakan apa target yang mereka tuju, namun tidak menutup kemungkinan bahwa serangan itu dimaksudkan untuk menyerang fasilitas Zionis Israel.Meskipun Biden telah menyatakan dukungannya kepada Zionis Israel dalam konflik dengan Hamas, dia mengatakan dia tidak yakin perlu mengirim pasukan Amerika untuk berperang di wilayah tersebut. Di tengah kekerasan di Timur Tengah, dia juga memperingatkan Iran “untuk berhati-hati.”Tehran mengatakan pihaknya tidak akan terlibat dalam permusuhan “asalkan apartheid Zionis Israel tidak menyerang Iran, kepentingannya, dan warga negaranya.”[IT/r]